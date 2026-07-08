İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferini kazanması için bekleyiş sürerken, büyük sahnelerde sergilediği istikrarlı performanslar, ülkenin Avrupa’nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı aldığı iki galibiyet ve Gana ile yaptığı beraberliğin ardından grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni eledi ve ardından efsanevi Estadio Azteca’da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika’yı mağlup etti.

Bu galibiyet, Cumartesi günü (11 Temmuz) Miami’de Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç ile tamamen Avrupalı takımların karşılaşacağı bir çeyrek final maçı yaşanmasını sağladı.

İngiltere 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

Tarih Maç (yerel başlama saati) Mekan Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens Biletler

2026 Dünya Kupası İngiltere maç biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 9 Temmuz – 11 Temmuz Çeyrek finaller 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Estadio Azteca'da Meksika'ya karşı epik bir Son 16 maçı galibiyetinin ardından İngiltere, çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmak üzere kuzeye, Miami'ye doğru yola çıkıyor. İki takım, 2014 yılında Wembley'de oynanan ve Wayne Rooney'nin penaltı golüyle İngiltere'nin 1-0 kazandığı dostluk maçından bu yana karşı karşıya gelmemişti.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, yarı finalde Arjantin veya İsviçre ile, finalde ise İspanya, Fransa, Fas veya Belçika ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 11 Temmuz (17:00 ET) Çeyrek Finaller Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) İngiltere - Norveç Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Finaller Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 102. Maç: Arjantin veya İsviçre ile Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: Fransa/Fas/İspanya/Belçika ile Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Lionel Messi, 16 turunda Mısır'a karşı turnuvadaki 8. golünü atarak 2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında zirveye oturdu. Ancak, İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, sırasıyla şu anda altı ve dört golle Kuzey Amerika'daki gol krallığı yarışında hâlâ iddialı konumdalar.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İsviçre'ye karşı - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 7 Fas maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 İngiltere maçı - Biletler Harry Kane (İngiltere) 6 Norveç maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Jude Bellingham (İngiltere) 4 Norveç maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 4 Fas maçı - Biletler Julián Quiñones (Meksika) 4 Eleme Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Belçika maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'den ne beklemeli?

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırdı.

Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan ve 22 gol atıp hiç gol yemeyen İngiltere, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu. İngiltere taraftarları, 60 yıllık acının nihayet sona ermesini diliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri hangileri?

Haziran 2022’de, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: