İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Onaylanan 32'li tur maçı, eşleşme senaryoları, fikstür ve daha fazla bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.
Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı turnuva açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu. Üç Aslanlar, Gana ve Panama’ya karşı oynadıkları sonraki maçlarda beklenen performansı sergileyemese de, işlerini başarıyla tamamlayarak grubunu birinci sırada bitirdi ve 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşmaya hak kazandı.
İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, Thomas Tuchel’in takımını bugünden 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösterecek.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
17 Haziran Çarşamba
İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Dallas
İngiltere 4-2 kazandı
23 Haziran Salı
İngiltere - Gana (16:00 ET)
Gillette Stadyumu, Foxborough
0-0
27 Haziran Cumartesi
Panama - İngiltere (17:00 ET)
MetLife Stadyumu, East Rutherford
İngiltere 2-0 kazandı
1 Temmuz Çarşamba
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, İngiltere'nin oynayacağı maçların tarihleri, saatleri ve yerleri aşağıdaki gibidir.
İngiltere Çarşamba günü DR Kongo'yu yenerse, 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Meksika ile Estadio Azteca'da oldukça zorlu bir karşılaşma bekliyor olabilir. El Tri, 1966'da açıldığından bu yana bu ikonik stadyumda resmi uluslararası maçlarda sadece iki kez mağlup oldu.
Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Kolombiya ve finalde Almanya, İspanya, Fransa veya Portekiz ile karşılaşabilir.
Tarih (yerel KO saati)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
1 Temmuz (12:00 ET)
32'li Tur
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
5 Temmuz (18:00 CST)
Son 16 Turu
Estadio Azteca (Meksiko)
92. Maç: Meksika veya Ekvador ile
11 Temmuz (17:00 ET)
Çeyrek Final
Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)
99. Maç: 91. Maçın Galibi ile
15 Temmuz (15:00 ET)
Yarı Final
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
102. Maç: 100. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
L Grubu - Son Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynadığı Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
İngiltere
3
2
1
0
6
2
+4
7
Nitelikli
2.
Hırvatistan
3
2
0
1
5
5
0
6
Nitelikli
3.
Gana
3
1
1
1
2
2
0
4
Nitelikli
4.
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eleme
İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
32'li Tur - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki Kulübü
Kaleciler
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defans oyuncuları
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Orta saha oyuncuları
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Forvetler
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kaptan)
Bayern Münih
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli