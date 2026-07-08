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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Norveç ile çeyrek final, turnuva tablosundaki olası senaryolar, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
J. Bellingham

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki maçlarını izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacaklar ve kimlerle karşılaşacaklar?

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni, ardından da efsanevi Estadio Azteca’da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika’yı eledi.

Bu galibiyet, Cumartesi günü (11 Temmuz) Miami’de Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç ile tamamen Avrupalı takımların karşılaşacağı bir çeyrek final maçı için zemin hazırladı.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026'da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, Thomas Tuchel'in takımını bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösterecek.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Dallas

İngiltere 4-2 kazandı

23 Haziran Salı

İngiltere - Gana (16:00 ET)

Gillette Stadyumu, Foxborough

0-0

27 Haziran Cumartesi

Panama - İngiltere (17:00 ET)

MetLife Stadyumu, East Rutherford

İngiltere 2-0 kazandı

1 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

İngiltere 2-1 kazandı

5 Temmuz Pazar

Meksika - İngiltere (18:00 CST)

Estadio Azteca, Meksiko

İngiltere 3-2 kazandı

10 Temmuz Cumartesi

Norveç - İngiltere (17:00 ET)

Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

Biletler

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Estadio Azteca'da Meksika'ya karşı epik bir Son 16 maçı galibiyetinin ardından İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmak üzere kuzeye, Miami'ye doğru yola çıkıyor. İki takım, 2014 yılında Wembley'de oynanan ve Wayne Rooney'nin penaltı golüyle İngiltere'nin 1-0 kazandığı dostluk maçından bu yana karşı karşıya gelmemişti.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, yarı finalde Arjantin veya İsviçre ile karşılaşacak ve finalde ise muhtemelen Fransa, Fas, İspanya veya Belçika ile mücadele edecek.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

11 Temmuz (17:00 ET)

Çeyrek Finaller

Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)

İngiltere - Norveç

Biletler

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Finaller

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

102. Maç: Arjantin veya İsviçre ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

104. Maç: Fransa/Fas/İspanya/Belçika ile

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu. Ancak, İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, sırasıyla şu anda altı ve dört golle Kuzey Amerika'daki gol krallığı yarışında hâlâ iddialı konumdalar.

Oyuncu (Takım)

Gol Sayısı

Sonraki Maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İsviçre'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappé (Fransa)

7

Fas maçı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

İngiltere maçı - Biletler

Harry Kane (İngiltere)

6

Norveç maçı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Eleme

Jude Bellingham (İngiltere)

4

Norveç maçı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

4

Fas maçı - Biletler

Julián Quiñones (Meksika)

4

Eleme

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elendi

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Belçika maçı - Biletler

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $

L Grubu - Nihai Sıralama

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

İngiltere

3

2

1

0

6

2

+4

7

Nitelikli

2.

Hırvatistan

3

2

0

1

5

5

0

6

Nitelikli

3.

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Nitelikli

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eleme

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defans oyuncuları

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Orta saha oyuncuları

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Forvetler

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kaptan)

Bayern Münih


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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