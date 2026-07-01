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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Son 32 turu maç bilgileri, eleme tablosu senaryoları, fikstür ve daha fazlası

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Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
J. Bellingham

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki maçlarını izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacaklar ve kimlerle karşılaşacaklar?

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı turnuva açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu. Üç Aslanlar, Gana ve Panama’ya karşı oynadıkları sonraki maçlarda parlayamasa da, işlerini başarıyla tamamlayarak grubunu birinci sırada bitirdi ve 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hak kazandı.

İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, Thomas Tuchel’in takımını 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösteriyor.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Dallas

İngiltere 4-2 kazandı

23 Haziran Salı

İngiltere - Gana (16:00 ET)

Gillette Stadyumu, Foxborough

0-0

27 Haziran Cumartesi

Panama - İngiltere (17:00 ET)

MetLife Stadyumu, East Rutherford

İngiltere 2-0 kazandı

1 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Biletler

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

İngiltere Çarşamba günü DR Kongo'yu yenerse, 16 turunda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile Estadio Azteca'da oldukça zorlu bir karşılaşma bekliyor. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ve finalde İspanya/Fransa/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

1 Temmuz (12:00 ET)

32'li Tur

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Biletler

5 Temmuz (18:00 CST)

Son 16 Turu

Estadio Azteca (Meksiko)

92. Maç: Meksika Karşısında

Biletler

11 Temmuz (17:00 ET)

Çeyrek Finaller

Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)

99. Maç: 91. Maçın Galibi ile

Bilet

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Finaller

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

102. Maç: 100. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

L Grubu - Son Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

İngiltere

3

2

1

0

6

2

+4

7

Nitelikli

2.

Hırvatistan

3

2

0

1

5

5

0

6

Nitelikli

3.

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Nitelikli

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eleme

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defans oyuncuları

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Orta saha oyuncuları

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Forvetler

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kaptan)

Bayern Münih


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli