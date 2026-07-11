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Harry Kane England 2025Getty
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İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Norveç ile çeyrek final maçı, eleme turu maçları, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

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Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
J. Bellingham

Dünya Kupası’nda “Üç Aslan”ın kükremesini izlemek için Kuzey Amerika’da olabilirsiniz

İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferi için bekleyiş sürerken, büyük sahnelerde sergilediği istikrarlı performanslar, ülkenin Avrupa’nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı aldığı iki galibiyet ve Gana ile yaptığı beraberliğin ardından grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, 32’li turda Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ni, ardından da efsanevi Estadio Azteca’da turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika’yı eledi.

Bu galibiyet, Cumartesi günü (11 Temmuz) Miami’de Erling Haaland’ın forma giydiği Norveç ile tamamen Avrupalı takımların karşılaşacağı bir çeyrek final maçı getirecek.
GOAL, İngiltere’nin yaklaşan eleme maçları için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin en son bilet bilgilerini sizlere aktarsın.

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İngiltere 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

TarihMaç (yerel başlama saati)MekanSon Skor / Biletler
17 Haziran Çarşambaİngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT)AT&T Stadyumu, Dallasİngiltere 4-2 kazandı
23 Haziran Salıİngiltere - Gana (16:00 ET)Gillette Stadyumu, Foxborough0-0
27 Haziran CumartesiPanama - İngiltere (17:00 ET)MetLife Stadyumu, East Rutherfordİngiltere 2-0 kazandı
1 Temmuz Çarşambaİngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET)Mercedes-Benz Stadyumu, Atlantaİngiltere 2-1 kazandı
5 Temmuz PazarMeksika - İngiltere (18:00 CST)Estadio Azteca, Meksikoİngiltere 3-2 kazandı
10 Temmuz CumartesiNorveç - İngiltere (17:00 ET)Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens

Biletler

2026 Dünya Kupası İngiltere maç biletleri nasıl alınır

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

TarihlerAşama / KategoriResmi Fiyat Aralığıİkincil Piyasa Tahmini Aralığı
9 Temmuz – 11 TemmuzÇeyrek finaller450 $ – 1.775 $850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14 Temmuz – 15 TemmuzYarı finaller930 $ – 3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 TemmuzÜçüncülük Maçı250 $ – 800500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 TemmuzFIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)1.490 $ – 7.8755.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladı. 19 Temmuz'da Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, maçların oynanacağı tarihler, saatler ve mekanlar aşağıdaki gibidir.

Estadio Azteca'da Meksika'ya karşı epik bir galibiyetle Son 16 turunu geçen İngiltere, şimdi çeyrek finalde Norveç ile karşılaşmak üzere kuzeye, Miami'ye doğru yola çıkıyor. İki takım, 2014 yılında Wembley'de oynanan ve Wayne Rooney'nin penaltı golüyle İngiltere'nin 1-0 kazandığı dostluk maçından bu yana karşı karşıya gelmemişti.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, yarı finalde Arjantin veya İsviçre ile, finalde ise Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati)TurMekanOlası MaçBiletler
11 Temmuz (17:00 ET)Çeyrek FinallerHard Rock Stadyumu (Miami Gardens)İngiltere - Norveç

Biletler

15 Temmuz (15:00 ET)Yarı FinallerMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)Maç 102: TBC - Arjantin veya İsviçre

Bilet

19 Temmuz (15:00 ET)FinalMetLife Stadyumu (East Rutherford)104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya

Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda sırasıyla altı ve dört golü bulunan İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım)Gol SayısıSonraki Maç - Biletler
Kylian Mbappé (Fransa)8İspanya'ya karşı - Biletler
Lionel Messi (Arjantin)8İsviçre maçı - Biletler
Erling Haaland (Norveç)7İngiltere maçı - Biletler
Harry Kane (İngiltere)6Norveç maçı - Biletler
Ousmane Dembele (Fransa)5İspanya maçı - Biletler
Vinícius Júnior (Brezilya)4Eleme
Jude Bellingham (İngiltere)4Norveç maçı - Biletler
Julián Quiñones (Meksika)4Eleme
Ismaïla Sarr (Senegal)4Elendi
Mikel Oyarzabal (İspanya)4Fransa maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'den ne beklemeli?

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırdı.

Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan ve 22 gol atıp hiç gol yemeyen İngiltere, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu. İngiltere taraftarları artık 60 yıllık acının nihayet sona ermesini diliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022’de, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MeksikaEstadio Azteca (Meksiko)72.766
 Estadio Akron (Guadalajara)44.330
 BBVA Stadyumu (Monterrey)50.113
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)67.382
 Gillette Stadyumu (Foxborough)63.815
 AT&T Stadyumu (Dallas)70.122
 NRG Stadyumu (Houston)68.311
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City)67.513
 SoFi Stadyumu (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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