2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.
Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni, Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı ve uzatmalarda Norveç’i eledi.
Bu galibiyet, Çarşamba günü (15 Temmuz) uzun süredir rakip olan Arjantin ile epik bir yarı final karşılaşmasına zemin hazırladı.
İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026'da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL ile İngiltere'nin yaklaşan maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini öğrenin.
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları
Tarih
Maç (yerel başlama saati)
Mekan
Son Skor / Biletler
17 Haziran Çarşamba
İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)
AT&T Stadyumu, Dallas
İngiltere 4-2 kazandı
23 Haziran Salı
İngiltere - Gana (16:00 ET)
Gillette Stadyumu, Foxborough
0-0
27 Haziran Cumartesi
Panama - İngiltere (17:00 ET)
MetLife Stadyumu, East Rutherford
İngiltere 2-0 kazandı
1 Temmuz Çarşamba
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
İngiltere 2-1 kazandı
5 Temmuz Pazar
Meksika - İngiltere (18:00 CST)
Estadio Azteca, Meksiko
İngiltere 3-2 kazandı
10 Temmuz Cumartesi
Norveç - İngiltere (17:00 ET)
Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens
İngiltere 2-1 kazandı (uzatmalar)
15 Temmuz Çarşamba
İngiltere - Arjantin (15:00 ET)
Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu
İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.
Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere, şimdi Çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.
İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, 1986'da (Maradona'nın "Tanrı'nın Eli") ve 1998'de (Beckham'ın kırmızı kartı) Güney Amerikalı rakibine unutulmaz yenilgiler yaşasa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda 3-2'lik bir üstünlüğe sahip.
Bu maçı kazanması halinde İngiltere, finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.
Tarih (yerel başlama saati)
Tur
Mekan
Olası Karşılaşma
Biletler
15 Temmuz (15:00 ET)
Yarı Final
Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
İngiltere - Arjantin
19 Temmuz (15:00 ET)
Final
MetLife Stadyumu (East Rutherford)
104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya
2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama
Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda altı golü bulunan İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en golcü oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.
Oyuncu (Takım)
Gol Sayısı
Sonraki Maç - Biletler
Lionel Messi (Arjantin)
8
İngiltere'ye karşı - Biletler
Kylian Mbappé (Fransa)
8
İspanya maçı - Biletler
Erling Haaland (Norveç)
7
Eleme turunda elendi
Harry Kane (İngiltere)
6
Arjantin maçı - Biletler
Jude Bellingham (İngiltere)
6
Arjantin maçı - Biletler
Ousmane Dembele (Fransa)
5
İspanya maçı - Biletler
Vinícius Júnior (Brezilya)
4
Eleme
Julián Quiñones (Meksika)
4
Elendi
Ismaïla Sarr (Senegal)
4
Elendi
Mikel Oyarzabal (İspanya)
4
Fransa maçı - Biletler
İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır
Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:
- Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
- İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.
İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.
Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.
2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:
Tarihler
Aşama / Kategori
Resmi Fiyat Aralığı
İkincil Piyasa Tahmini Aralığı
14 Temmuz – 15 Temmuz
Yarı finaller
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 Temmuz
Üçüncülük Maçı
250 $ – 800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 Temmuz
FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
L Grubu - Son Sıralama
Sıra
Takım
Oynanan Maç Sayısı
G
B
M
G
GY
Fark
Puan
Durum
1.
İngiltere
3
2
1
0
6
2
+4
7
Nitelikli
2.
Hırvatistan
3
2
0
1
5
5
0
6
Nitelikli
3.
Gana
3
1
1
1
2
2
0
4
Nitelikli
4.
Panama
3
0
0
3
0
4
-4
0
Eleme
2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?
İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:
Pozisyon
Oyuncu
Şu anki kulübü
Kaleciler
Jordan Pickford
Everton
Dean Henderson
Crystal Palace
James Trafford
Manchester City
Defans oyuncuları
Ezri Konsa
Aston Villa
Nico O'Reilly
Manchester City
John Stones
Manchester City
Marc Guéhi
Manchester City
Trevoh Chalobah
Chelsea
Dan Burn
Newcastle United
Reece James
Chelsea
Djed Spence
Tottenham Hotspur
Jarell Quansah
Bayer Leverkusen
Orta saha oyuncuları
Declan Rice
Arsenal
Elliot Anderson
Nottingham Forest
Jude Bellingham
Real Madrid
Jordan Henderson
Brentford
Kobbie Mainoo
Manchester United
Morgan Rogers
Aston Villa
Eberechi Eze
Arsenal
Forvetler
Bukayo Saka
Arsenal
Harry Kane (kaptan)
Bayern Münih
Marcus Rashford
Barcelona
Anthony Gordon
Newcastle United
Ollie Watkins
Aston Villa
Noni Madueke
Arsenal
Ivan Toney
Al-Ahli