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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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İngiltere'nin Dünya Kupası Finali'ne giden yolu: Arjantin ile oynanacak yarı final maçı, stadyum bilgileri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Tickets
Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
J. Bellingham

İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki maçlarını izleme fırsatını kaçırmayın; nerede oynayacaklar ve kimlerle karşılaşacaklar?

2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni, Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı ve uzatmalarda Norveç’i eledi.

Bu galibiyet, Çarşamba günü (15 Temmuz) uzun süredir rakip olan Arjantin ile epik bir yarı final karşılaşmasına zemin hazırladı.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026'da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL ile İngiltere'nin yaklaşan maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini öğrenin.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih

Maç (yerel başlama saati)

Mekan

Son Skor / Biletler

17 Haziran Çarşamba

İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)

AT&T Stadyumu, Dallas

İngiltere 4-2 kazandı

23 Haziran Salı

İngiltere - Gana (16:00 ET)

Gillette Stadyumu, Foxborough

0-0

27 Haziran Cumartesi

Panama - İngiltere (17:00 ET)

MetLife Stadyumu, East Rutherford

İngiltere 2-0 kazandı

1 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

İngiltere 2-1 kazandı

5 Temmuz Pazar

Meksika - İngiltere (18:00 CST)

Estadio Azteca, Meksiko

İngiltere 3-2 kazandı

10 Temmuz Cumartesi

Norveç - İngiltere (17:00 ET)

Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

İngiltere 2-1 kazandı (uzatmalar)

15 Temmuz Çarşamba

İngiltere - Arjantin (15:00 ET)

Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta

Biletler


İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere, şimdi Çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, 1986'da (Maradona'nın "Tanrı'nın Eli") ve 1998'de (Beckham'ın kırmızı kartı) Güney Amerikalı rakibine unutulmaz yenilgiler yaşasa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda 3-2'lik bir üstünlüğe sahip.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)

Tur

Mekan

Olası Karşılaşma

Biletler

15 Temmuz (15:00 ET)

Yarı Final

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

İngiltere - Arjantin

Biletler

19 Temmuz (15:00 ET)

Final

MetLife Stadyumu (East Rutherford)

104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda altı golü bulunan İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en golcü oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım)

Gol Sayısı

Sonraki Maç - Biletler

Lionel Messi (Arjantin)

8

İngiltere'ye karşı - Biletler

Kylian Mbappé (Fransa)

8

İspanya maçı - Biletler

Erling Haaland (Norveç)

7

Eleme turunda elendi

Harry Kane (İngiltere)

6

Arjantin maçı - Biletler

Jude Bellingham (İngiltere)

6

Arjantin maçı - Biletler

Ousmane Dembele (Fransa)

5

İspanya maçı - Biletler

Vinícius Júnior (Brezilya)

4

Eleme

Julián Quiñones (Meksika)

4

Elendi

Ismaïla Sarr (Senegal)

4

Elendi

Mikel Oyarzabal (İspanya)

4

Fransa maçı - Biletler

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

L Grubu - Son Sıralama

Sıra

Takım

Oynanan Maç Sayısı

G

B

M

G

GY

Fark

Puan

Durum

1.

İngiltere

3

2

1

0

6

2

+4

7

Nitelikli

2.

Hırvatistan

3

2

0

1

5

5

0

6

Nitelikli

3.

Gana

3

1

1

1

2

2

0

4

Nitelikli

4.

Panama

3

0

0

3

0

4

-4

0

Eleme

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon

Oyuncu

Şu anki kulübü

Kaleciler

Jordan Pickford

Everton


Dean Henderson

Crystal Palace


James Trafford

Manchester City

Defans oyuncuları

Ezri Konsa

Aston Villa


Nico O'Reilly

Manchester City


John Stones

Manchester City


Marc Guéhi

Manchester City


Trevoh Chalobah

Chelsea


Dan Burn

Newcastle United


Reece James

Chelsea


Djed Spence

Tottenham Hotspur


Jarell Quansah

Bayer Leverkusen

Orta saha oyuncuları

Declan Rice

Arsenal


Elliot Anderson

Nottingham Forest


Jude Bellingham

Real Madrid


Jordan Henderson

Brentford


Kobbie Mainoo

Manchester United


Morgan Rogers

Aston Villa


Eberechi Eze

Arsenal

Forvetler

Bukayo Saka

Arsenal


Harry Kane (kaptan)

Bayern Münih


Marcus Rashford

Barcelona


Anthony Gordon

Newcastle United


Ollie Watkins

Aston Villa


Noni Madueke

Arsenal


Ivan Toney

Al-Ahli


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