2026 FIFA Dünya Kupası turnuvasına girerken, İngiltere taraftarları, altmış yıllık acı dolu bir dönemi geride bırakmış olsalar da, takımlarının sonuna kadar ilerleyip nihayet o ışıltılı altın kupayı ellerine alabileceğine dair büyük umutlar besliyorlardı.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni, Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika’yı ve uzatmalarda Norveç’i eledi.

Bu galibiyet, Çarşamba günü (15 Temmuz) uzun süredir rakip olan Arjantin ile epik bir yarı final karşılaşmasına zemin hazırladı.

İngiltere, 2018'de Dünya Kupası yarı finaline, 2022'de ise çeyrek finaline yükselmişti; peki 2026'da şampiyonluğa kadar gidebilecek mi? GOAL ile İngiltere'nin yaklaşan maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve bilet fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini öğrenin.

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçları

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens İngiltere 2-1 kazandı (uzatmalar) 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin (15:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler





İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere, şimdi Çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, 1986'da (Maradona'nın "Tanrı'nın Eli") ve 1998'de (Beckham'ın kırmızı kartı) Güney Amerikalı rakibine unutulmaz yenilgiler yaşasa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda 3-2'lik bir üstünlüğe sahip.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Final Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) İngiltere - Arjantin Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda altı golü bulunan İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en golcü oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İngiltere'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 Eleme turunda elendi Harry Kane (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Jude Bellingham (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Julián Quiñones (Meksika) 4 Elendi Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

İngiltere Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilmeleri için yetkilendirilmiş tek platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

L Grubu - Son Sıralama

Sıra Takım Oynanan Maç Sayısı G B M G GY Fark Puan Durum 1. İngiltere 3 2 1 0 6 2 +4 7 Nitelikli 2. Hırvatistan 3 2 0 1 5 5 0 6 Nitelikli 3. Gana 3 1 1 1 2 2 0 4 Nitelikli 4. Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 Eleme

2026 Dünya Kupası İngiltere Kadrosunda Kimler Var?

İşte 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'yi temsil edecek 26 kişilik resmi kadro:

Pozisyon Oyuncu Şu anki kulübü Kaleciler Jordan Pickford Everton

Dean Henderson Crystal Palace

James Trafford Manchester City Defans oyuncuları Ezri Konsa Aston Villa

Nico O'Reilly Manchester City

John Stones Manchester City

Marc Guéhi Manchester City

Trevoh Chalobah Chelsea

Dan Burn Newcastle United

Reece James Chelsea

Djed Spence Tottenham Hotspur

Jarell Quansah Bayer Leverkusen Orta saha oyuncuları Declan Rice Arsenal

Elliot Anderson Nottingham Forest

Jude Bellingham Real Madrid

Jordan Henderson Brentford

Kobbie Mainoo Manchester United

Morgan Rogers Aston Villa

Eberechi Eze Arsenal Forvetler Bukayo Saka Arsenal

Harry Kane (kaptan) Bayern Münih

Marcus Rashford Barcelona

Anthony Gordon Newcastle United

Ollie Watkins Aston Villa

Noni Madueke Arsenal

Ivan Toney Al-Ahli



