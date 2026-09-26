Barcelona'nın hücum yıldızı, Wembley'de dünya şampiyonunu henüz 2. dakikada öne geçirdi. Veri sağlayıcısı Opta'ya göre bu, İngiltere'nin prestijli ulusal statta yaklaşık 70 yıl sonra yediği en erken gol oldu.

Zaten İngiltere, milli maçlar tarihinin tamamında Wembley'de sadece iki kez daha erken gol yedi: 1953'te Macaristan 1. dakikada gol atmıştı, aynısını 1957'de - yani 69 yıl önce - İskoçlar da başardı.

Yamal, erken gelen golünde İngiliz stoper Marc Guehi'nin (Manchester City) büyük bir dikkatsizliğinden faydalandı. Son adam olan Guehi, topu Barca yıldızına karşı oldukça umursamaz bir şekilde kaybetti, bunun ardından Yamal kararlı şekilde ceza sahasına girip Guehi'nin baskısına rağmen İngiltere kalecisi James Trafford'u soğukkanlılıkla geçerek İspanya'yı öne geçiren golü attı.

İngiltere daha sonra kendine geldi ancak konuklara birkaç iyi fırsat daha verdi, bunların en netini 27. dakikada Ferran Torres harcadı. Henüz çeyrek saat bile geçmeden bu kez bir anda Three Lions öne geçti: Anthony Gordon 36. dakikada önce eşitliği sağladı, ardından Bayern yıldızı Harry Kane 40. dakikada İngiltere'nin devreye 2-1 önde girmesini sağladı.

Lamine Yamal, Barcelona'da yeni sezona nasıl başladı?

Yamal için bu yıldırım başlangıç, kulüpteki olağanüstü sezon başlangıcının devamı niteliğindeydi. 19 yaşındaki oyuncu, Barcelona formasıyla bu sezon şu ana kadar çıktığı sekiz resmi maçta 2026/27 sezonunda sekiz gol ve altı asist üretti. İspanya adına ise bu, 34. milli maçındaki sekizinci golü oldu.

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Furia Roja'nın büyük hedefi ise Xavi, Andres Iniesta ve arkadaşlarından oluşan önceki altın jenerasyonun yaptığını tekrarlamak; o kuşak 2008 ile 2012 arasında üst üste üç büyük turnuva kazanmıştı (EURO 2008, 2010 Dünya Kupası, EURO 2012). Yamal ve arkadaşları, 2024 Avrupa Şampiyonası ve 2026 Dünya Kupası zaferlerinin ardından 2028'de Büyük Britanya ve İrlanda'da düzenlenecek bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda aynı başarıyı yakalayabilir.