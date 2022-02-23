İngiltere'nin eski menajeri Sven-Göran Eriksson: "Kuzey Koreli yetkililer şike yapmamı istedi"

Eski İngiltere menajeri Sven-Goran Eriksson, 2010 Dünya Kupası kura çekiminde hile yapmak için kendisine teklif yapıldığını açıkladı.

Eriksson, Kuzey Kore temsilcilerinin ziyaret sırasında olağandışı bir talepte bulunduğunu iddia ettiğinde Notts County için çalışıyordu.

2010'da 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası finallerinde ilk kez yer alan Kuzey Kore'ye uygun bir grup vermesi istendi. Kuzey Kore o turnuvada 3 yenilgi ile eve erken dönmüştü.

Ne söylendi?

Eriksson BBC'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bir gün bana geldiler ve 'Lütfen bizimle Kuzey Kore'ye gelmelisiniz' dediler. Bu önemli. “Hayır, Kuzey Kore'ye gitmek istemiyorum” dedim.

“İngiltere'de hükümet için çalışan birini tanıyordum. O kişiye 'Kuzey Kore'ye gitmeli miyim?' diye sordum. 'Kesinlikle hayır Sven, oraya gitmemelisin' dedi."

"Russell [Notts County eski ortağı ve hüküm giymiş dolandırıcı Russell King] bana geri döndü ve 'Sven, gelmelisin. Futbol kulübü için son derece önemli.'

"Yani... gerçekten gitmeli miyim? Gitmek istemedim ama futbol kulübü için önemliydi" dediler.

Eriksson, ulusun futbol takımının temsilcilerinin kendisine nasıl çılgınca bir teklifle geldiğini açıklamaya devam etti ve tabii ki bu teklifi hemen reddetmiş.

"[Kuzey Kore temsilcileri] FIFA Futbol Komitesi üyesi olduğumu biliyorlardı. 'Bize yardım eder misiniz?' dediler. 'Elbette yardım edebilirim, eğer yapabilirsem' dedim. Top, ayakkabı ya da buna benzer bir şey istediklerini sanıyordum," diye ekledi İsveçli.

'Basit bir kura çekmek istiyoruz' dediler. Çekiliş için yardım istediler. Tabii ki dedim ki, 'Gerçekten [düşündüğüm] şeyi mi kastediyorsun? Bunu yapamam. Bunu kimse yapamaz. Bu kesinlikle imkansız ve denemek bile suç.'

"Bana asla inanmadılar. Şaşırtıcı olan şu ki, bunu yapamayacağıma inanmıyorlarmış gibi görünüyorlardı - sadece yapmak istemediğime inanıyorlardı. Çok ilginç. Sanırım davet edilmemin ve oraya gitmemin bu kadar önemli olmasının asıl nedeni buydu.”

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