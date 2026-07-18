İngiltere’nin öfkesi sürerken… Beyaz Saray, Falkland Adaları tabelasıyla ilgili krizde Arjantin’in tarafını tuttu

Beyaz Saray, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ettikten sonra Arjantin milli takım oyuncularının üzerinde “Las Malvinas son argentinas” (Malvinas/Falkland Adaları Arjantin’e aittir) yazan bir pankartla kutlama yapmalarıyla ilgili tartışmaya dahil oldu ve oyuncuların bu pankartı kaldırma hakkını savundu.

Bir basın toplantısında, ABD Dünya Kupası Organizasyon Komitesi Başkanı Andrew Giuliani, Arjantin milli takım oyuncularının ABD sınırları içinde “bu tür açıklamalarda bulunabileceklerini” söyledi.

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Giuliani, ifade özgürlüğüne ilişkin ABD Anayasası’nın birinci ek maddesine atıfta bulundu. Bu madde şöyledir: Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, "Kongre, dinin kurulmasıyla ilgili herhangi bir yasa çıkarmayacak, dinin serbestçe icrasını yasaklamayacak, ifade özgürlüğünü veya basın özgürlüğünü kısıtlamayacak, halkın barışçıl toplanma ve haksızlıkları gidermek için hükümete dilekçe verme hakkını kısıtlamayacaktır."

Bu tutum, Falkland Adaları meselesiyle ilgili tartışmaların tırmanışta olduğu bir dönemde, İngiliz hükümetinin Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan (FIFA) olayla ilgili soruşturma açmasını talep etmesinin ardından geldi.

Anlaşmazlığın kökleri, Güney Atlantik Okyanusu’nda, Arjantin kıyılarından yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bulunan takımadalar üzerinde Arjantin ile İngiltere arasında 1982 yılında yaşanan ve 74 gün süren, 649 Arjantinli ile 255 İngiliz’in hayatını kaybetmesine yol açan savaşa dayanıyor.

Savaşın Arjantin’in yenilgisiyle sona ermesinden bu yana, Arjantin adalar üzerindeki egemenlik haklarını talep etmeye devam ediyor.

Buna karşılık, tartışma konusu olan pankart, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun (FIFA) düzenlediği turnuvalar sırasında stadyumlarda siyasi nitelikteki herhangi bir gösteri veya mesajı yasaklayan yönetmeliklerine aykırı görünüyor.