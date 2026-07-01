2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı turnuva açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu. Üç Aslanlar, Gana ve Panama’ya karşı oynadıkları sonraki maçlarda parlayamasa da, işlerini başarıyla tamamlayarak grubunu birinci sırada bitirdi ve 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hak kazandı.

İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, Thomas Tuchel’in takımını 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösteriyor.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

İngiltere Çarşamba günü DR Kongo'yu yenerse, 16 turunda turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile Estadio Azteca'da oldukça zorlu bir karşılaşma bekliyor. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ve finalde İspanya/Fransa/Portekiz ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 1 Temmuz (12:00 ET) 32'li Tur Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Biletler 5 Temmuz (18:00 CST) Son 16 Turu Estadio Azteca (Meksiko) 92. Maç: Meksika Karşısında Biletler 11 Temmuz (17:00 ET) Çeyrek Finaller Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) 99. Maç: 91. Maçın Galibi ile Bilet 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: 100. Maçın Galibi ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) Maç 104: Maç 101'in galibi ile Biletler

L Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M GF G Fark Puan Durum 1. İngiltere 3 2 1 0 6 2 +4 7 Nitelikli 2. Hırvatistan 3 2 0 1 5 5 0 6 Nitelikli 3. Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Nitelikli 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eleme

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defans oyuncuları Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Orta saha oyuncuları Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Forvetler Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kaptan) Bayern Münih

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



