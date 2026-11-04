Manchester City’nin orta saha oyuncusu Phil Foden, 2026 Dünya Kupası’nda yer almasına mal olan zorlu bir dönemin ardından nihayet en iyi formunu yeniden yakalamaya başladığına inanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, sezon başında aldığı men cezasının ardından goller attığı bir dizi etkileyici performansla toparlandı.

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Dünya Kupası hayal kırıklığını geride bırakıyor

Foden, kariyerindeki zorlu bir dönemin ardından City'de eski formuna adım adım kavuşuyor. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansındaki belirgin düşüş, Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası için belirlediği İngiltere kadrosunda yer alamamasına neden oldu.

Ancak hücumdaki üretkenliğini son dönemde artıran oyun kurucu, kulüp düzeyinde ritmini yeniden buldu. Daha enerjik görünüyor ve kulübü için her alanda katkı vermeye hazır. Foden, bu sezon Premier League'deki ilk golünü kısa süre önce Ipswich Town'a karşı attı. Bu gol, Manchester derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle ligde yaşadığı can sıkıcı cezanın ardından geldi.

Foden kendini yeniden dinç ve hazır hissediyor

City altyapısından yetişen oyuncu, lig maçlarına verilen zorunlu aranın oyununa fayda sağladığına inanıyor. Ipswich'e karşı attığı lig golünün ardından, AEK Atina karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan 5-1'lik galibiyette hat-trick yaptı ve bir asist kaydetti.

Foden salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "United'a karşı talihsiz bir kırmızı kart gördüm. Ama ara bana iyi geldi. Bence zihnen dinlenmiş ve daha hazır bir şekilde döndüm. Gollerde pay sahibi olmak insana çok güven veriyor. Düzenli oynadığınızda da bir ritim yakalıyorsunuz" dedi.

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Yakında yeniden İngiltere kadrosuna çağrılmayı umuyor

Foden, 2024'teki performans düzeyine yeniden ulaşmak istiyor. O sezon tüm kulvarlarda kariyerinin en yüksek sayısı olan 27 golü atarak Premier League'de Sezonun Oyuncusu ve PFA Yılın Oyuncusu ödüllerini kazanmıştı.

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Foden, "Umarım o seviyeye geri dönebilirim. Son dönemdeki performansımla yavaş yavaş o seviyeye yaklaşmaya başladığımı düşünüyorum" dedi.

Son dönemdeki başarılı performansına rağmen Foden, Dünya Kupası kadrosuna alınmamasından bu yana Tuchel ile konuşmadığını doğruladı. "Ben sadece kendi oyunuma odaklanmaya çalışıyorum. Umarım bir gün yeniden millî takıma çağrılırım" ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da Leipzig sınavı bekliyor

Manchester City bu hafta Avrupa arenasına dönerken Foden, son dönemdeki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. Takım, çarşamba akşamı RB Leipzig ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor.