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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Elemeler, maç programı, Son 16 Turu ve daha fazla bilgi

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Tickets
Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki maçlarını izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacaklar ve kimlerle karşılaşacaklar?

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, sevgili “Üç Aslan”larının turnuvayı baştan sona domine edip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabilecekleri konusunda büyük umutlar besliyorlardı.

Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı grup açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu; Gana karşısında beklenen performansı sergileyememiş olsalar da hayalleri sönmedi.

İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, bugünden 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar “Üç Aslanlar”ı bekleyen tüm olası yol haritalarını ve rakipleri sizler için derledi.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki gelecek maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Dallas

İngiltere 4-2 kazandı

23 Haziran Salı

İngiltere - Gana (16:00 ET)

Gillette Stadyumu, Foxborough

0-0

27 Haziran Cumartesi

Panama - İngiltere (17:00 ET)

MetLife Stadyumu, East Rutherford

Biletler

İngiltere, L Grubu'nu 1. sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunu birinci sırada bitirip Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Panama'ya karşı alınacak bir galibiyet, Gana - Hırvatistan maçında ne olursa olsun, grupta 1. sırayı garantileyecektir.

İngiltere grubunu birinci bitirirse, şu anda eleme turlarının ilk turunda Ekvador veya YeşilBurun Adaları ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından 16 turunda Estadio Azteca'da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile çok zorlu bir karşılaşma yaşayabilir.

Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Portekiz ve finalde Almanya, İspanya veya Fransa ile karşılaşabilir.

Tarih (yerel KO saati)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

1 Temmuz (12:00 ET)

32'li Tur

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

80. Maç: E/H/I/J/K Grupları 3. Sıradaki Takımla

Biletler

5 Temmuz (18:00 CST)

Son 16 Turu

Estadio Azteca (Meksiko)

92. Maç: C/E/F/H/I Gruplarından 3. Sıradaki Takım

Biletler

11 Temmuz (17:00 ET)

Çeyrek Final

Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)

99. Maç: 91. Maçın Galibi ile

Biletler

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Final

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

102. Maç: 100. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

İngiltere, L Grubu'nu 2. sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda ikinci sırada bitirip Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

İngiltere, Panama'yı yenemezse ve Gana ya da Hırvatistan son grup maçını kazanırsa, bu senaryo gerçekleşecektir.

İngiltere grubunu ikinci sırada bitirirse, şu anda eleme turlarının ilk turunda (İngiltere saatiyle gece yarısı 12:00'de başlayacak) Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından Dallas'ta İspanya ile oldukça zorlu bir maç oynayabilir.

Bunun ardından çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, yarı finalde Fransa veya Almanya ve finalde Arjantin veya Brezilya ile karşılaşabilir. İngiltere bu yolu izlerse, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere toplamda üç kez AT&T Stadyumu’nda oynamış olacak.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

2 Temmuz (19:00 ET)

32'li Tur

BMO Field (Toronto)

Maç 83: K Grubu İkincisi ile

Biletler

6 Temmuz (14:00 CDT)

Son 16 Turu

AT&T Stadyumu (Arlington)

93. Maç: H Grubu Birincisi ile J Grubu İkincisi Arasındaki Maçın Galibi

Biletler

10 Temmuz (12:00 PT)

Çeyrek Final

SoFi Stadyumu (Inglewood)

98. Maç: 94. Maçın galibi ile

Bilet

14 Temmuz (14:00 CDT)

Yarı Final

AT&T Stadyumu (Arlington)

101. Maç: 97. Maçın Galibi ile

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler


İngiltere, L Grubu’nda 3. sırada bitirirse ne olur?

İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda üçüncü sırada bitirip Dünya Kupası Finalleri'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir. İngiltere, Panama'ya yenilirse ve Hırvatistan Gana'yı yenerse, gol farkına bağlı olarak İngiltere grupta üçüncü sıraya düşebilir.

İngiltere grubunda üçüncü olursa, şu anki duruma göre eleme turlarının ilk turunda Kansas City’de Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması ve ardından Vancouver’da İsviçre ile oynama ihtimali yüksek görünüyor.

Bunun ardından çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşmak üzere tekrar Kansas City’ye dönülmesi söz konusu olabilir. Yarı finalde Brezilya, finalde ise İspanya, Almanya veya Fransa bekliyor olabilir. İngiltere bu yolu izlerse, maçların başlama saatlerinin BST ile 02:00 ve 02:30 olması nedeniyle Birleşik Krallık’taki izleyiciler için zorlu bir izleme süreci olabilir.

Tarih (yerel KO saati)

Tur

Mekan

Olası Maç

Biletler

3 Temmuz (20:30 CDT)

32'li Tur

Arrowhead Stadyumu (Kansas City)

87. Maç: K Grubu Birincisi ile

Bilet

7 Temmuz (13.00 PDT)

Son 16 Turu

BC Place (Vancouver)

96. Maç: 85. Maçın Galibi ile

Biletler

11 Temmuz (20:00 CDT)

Çeyrek Final

Arrowhead Stadyumu (Kansas City)

100. Maç: 95. Maçın Galibi ile

Biletler

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Final

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

102. Maç: 99. Maçın Galibi ile

Bilet

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

Maç 104: Maç 101'in galibi ile

Biletler

L Grubu Puan Durumu

Sıra

Takım

Oynadığı Maç Sayısı

G

B

M

GF

G

Fark

Puan

Durum

1.

İngiltere

2

1

1

0

4

2

2

4

Yarışta

2.

Gana

2

1

1

0

1

0

1

4

Yarışta

3.

Hırvatistan

2

1

0

1

3

4

-1

3

Yarışta

4.

Panama

2

0

0

2

0

2

-2

0

Eleme

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

32'li Tur - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730 $

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030 $


2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki Kulübü

Kaleciler

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defans oyuncuları

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Orta saha oyuncuları

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Forvetler

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kaptan)

Bayern Münih


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli