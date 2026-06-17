İngiltere'nin Hırvatistan'ı mağlup ettiği maçta Harry Kane, Oranje efsanesini ve Messi'yi geride bıraktı

İngiltere, Dünya Kupası L Grubu’ndaki ilk maçında Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane iki gol attı; ayrıca Declan Rice’ın her seferinde tehlike yaratan köşe vuruşları da dikkat çekti. Thomas Tuchel’in çalıştırdığı galip takım, Salı günü Gana ile karşılaşacak; Gana ise Çarşamba gecesi Panama ile sahaya çıkacak.

Dallas’taki maçın ilk golü ilk on dakika içinde geldi. Luka Modric bir penaltı kazandırdı ve Kane penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçti. Zayıf bir vuruşla atılan penaltı, Dominik Livakovic tarafından kurtarıldı. Ancak Hırvat kaleci çizgiden çok erken çıktı ve bu da İngiliz forvetin ikinci bir şans elde etmesini sağladı. Bu sefer top kusursuz bir şekilde sağ köşeye gitti.

Kane, Dünya Kupaları'nda şimdiye kadar beş penaltı golü atarak bu alanda lider konuma yükseldi. Gol kralı, bugüne kadar bu birinciliği 1974 ve 1978'de finalist olan Hollanda efsanesi Rob Rensenbrink ile Arjantinli Gabriel Batistuta ve Lionel Messi ile Portekizli Eusébio arasında paylaşıyordu.

İngiltere, maçın başlarında üstün bir oyun sergiledi ve Noni Madueke sağ kanattan sık sık tehlike yarattı. Arsenal’in forveti sürekli olarak Kane ve Jude Bellingham’a pas atmaya çalıştı, ancak bu çabalar skoru ikiye katlamaya yetmedi. Hatta, heyecan verici ilk yarının son dakikalarında Hırvatlar skoru 1-1’e getirdi.

Martin Baturina’nın uzak mesafeden çektiği şut, Jordan Pickford’un elinden sekerek sol köşeye gitti. İngiltere için bir aksilikti bu, ancak takım üstünlüğünü çabucak geri kazandı. Declan Rice’ın sağ kanattan yaptığı isabetli ortayı Kane ustaca kafayla ağlara gönderdi. Uzatma süresinin beşinci dakikasında ise Peter Musa, Ivan Perisic’in pasıyla golü buldu.

Böylece ilk yarı 2-2 sona erdi, ancak bu skor ikinci yarı başlar başlamaz kısa sürede değişti. Bellingham sağ kanattan ceza sahasına girip uzak köşeyi buldu. İngiltere galibiyet kokusunu aldı ve yine Bellingham, Nico O'Reilly ve Rice ile tehlikeli ataklar geliştirdi, ancak Livakovic'in iyi kaleci performansı sayesinde dördüncü gol bir süre daha gelmedi. Hırvat takımı ikinci yarıda açıkça çok daha zorlandı.

Tuchel, ikinci yarıdaki su molası sırasında Bukayo Saka, Morgan Rogers ve Marcus Rashford’u oyuna sokmaya karar verdi. Rice, Madueke ve Anthony Gordon, bu üçlüye yer açtı. Maçın son dakikaları başladı ve Hırvatlar, zorlu geçen ikinci yarıya rağmen hâlâ iyi bir sonuç alma umudunu koruyordu.

Rashford, hızlı bir kontra atak sonrasında topu sağ köşeye gönderdiğinde Hırvatların umutları söndü. O anda, güçlü bir performans sergileyen Bellingham çoktan oyundan çıkmıştı. Böylece İngiltere, Dünya Kupası’na güçlü bir başlangıç yaparken, 2022’de yarı finalist olan Hırvatlar ise yaralarını sarmaya başladı.