FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasına girilirken, İngiltere taraftarları, takımlarının bunca yıl süren hayal kırıklığının ardından bu kez sonuna kadar gidip o parıldayan altın kupayı kaldırabileceğine dair büyük umut taşıyordu.

Hırvatistan ve Panama karşısında alınan iki galibiyetin yanı sıra Gana ile berabere kalarak grubunu lider tamamlayan İngiltere, eleme turlarında DR Kongo'yu, Azteca'da ortak ev sahibi Meksika'yı ve uzatmalarda Norveç'i saf dışı bıraktı.

Bu galibiyet, çarşamba günü (15 Temmuz) uzun yıllardır süren rakip Arjantin ile epik bir yarı final eşleşmesini beraberinde getirdi.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası'nda yarı finale, 2022'de ise çeyrek finale yükselmişti, peki 2026'da sonuna kadar gidebilir mi? GOAL, İngiltere'nin sıradaki maçları için koltukları nasıl alabileceğiniz ve bunların ne kadara mal olacağı dahil olmak üzere en güncel Dünya Kupası 2026 bilet bilgilerini sizin için derledi.

İngiltere'nin eleme aşamasındaki olası yolunu analiz etmek, turnuva serüvenini şekillendirebilecek kritik taktik eşleşmeleri ve dinlenme takvimini ortaya koyuyor. Turnuva tahminlerinizi ilk günden maksimum finansal esneklikle desteklemek için başlangıç kredileri sunan yeni bir profil açmak ideal. Resmi Megapari promo code sayfamız üzerinden yüksek değerli bir depozito eşleşmesinin nasıl alınacağını öğrenin.

İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 sonuçları ve yaklaşan maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Nihai skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15.00 CDT) AT&T Stadium, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16.00 ET) Gillette Stadium, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17.00 ET) MetLife Stadium, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - DR Kongo (12.00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18.00 CST) Estadio Azteca, Mexico City İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17.00 ET) Hard Rock Stadium, Miami Gardens İngiltere uzatmalarda 2-1 kazandı 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin (15.00 ET) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Biletler





İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 finaline giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu lider tamamladığı için, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarması halinde oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve oynanacağı statlar şöyle.

Norveç karşısında alınan çeyrek final galibiyetinin ardından İngiltere şimdi çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

Takımlar daha önce Dünya Kupaları'nda 1962 organizasyonuna kadar uzanan süreçte beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, Güney Amerikalılar karşısında 1986'da Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" ile ve 1998'de Beckham'ın kırmızı kartıyla hafızalara kazınan yenilgiler almış olsa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda 3-2'lik bir ikili averaj üstünlüğüne sahip.

Başarılı olması halinde İngiltere, finalde Fransa ya da İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Stadyum Olası maç Biletler 15 Temmuz (15.00 ET) Yarı finaller Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) İngiltere - Arjantin Biletler 19 Temmuz (15.00 ET) Final MetLife Stadium (East Rutherford) 104. maç: TBC - Fransa veya İspanya Biletler

Dünya Kupası 2026 Altın Ayakkabı: Güncel durum

Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek finalde turnuvadaki sekizinci golünü atan Kylian Mbappe, Lionel Messi ile birlikte FIFA Dünya Kupası 2026 Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye çıktı. Ancak şu anda altışar gole sahip İngiltere yıldızları Harry Kane ve Jude Bellingham da Kuzey Amerika'da gol krallığı yarışının içinde kalmayı sürdürüyor.

Oyuncu (Takım) Gol sayısı Sonraki maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İngiltere'ye karşı - Biletler Kylian Mbappe (Fransa) 8 İspanya'ya karşı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 Elenen Harry Kane (İngiltere) 6 Arjantin'e karşı - Biletler Jude Bellingham (İngiltere) 6 Arjantin'e karşı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya'ya karşı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Elenen Julián Quiñones (Meksika) 4 Elenen Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elenen Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa'ya karşı - Biletler

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyle:

Son dakika satış aşaması: Bu aşama şu anda aktif ve ilk gelen alır esasına göre işliyor. Çekilişlerin aksine bunlar gerçek zamanlı işlemler. Bu, doğrudan FIFA'dan bilet almak için son fırsat penceresi.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazaryeri: Taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değer üzerinden alıp satabileceği tek yetkili platform burası. Turnuvanın sonuna kadar açık kalacak.

İkincil pazaryerleri: Taraftarlar StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilir. Bunlar genellikle talebin yüksek olduğu eleme maçları için en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uygulamaya koydu.

Grup aşaması biletleri 60 $'a kadar düşen fiyatlarla başladı (belirli Taraftar Kademeleri için), final biletleri ise 6.730 $'a kadar çıktı. Üstelik ikincil pazaryerleri ve yeniden satış fiyatları bunun da üstüne çıkabiliyor.

FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları 2026:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi fiyat aralığı İkincil pazar tahmini aralık 14 Temmuz - 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük maçı 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

L Grubu - Nihai puan durumu

Sıra Takım O G B M AG YG AV P Durum 1. İngiltere 3 2 1 0 6 2 +4 7 Tur atladı 2. Hırvatistan 3 2 0 1 5 5 0 6 Tur atladı 3. Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Tur atladı 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Elendi

İngiltere'nin Dünya Kupası 2026 kadrosunda kimler var?

İşte İngiltere'yi FIFA Dünya Kupası 2026'da temsil eden resmi 26 kişilik kadro:

Pozisyon Oyuncu Güncel kulüp Kaleciler Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defans oyuncuları Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Orta saha oyuncuları Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Forvetler Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kaptan) Bayern Münih

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli

İngiltere'nin Dünya Kupası finaline uzanabilecek muhtemel yol haritası, güçlü uluslararası rakiplere karşı zorlu bir eleme fikstürü serisini işaret ediyor. Turnuva ilerledikçe, olası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri grup sıralamaları ve tek maçlı eleme sonuçlarına bağlı olacak. Uzun vadeli turnuva oranlarını veya tek tek maç çizgilerini takip etmek isteyenler için betano registration sürecini tamamlamak, kapsamlı uluslararası futbol pazarlarına erişim sağlıyor. Aktif bir spor bahis profiline sahip olmak, taraftarların turnuva projeksiyonlarını analiz etmesine, takımların yolunu değerlendirmesine ve ülkeler yarışmanın her turunda ilerledikçe değişen toplam oranları takip etmesine olanak tanır.