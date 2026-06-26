İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Elemeler, maç programı, Son 16 Turu ve daha fazla bilgi

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, sevgili “Üç Aslan”larının turnuvayı baştan sona domine edip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabilecekleri konusunda büyük umutlar besliyorlardı.
Her zaman iyimser olan bu taraftarlar, İngiltere’nin Hırvatistan’la oynadığı grup açılış maçındaki muhteşem performansının ardından daha da coştu; Gana karşısında beklenen performansı sergileyememiş olsalar da hayalleri sönmedi.
İngiltere, 2018’de Dünya Kupası yarı finaline, 2022’de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026’da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL, bugünden 19 Temmuz’daki Dünya Kupası Finali’ne kadar “Üç Aslanlar”ı bekleyen tüm olası yol haritalarını ve rakipleri sizler için derledi.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki gelecek maçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
17 Haziran Çarşamba
İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Dallas
İngiltere 4-2 kazandı
23 Haziran Salı
İngiltere - Gana (16:00 ET)
Gillette Stadyumu, Foxborough
0-0
27 Haziran Cumartesi
Panama - İngiltere (17:00 ET)
MetLife Stadyumu, East Rutherford
İngiltere, L Grubu'nu 1. sırada bitirirse ne olur?
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunu birinci sırada bitirip Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.
Panama'ya karşı alınacak bir galibiyet, Gana - Hırvatistan maçında ne olursa olsun, grupta 1. sırayı garantileyecektir.
İngiltere grubunu birinci bitirirse, şu anda eleme turlarının ilk turunda Ekvador veya YeşilBurun Adaları ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından 16 turunda Estadio Azteca'da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile çok zorlu bir karşılaşma yaşayabilir.
Bunun ardından çeyrek finalde Brezilya, yarı finalde Arjantin veya Portekiz ve finalde Almanya, İspanya veya Fransa ile karşılaşabilir.
Tarih (yerel KO saati)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
1 Temmuz (12:00 ET)
32'li Tur
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
80. Maç: E/H/I/J/K Grupları 3. Sıradaki Takımla
5 Temmuz (18:00 CST)
Son 16 Turu
Estadio Azteca (Meksiko)
92. Maç: C/E/F/H/I Gruplarından 3. Sıradaki Takım
11 Temmuz (17:00 ET)
Çeyrek Final
Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)
99. Maç: 91. Maçın Galibi ile
15 Temmuz (15:00 ET)
Yarı Final
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
102. Maç: 100. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
İngiltere, L Grubu'nu 2. sırada bitirirse ne olur?
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda ikinci sırada bitirip Dünya Kupası Finali'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.
İngiltere, Panama'yı yenemezse ve Gana ya da Hırvatistan son grup maçını kazanırsa, bu senaryo gerçekleşecektir.
İngiltere grubunu ikinci sırada bitirirse, şu anda eleme turlarının ilk turunda (İngiltere saatiyle gece yarısı 12:00'de başlayacak) Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması muhtemel görünüyor; ardından Dallas'ta İspanya ile oldukça zorlu bir maç oynayabilir.
Bunun ardından çeyrek finalde turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, yarı finalde Fransa veya Almanya ve finalde Arjantin veya Brezilya ile karşılaşabilir. İngiltere bu yolu izlerse, Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği maç da dahil olmak üzere toplamda üç kez AT&T Stadyumu’nda oynamış olacak.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
2 Temmuz (19:00 ET)
32'li Tur
BMO Field (Toronto)
Maç 83: K Grubu İkincisi ile
6 Temmuz (14:00 CDT)
Son 16 Turu
AT&T Stadyumu (Arlington)
93. Maç: H Grubu Birincisi ile J Grubu İkincisi Arasındaki Maçın Galibi
10 Temmuz (12:00 PT)
Çeyrek Final
SoFi Stadyumu (Inglewood)
98. Maç: 94. Maçın galibi ile
14 Temmuz (14:00 CDT)
Yarı Final
AT&T Stadyumu (Arlington)
101. Maç: 97. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
İngiltere, L Grubu’nda 3. sırada bitirirse ne olur?
İngiltere, 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda üçüncü sırada bitirip Dünya Kupası Finalleri'ne yükselirse, maçlarını oynayacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir. İngiltere, Panama'ya yenilirse ve Hırvatistan Gana'yı yenerse, gol farkına bağlı olarak İngiltere grupta üçüncü sıraya düşebilir.
İngiltere grubunda üçüncü olursa, şu anki duruma göre eleme turlarının ilk turunda Kansas City’de Kolombiya veya Portekiz ile karşılaşması ve ardından Vancouver’da İsviçre ile oynama ihtimali yüksek görünüyor.
Bunun ardından çeyrek finalde Arjantin ile karşılaşmak üzere tekrar Kansas City’ye dönülmesi söz konusu olabilir. Yarı finalde Brezilya, finalde ise İspanya, Almanya veya Fransa bekliyor olabilir. İngiltere bu yolu izlerse, maçların başlama saatlerinin BST ile 02:00 ve 02:30 olması nedeniyle Birleşik Krallık’taki izleyiciler için zorlu bir izleme süreci olabilir.
Tarih (yerel KO saati)
Tur
Mekan
Olası Maç
Biletler
3 Temmuz (20:30 CDT)
32'li Tur
Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
87. Maç: K Grubu Birincisi ile
7 Temmuz (13.00 PDT)
Son 16 Turu
BC Place (Vancouver)
96. Maç: 85. Maçın Galibi ile
11 Temmuz (20:00 CDT)
Çeyrek Final
Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
100. Maç: 95. Maçın Galibi ile
15 Temmuz (15:00 ET)
Yarı Final
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
102. Maç: 99. Maçın Galibi ile
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
Maç 104: Maç 101'in galibi ile
L Grubu Puan Durumu
Sıra
Takım
Oynadığı Maç Sayısı
G
B
M
GF
G
Fark
Puan
Durum
1.
İngiltere
2
1
1
0
4
2
2
4
Yarışta
2.
Gana
2
1
1
0
1
0
1
4
Yarışta
3.
Hırvatistan
2
1
0
1
3
4
-1
3
Yarışta
4.
Panama
2
0
0
2
0
2
-2
0
Eleme
İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.
Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:
Kategori
Grup Aşaması
32'li Tur - Çeyrek Finaller
Yarı Final ve Final
Kategori 1
250 $ - 400 $
600 $ - 1.200
1.500 $ - 6.730 $
Kategori 2
150 $ - 280 $
400 $ - 800 $
1.000 $ - 4.210 $
Kategori 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600 $ - 2.790 $
Kategori 4
60 $ - 120 $
150 $ - 350 $
400 $ - 2.030 $
2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki Kulübü
Kaleciler
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defans oyuncuları
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Orta saha oyuncuları
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Forvetler
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kaptan)
Bayern Münih
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli