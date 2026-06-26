2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, sevgili “Üç Aslan”larının turnuvayı baştan sona domine edip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabilecekleri konusunda büyük umutlar besliyorlardı.

Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı grup açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu; Gana karşısında beklenen performansı sergileyememiş olsalar da hayalleri sönmedi.

İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, bugünden 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar “Üç Aslanlar”ı bekleyen tüm olası yol haritalarını ve rakipleri sizler için derledi.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki gelecek maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford Biletler

İngiltere, L Grubu'nu 1 . sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunu birinci sırada tamamlayıp Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Panama'ya karşı alınacak bir galibiyet, Gana - Hırvatistan maçında ne olursa olsun, grupta 1. sırayı garantileyecektir.

İngiltere grubunu birinci bitirirse, şu anki duruma göre eleme turlarının ilk turunda Senegal ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından 16 turunda Estadio Azteca'da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile oldukça zorlu bir karşılaşma yaşayabilir.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Portekiz ve finalde Almanya, İspanya veya Fransa ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel KO saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 1 Temmuz (12:00 ET) 32'li Tur Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 80. Maç: E/H/I/J/K Grupları'nın 3. sırasındaki takımla Biletler 5 Temmuz (18:00 CST) Son 16 Turu Estadio Azteca (Meksiko) 92. Maç: C/E/F/H/I Gruplarından 3. Sıradaki Takım Biletler 11 Temmuz (17:00 ET) Çeyrek Final Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) 99. Maç: 91. Maçın Galibi ile Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Final Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: 100. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

İngiltere, L Grubu'nu 2. sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda ikinci sırada bitirip Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarih, saat ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

İngiltere, Panama'yı yenemezse ve Gana ya da Hırvatistan son grup maçını kazanırsa, bu senaryo gerçekleşecektir.

İngiltere grubunu ikinci sırada bitirirse, şu anda eleme turlarının ilk turunda (İngiltere saatiyle gece yarısı 12’de başlayacak) Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından Dallas’ta İspanya ile oldukça zorlu bir mücadeleye çıkabilir.

Bunun ardından çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, yarı finalde Fransa veya Almanya ve finalde Arjantin veya Brezilya ile karşılaşabilir. İngiltere bu yolu izlerse, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere toplamda üç kez AT&T Stadyumu’nda oynamış olacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 2 Temmuz (19:00 ET) 32'li Tur BMO Field (Toronto) Maç 83: K Grubu İkincisi ile Biletler 6 Temmuz (14:00 CDT) Son 16 Turu AT&T Stadyumu (Arlington) 93. Maç: H Grubu Birincisi ile J Grubu İkincisi Arasındaki Maçın Galibi Biletler 10 Temmuz (12:00 PT) Çeyrek Final SoFi Stadyumu (Inglewood) 98. Maç: 94. Maçın galibi ile Bilet 14 Temmuz (14:00 CDT) Yarı Final AT&T Stadyumu (Arlington) 101. Maç: 97. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler





İngiltere, L Grubu’nda 3 . sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda üçüncü sırada bitirip Dünya Kupası Finalleri'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir. İngiltere, Panama'ya yenilirse ve Hırvatistan Gana'yı yenerse, gol farkına bağlı olarak İngiltere grupta üçüncü sıraya düşebilir.

İngiltere grubunda üçüncü olursa, şu anki duruma göre eleme turlarının ilk turunda Kansas City’de Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması ve ardından Vancouver’da İsviçre ile oynama ihtimali yüksek görünüyor.

Bunun ardından çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşmak üzere tekrar Kansas City’ye dönülmesi söz konusu olabilir. Yarı finalde Brezilya, finalde ise İspanya, Almanya veya Fransa bekliyor olabilir. İngiltere bu yolu izlerse, maçların başlama saatlerinin BST ile 02:00 ve 02:30 olması nedeniyle Birleşik Krallık’taki izleyiciler için zorlu bir izleme süreci olabilir.

Tarih (yerel KO saati) Tur Mekan Olası Maç Biletler 3 Temmuz (20:30 CDT) 32'li Tur Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 87. Maç: K Grubu Birincisi ile Bilet 7 Temmuz (13.00 PDT) Son 16 Turu BC Place (Vancouver) 96. Maç: 85. Maçın Galibi ile Biletler 11 Temmuz (20:00 CDT) Çeyrek Final Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 100. Maç: 95. Maçın Galibi ile Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Final Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: 99. Maçın Galibi ile Bilet 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

L Grubu Puan Durumu

Sıra Takım Oynadığı Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. İngiltere 2 1 1 0 4 2 2 4 Yarışta 2. Gana 2 1 1 0 1 0 1 4 Yarışta 3. Hırvatistan 2 1 0 1 3 4 -1 3 Yarışta 4. Panama 2 0 0 2 0 2 -2 0 Eleme

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması 32'li Tur - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $





2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki Kulübü Kaleciler Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defans oyuncuları Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Orta saha oyuncuları Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Forvetler Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kaptan) Bayern Münih

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



