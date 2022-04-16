Dünyanın en eski futbol organizasyonlarından birisi olan FA Cup’ın 141. şampiyonu belirlenmek üzere.

Takımlar yakında ikiye düşecek ve mayıs ayında prestijli kupayı Wembley merdivenlerinde kaldırmak için son mücadeleye çıkacaklar.

Peki, 2022 FA Cup finali tam olarak ne zaman? GOAL Türkiye, bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

FA Cup finali ne zaman?

2021-22 FA Cup finali 14 Mayıs 2022 tarihinde cumartesi günü oynanacak.

Başlangıç ​​saatine henüz karar verilmedi, ancak Türkiye saatine göre 19:00 veya 19:30’da başlaması bekleniyor.

FA Cup finalinde hangi takımlar var?

2022 FA Cup finalinde Liverpool veya Manchester City, Chelsea veya Crystal Palace ekiplerinden ikisi olacak.

İlk finalist 16 Nisan'da, ikinci finalist ise 17 Nisan'da belli olacak.

16 Nisan 2022 tarihinde oynanancak Manchester City ile Liverpool arasındaki maç Tivibu Spor 3 ekranlarından 17.30'da izleyicilerle buluşacak.

17 Nisan 2022 tarihinde oynanacak Chelsea ile Crystal Palace arasındaki karşılaşma ise Tivibu Spor 4 ekranlarından yayımlanacak.

FA Cup finali hangi kanalda?

Finala ulaşan iki ekibin dev mücadelesini, Tivibu Spor ekranlarından izleyebileceksiniz.

Ayrıca, çevrimiçi olarak Nesine.com'dan da maçın yayımına ulaşmak mümkün olacak.

FA Cup finali nerede oynanacak?

Geleneksel olarak Wembley Stadyumu'nda düzenlenen bu gösterişli etkinlik; 2022 FA Cup finaline de ev sahipliği yapacak.

90.000 kişilik kapasitesiyle İngiltere’deki en büyük spor stadyumunda oynanaması planlanan final maçında, tribünlerin tamamen dolu olması bekleniyor.

İngiltere'de, herhangi bir halk sağlığı kısıtlaması olmaksızın tüm koltukların satışa sunulması amaçlanıyor.

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