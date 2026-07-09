İngiltere’nin önünde imkansız bir görev var… Dünya Kupası’nın en tuhaf sırlarından biri ayakta kalabilecek mi?

Küçük ayrıntılar Dünya Kupası şampiyonluklarının kaderini belirleyebilir, ancak tarih de bazen en az bunun kadar etkili bir söz sahibi olur. 2026 Dünya Kupası’nın çeyrek final aşamasına gelmesiyle birlikte, turnuvanın başlamasından bu yana yaklaşık bir asırdır geçerliliğini koruyan tarihi bir kural yeniden gündeme geliyor; bu kural, bazı milli takımlara açık bir avantaj sağlarken, diğerlerini ise henüz kimsenin aşamadığı bir zorluğun karşısına çıkarıyor.

Çeyrek finale yükselen sekiz milli takımdan altısını yerli teknik direktörler yönetirken, sadece iki takımın başında yabancı teknik direktörler bulunuyor; bu durum, Dünya Kupası tarihinin en istikrarlı olgularından birini bir kez daha hatırlatıyor.

Fransız Didier Deschamps kendi ülkesinin milli takımını yönetirken, Fas’ın başında Muhammed Vehbi bulunuyor; İspanya’yı Luis de la Fuente, Norveç’i Ståle Solbakken, Arjantin’i Lionel Scaloni ve İsviçre’yi Murat Yakin yönetiyor.

Buna karşılık, turnuvada sadece iki yabancı teknik direktör kaldı: Belçika milli takımının başında Fransız Rudi Garcia ve İngiltere milli takımının başında Alman Thomas Tuchel.

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Tarihsel rakamlar, yerli teknik direktörlere manevi bir avantaj sağlıyor; zira 1930'daki ilk Dünya Kupası'ndan bu yana, hiçbir milli takım yabancı bir teknik direktörün yönetiminde şampiyonluğa ulaşamadı.

Bu geleneği sürdüren son isim, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Scaloni'ydi; ondan önce ise Fransa'ya 2018'de ikinci şampiyonluğunu kazandıran Deschamps vardı.

Hem Deschamps hem de Scaloni, tarihe yeniden adlarını yazdırma şansına sahipler; her ikisi de kendi milli takımlarını Dünya Kupası’nda ikinci şampiyonluklarına taşımaya çalışıyor ve bu, turnuva tarihi boyunca çok sınırlı sayıda teknik direktörün başardığı bir başarı.

Öte yandan, Tuchel ve García ise farklı türde tarihi bir fırsatın eşiğinde bulunuyor; 96 yıldır tüm yabancı teknik direktörlerin aşamadığı kuralı kırmayı başarırlarsa, ikisinden biri bir milli takımı Dünya Kupası zaferine taşıyan ilk yabancı teknik direktör olabilir.

Ayrıca, İngiltere ve Belçika farklı gruplarda mücadele ettiği için, ikisi finalde karşılaşabilir ve bu da tarihi serinin erken bir aşamada kırılmasını garanti eder.