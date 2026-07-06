İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Norveç ile çeyrek final maçı, turnuva tablosundaki olası senaryolar, maç programı ve daha fazla bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni, ardından da efsanevi Estadio Azteca’da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika’yı eledi.

Bu galibiyet, Cumartesi günü (11 Temmuz) Miami’de Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç ile tamamen Avrupalı takımların karşılaşacağı bir çeyrek final maçı için zemin hazırladı.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026'da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, Thomas Tuchel'in takımını bugünden 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne kadar bekleyen yolu ve zafer yolunda kimlerle karşılaşabileceklerini sizlere gösterecek.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Biletler

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yer bilgileri aşağıdaki gibidir.

Estadio Azteca'da Meksika'ya karşı epik bir Son 16 maçı galibiyetinin ardından İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmak üzere kuzeye, Miami'ye doğru yola çıkıyor. İki takım, 2014 yılında Wembley'de oynanan ve Wayne Rooney'nin penaltı golüyle İngiltere'nin 1-0 kazandığı dostluk maçından bu yana karşı karşıya gelmemişti.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, yarı finalde Arjantin/Mısır/İsviçre/Kolombiya ile, finalde ise muhtemelen İspanya/Fransa/Portekiz ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 11 Temmuz (17:00 ET) Çeyrek Finaller Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) İngiltere - Norveç Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: Arjantin/Mısır/İsviçre/Kolombiya'ya karşı Bilet 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: 101. Maçın Galibi ile Biletler

L Grubu - Son Puan Durumu

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. İngiltere 3 2 1 0 6 2 +4 7 Nitelikli 2. Hırvatistan 3 2 0 1 5 5 0 6 Nitelikli 3. Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Nitelikli 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eleme

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defans oyuncuları Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Orta saha oyuncuları Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Forvetler Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kaptan) Bayern Münih

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



