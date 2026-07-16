"İngiltere'nin ruhu için bir dakikalık sessizlik"... Arjantinli yıldızlar, İngilizlerin gururunu nasıl ezip geçti?

Arjantin milli takım oyuncuları, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettikten sonra soyunma odasından çekilen bir videonun yayılmasıyla geniş çaplı bir tartışma dalgası başlattı. Bu zafer, “Tango”ya finalde İspanya ile karşılaşma hakkı kazandırdı.

Yayılan videoda soyunma odasındaki coşkulu kutlama atmosferi görülüyordu; oyuncular, finale yükselmelerini kutlamak için büyük bir coşkuyla dans ediyor ve şarkı söylüyorlardı. Ancak ortam aniden değişti ve herkes dans etmeyi bırakıp birkaç saniye boyunca sessizce durdu.

Videoya göre, oyunculardan biri sessizliği istedi; ardından oyuncular tek bir sesle “Bugün futbol uğruna hayatını kaybeden İngilizlerin ruhları için bir dakikalık saygı duruşu” dedi. Ardından oda, gürültülü kutlamalar eşliğinde yeniden kahkahalar ve danslarla doldu.









Bu davranış, İngiliz medyasında geniş çapta öfkeye yol açtı. Medya, yaşananların büyük bir maçın ardından normal bir kutlamanın sınırlarını aştığını, özellikle de “Üç Aslanlar”ın yarı finalde yaşadığı dramatik yenilginin ardından, böyle bir davranışın kabul edilemez olduğunu değerlendirdi.

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Buna karşılık, çok sayıda Arjantinli taraftar bu kutlamayı savundu; bunun iki milli takım arasındaki tarihi rekabetin doğasını yansıttığını ve bu tür davranışların, büyük karşılaşmalarda karşılıklı coşku ve kışkırtmaya dayanan Latin futbol kültürünün bir parçası olduğunu öne sürdüler.

Arjantin ile İngiltere arasındaki futbol rekabeti, gergin maçlarla dolu uzun bir geçmişe sahip; bu da videonun sosyal medya platformlarında çok hızlı bir şekilde yayılmasını sağladı ve yarı finalin ardından en çok paylaşılan görüntülerden biri haline geldi.

Tartışmaların ötesinde, Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynayacağı beklenen maça hazırlanmaya başladı. Lionel Messi ve takım arkadaşları dünya şampiyonluğunu korumayı hedeflerken, “La Matador” ise kupayı kazanarak futbol tarihinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.