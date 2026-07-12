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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İngiltere'nin Dünya Kupası finaline giden yolu: Arjantin ile yarı final, stat bilgileri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
J. Bellingham

İngiltere'yi Dünya Kupası'nda izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacaklar ve rakipleri kim olacak?

FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasına girilirken, İngiltere taraftarları, takımlarının bunca yıl süren hayal kırıklığının ardından bu kez sonuna kadar gidip o parıldayan altın kupayı kaldırabileceğine dair büyük umut taşıyordu.

Hırvatistan ve Panama karşısında alınan iki galibiyetin yanı sıra Gana ile berabere kalarak grubunu lider tamamlayan İngiltere, eleme turlarında DR Kongo'yu, Azteca'da ortak ev sahibi Meksika'yı ve uzatmalarda Norveç'i saf dışı bıraktı.

Bu galibiyet, çarşamba günü (15 Temmuz) uzun yıllardır süren rakip Arjantin ile epik bir yarı final eşleşmesini beraberinde getirdi.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022'de ise çeyrek finale yükselmişti, peki 2026'da sonuna kadar gidebilir mi? GOAL, İngiltere'nin sıradaki maçları için koltukları nasıl alabileceğiniz ve bunların ne kadara mal olacağı dahil olmak üzere en güncel Dünya Kupası 2026 bilet bilgilerini sizin için derledi.

İngiltere'nin eleme aşamasındaki olası yolunu analiz etmek, turnuva serüvenini şekillendirebilecek kritik taktik eşleşmeleri ve dinlenme takvimini ortaya koyuyor. Turnuva tahminlerinizi ilk günden maksimum finansal esneklikle desteklemek için başlangıç kredileri sunan yeni bir profil açmak ideal. Resmi Megapari promo code sayfamız üzerinden yüksek değerli bir depozito eşleşmesinin nasıl alınacağını öğrenin.

İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 sonuçları ve yaklaşan maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Stadyum

Nihai skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

İngiltere - Hırvatistan (15.00 CDT)

AT&T Stadium, Dallas

İngiltere 4-2 kazandı

23 Haziran Salı

İngiltere - Gana (16.00 ET)

Gillette Stadium, Foxborough

0-0

27 Haziran Cumartesi

Panama - İngiltere (17.00 ET)

MetLife Stadium, East Rutherford

İngiltere 2-0 kazandı

1 Temmuz Çarşamba

İngiltere - DR Kongo (12.00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

İngiltere 2-1 kazandı

5 Temmuz Pazar

Meksika - İngiltere (18.00 CST)

Estadio Azteca, Mexico City

İngiltere 3-2 kazandı

10 Temmuz Cumartesi

Norveç - İngiltere (17.00 ET)

Hard Rock Stadium, Miami Gardens

İngiltere uzatmalarda 2-1 kazandı

15 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Arjantin (15.00 ET)

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Biletler


İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 finaline giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu lider tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarması halinde oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve oynanacağı statlar şöyle.

Norveç karşısında alınan çeyrek final galibiyetinin ardından İngiltere şimdi çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

Takımlar daha önce Dünya Kupaları'nda 1962 organizasyonuna kadar uzanan süreçte beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, Güney Amerikalılar karşısında 1986'da Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" ile ve 1998'de Beckham'ın kırmızı kartıyla hafızalara kazınan yenilgiler almış olsa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda 3-2'lik bir ikili averaj üstünlüğüne sahip.

Başarılı olması halinde İngiltere, finalde Fransa ya da İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Stadyum

Olası maç

Biletler

15 Temmuz (15.00 ET)

Yarı finaller

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

İngiltere - Arjantin

Biletler

19 Temmuz (15.00 ET)

Final

MetLife Stadium (East Rutherford)

104. maç: TBC - Fransa veya İspanya

Biletler

Dünya Kupası 2026 Altın Ayakkabı: Güncel durum

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek finalde turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappe, Lionel Messi ile birlikte FIFA Dünya Kupası 2026 Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye çıktı. Ancak şu anda altışar gole sahip İngiltere yıldızları Harry Kane ve Jude Bellingham da Kuzey Amerika'da gol krallığı yarışının içinde kalmayı sürdürüyor.

Oyuncu (Takım)

Gol sayısı

Sonraki maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İngiltere'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappe (Fransa)

8

İspanya'ya karşı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

Elenen

Harry Kane (İngiltere)

6

Arjantin'e karşı - Biletler

Jude Bellingham (İngiltere)

6

Arjantin'e karşı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

5

İspanya'ya karşı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Elenen

Julián Quiñones (Meksika)

4

Elenen

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elenen

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Fransa'ya karşı - Biletler

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyle:

  • Son dakika satış aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan bilet almak için son fırsat penceresi.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform burası. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacak.
  • İkincil pazaryerleri: Taraftarlar StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar genellikle talebin yüksek olduğu eleme maçları için en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup aşaması biletleri 60 $'a kadar düşen fiyatlarla başladı (belirli Taraftar Kademeleri için), final biletleri ise 6.730 $'a kadar çıktı. Üstelik ikincil pazaryerleri ve yeniden satış fiyatları bunun da üstüne çıkabiliyor.

FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları 2026:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi fiyat aralığı

İkincil pazar tahmini aralık

14 Temmuz - 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ - 3.295 $

1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük maçı

250 $ - 800 $

500 $ - 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium)

1.490 $ - 7.875 $

5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

L Grubu - Nihai puan durumu

Sıra

Takım

O

G

B

M

AG

YG

AV

P

Durum

1.

İngiltere

3

2

1

0

6

2

+4

7

Tur atladı

2.

Hırvatistan

3

2

0

1

5

5

0

6

Tur atladı

3.

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Tur atladı

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Elendi

İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?

İşte İngiltere'yi FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil eden resmi 26 kişilik kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Güncel kulüp

Kaleciler

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defans oyuncuları

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Orta saha oyuncuları

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Forvetler

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kaptan)

Bayern Münih


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli

İngiltere'nin Dünya Kupası finaline uzanabilecek muhtemel yol haritası, güçlü uluslararası rakiplere karşı zorlu bir eleme fikstürü serisini işaret ediyor. Turnuva ilerledikçe, olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri grup sıralamaları ve tek maçlı eleme sonuçlarına bağlı olacak. Uzun vadeli turnuva oranlarını veya tek tek maç çizgilerini takip etmek isteyenler için betano registration sürecini tamamlamak, kapsamlı uluslararası futbol pazarlarına erişim sağlıyor. Aktif bir spor bahis profiline sahip olmak, taraftarların turnuva projeksiyonlarını analiz etmesine, takımların yolunu değerlendirmesine ve ülkeler yarışmanın her turunda ilerledikçe değişen toplam oranları takip etmesine olanak tanır.

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