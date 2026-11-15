İngiltere, Riyadh Air Metropolitano'da İspanya'yı 3-2 mağlup ederek Uluslar Ligi A3 Grubu'nda liderliği garantiledi. Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White'ın golleriyle önemli bir üstünlük yakalayan İngiltere, İspanya'nın son bölümdeki geri dönüş çabasına rağmen galibiyeti korudu.

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İngiltere, Riyadh Air Metropolitano'da İspanya'yı beş gollü heyecan dolu maçta mağlup ederken verimlilik üzerine kurulu taktik anlayışıyla öne çıktı. Topa sahip olma oranında Luis de la Fuente'nin ekibine karşı %36'da kalmasına rağmen İngiltere, geçiş hücumlarında ve duran toplarda son derece etkiliydi. Kane'in devre arasından hemen önce penaltıdan attığı gol maçın gidişatını belirledi. İkinci yarının başında kısa aralıklarla gelen iki gol ise ev sahibi ekibi sarsarak uzun süredir devam eden yenilmezlik serisine son verdi.

İspanya, Mikel Oyarzabal ve Nico Williams'ın golleriyle mücadeleye geri dönmeye çalışırken Thomas Tuchel'in ekibinin savunma direnci son bölümde ciddi biçimde sınandı. Ancak İngiltere'nin kaleyi bulan beş şutunun üçünü gole çevirmesi fark yarattı. Bu sonuçla İngiltere, İspanya'yı geride bırakarak 3. Grup'u ilk sırada bitirdi. Tuchel yönetiminde gelecek turnuva dönemleri için umut veren pragmatik yönünü de ortaya koydu.

Kaleci ve savunma

James Trafford - 7/10

Genç kaleci maç boyunca yoğun mesai yaptı ve beş kurtarışla uzun süre İspanya'ya gol izni vermedi. Son bölümde gelen iki golün isabetli vuruşları karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu. Buna karşın yoğun baskı altında topa hâkimiyeti ve ceza sahasındaki kontrolü, galibiyetin sağlam temellerinden birini oluşturdu.

Ezri Konsa - 8/10

Arsenal savunmacısı, Declan Rice'ın ortasının ardından 53. dakikada hava toplarındaki üstünlüğünü göstererek İngiltere'nin ikinci golünü attı ve öne çıkan bir performans sergiledi. Savunmada da İngiltere'nin 29 uzaklaştırmasının önemli bir bölümüne imza atarak bu alanda takımının ön sıralarında yer aldı. İspanya'nın son bölümde ceza sahasına yüklendiği anlarda soğukkanlılığını korudu.

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Jarell Quansah - 7/10

Oyarzabal'ı kontrol etmekle görevlendirilen Quansah, gecenin büyük bölümünde güçlü bir duruş sergiledi. Oyunu iyi okuyarak İngiltere'nin 20 pas arası yapmasında önemli rol oynadı ve kritik Avrupa karşılaşmasında yaşının ötesinde bir olgunluk gösterdi.

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Ben White - 8/10

White sağ kanatta mükemmeldi. Savunma görevlerini yerine getirirken doğru zamanda ceza sahasına girerek 57. dakikada İngiltere'nin üçüncü golünü attı. Oyundan çıkmadan önce geçiş oyununa yaptığı katkı da büyük önem taşıdı.

Lewis Hall - 6/10

Lamine Yamal'ı takip etmek gibi zorlu bir görev üstlenen Hall için zaman zaman güç bir geceydi. İspanya'nın kanatta sayısal üstünlük kurduğu anlarda zorlansa da rakibin toplam 23 şutta yalnızca yedi kez kaleyi bulmasını sağlayan savunma düzenine katkıda bulundu.

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Orta saha

Declan Rice - 8/10

Takımın oyununa yön veren Rice, nokta atışı ortasıyla Konsa'nın golünün asistini yaptı. 15. dakikada gördüğü erken sarı kart mücadeleci oyununu etkilemedi. Orta sahayı başarıyla kontrol ederek İspanya'nın uzun süre topa sahip olduğu bölümlerde rakibin ritmini bozdu.

Jude Bellingham - 7/10

Bellingham, dar alanlarda alışıldık kalitesini gösterdi ve skoru 3-0'a taşıyan White golünün asistini yaptı. Topla sınırlı sayıda buluşmasına rağmen verimli oynadı. İngiltere'nin taktik yaklaşımını belirleyen kontra ataklarda bağlantıyı sağlayan başlıca isimdi.

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Elliot Anderson - 6/10

Anderson, İspanya'nın teknik kalitesine karşı orta sahada büyük çaba gösterdi. Hücum bölgesinde takım arkadaşlarına göre daha az etkili olsa da orta bloktaki disiplinli oyunu, ilk bir saat boyunca İspanya'nın merkezden ilerlemesini engellemeye yardımcı oldu. Ancak gördüğü kırmızı kart, İspanya'nın geri dönüş çabasını ateşleyen kıvılcım oldu ve ev sahibi ekibin maça ortak olma umudunu yeniden canlandırdı.

Hücum

Anthony Gordon - 6/10

Gordon, İspanya'nın önde kurduğu savunma hattını zorlamak için gereken sürati sağladı. Gol atamasa da doğrudan kaleye yönelen koşuları, İspanya'yı geriye dönüşlerde temkinli davranmaya zorladı ve İngiltere'ye topla daha rahat oynama alanı açtı.

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Morgan Rogers - 6/10

Hücumda farklı bölgelerde görev alan Rogers, İngiltere'nin baskısını sürdürmeye çalıştığı ender anlarda topu ileride tutarak fayda sağladı. Son bölümde savunmaya destek vermeden önce Aymeric Laporte ve Pau Cubarsi karşısında fizik gücünü iyi kullandı.

Harry Kane - 8/10

Kaptan, 45. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip eşitliği bozarak güvenilirliğini bir kez daha gösterdi. Golünün ötesinde, Kane'in geriye gelip oyunun kurulmasına yardımcı olması, topa yalnızca %36 oranında sahip olan takım için kritik önem taşıdı.

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Yedekler ve teknik direktör

Djed Spence - 6/10

İspanya maça geri dönme çabasını artırırken kanada taze güç katmak için 82. dakikada oyuna girdi.

Myles Lewis-Skelly - 6/10

Genç oyuncu, hareketli geçen son bölümde orta sahayı kalabalıklaştırmak için 78. dakikada Kane'in yerine oyuna alındı.

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Dominic Calvert-Lewin - Not yok

Uzun uzaklaştırılan toplarda hava pasları için seçenek oluşturmak üzere 83. dakikada oyuna alındı.

Dan Burn - Not yok

Son saniyelerde hava toplarında üstünlük ve savunma güvenliği sağlamak amacıyla 89. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

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Thomas Tuchel - 9/10

Alman teknik direktör için taktik açıdan büyük bir başarıydı. Tuchel'in kurduğu orta blok, İspanya'yı bir saat boyunca etkili biçimde durdurdu. Takımı duran topları ve geçiş hücumlarını da acımasızca değerlendirdi. Oyuncu değişiklikleri üstünlüğü korumaya yönelikti ve oyun planı Madrid'de unutulmaz bir galibiyet getirdi.