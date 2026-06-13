İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlıkları bir soygun nedeniyle büyük ölçüde aksadı: şoförün olaya karışmış olabileceği düşünülüyor

İngiltere milli takımının Hırvatistan ile oynayacağı Dünya Kupası maçı hazırlıkları büyük bir darbe aldı. The Daily Mail gazetesi, Kansas City’ye doğru yola çıkan minibüsten oyuncuların ve antrenörlerin çok sayıda eşyasının çalındığını yazıyor.

İngilizler, Dünya Kupası hazırlıklarına Florida'da başladı ve Cumartesi günü, önümüzdeki haftalarda Hollanda milli takımının da konaklayacağı Kansas City'de ilk antrenmanlarını yapacaklardı. Ancak bu antrenmana yönelik hazırlıklar, önemli eşyaların çalınmasıyla büyük bir darbe aldı.

Jude Bellingham ve Harry Kane dahil olmak üzere bazı yıldızların maç ayakkabıları ve tek bir tanesi hariç tüm maç topları çalındı. Ancak olay bununla kalmadı. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel ve ekibi, bir dizi önemli antrenman malzemesini kaybetti ve bir an önce bir çözüm bulmak zorunda.

The Daily Mail, "İngiliz teknik ekip, Florida'daki antrenman kampından resmi Dünya Kupası üssüne yapacakları yolculuk için tüm temel antrenman malzemelerini paketlemişti" diye yazıyor. "Bunlar arasında analiz cihazları, Tuchel'in beyaz tahtaları ve masaj masaları da vardı."

"Çarşamba günü Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları için yıkıcı bir darbe olan bu olayda, güvenlik görevlileri, ekipmanı teslim etmek için güvendikleri şoförlerin bu olaya karıştığından şüpheleniyor."

Tuchel ve ekibi çaresiz durumda ve yeterli malzemeyle düzgün antrenmanlar yapabilmek için artık zamanla yarıştıklarını hissediyorlar. Yeni malzemelerin yurt dışından gelmesi gerekebilir.

FA, çalınan eşyaları bulmak için 'çaresiz bir girişimde' yerel polisle görüşüyor. İngiliz Futbol Federasyonu, The Daily Mail'e konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti. İngiltere, 17 Haziran'da Hırvatistan ile karşılaşacak.