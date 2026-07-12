İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Arjantin ile oynanacak yarı final maçı, stadyum bilgileri, Altın Ayakkabı yarışı ve daha fazlası

İngiltere’nin 1966’dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferi için bekleyiş sürerken, büyük sahnelerde sergilediği istikrarlı performanslar, ülkenin Avrupa’nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.

Hırvatistan ve Panama’ya karşı iki galibiyet ve Gana ile berabere kalarak grubunu birinci sırada tamamlayan Üç Aslanlar, eleme turlarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni, Azteca Stadyumu’nda ev sahibi Meksika’yı ve uzatmalarda Norveç’i eledi.

Bu galibiyet, Çarşamba günü (15 Temmuz) uzun süredir rakip olan Arjantin ile epik bir yarı final karşılaşmasına zemin hazırladı.



GOAL, İngiltere’nin yaklaşan maçları için biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve bilet fiyatlarının ne kadar olacağı da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası ile ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

İngiltere 2026 Dünya Kupası sonuçları ve gelecek maçlar

Tarih Maç (yerel başlama saati) Stadyum Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu, Dallas İngiltere 4-2 kazandı 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu, Foxborough 0-0 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere (17:00 ET) MetLife Stadyumu, East Rutherford İngiltere 2-0 kazandı 1 Temmuz Çarşamba İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta İngiltere 2-1 kazandı 5 Temmuz Pazar Meksika - İngiltere (18:00 CST) Estadio Azteca, Meksiko İngiltere 3-2 kazandı 10 Temmuz Cumartesi Norveç - İngiltere (17:00 ET) Hard Rock Stadyumu, Miami Gardens İngiltere 2-1 kazandı (uzatmalar) 15 Temmuz Çarşamba İngiltere - Arjantin (15:00 ET) Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Biletler

2026 Dünya Kupası İngiltere maç biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

İngiltere 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler Aşama / Kategori Resmi Fiyat Aralığı İkincil Piyasa Tahmini Aralığı 14 Temmuz – 15 Temmuz Yarı finaller 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 Temmuz Üçüncülük Maçı 250 $ – 800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 Temmuz FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası Finali'ne giden yolu

İngiltere, L Grubu'nu birinci sırada tamamladığından, 19 Temmuz'daki Dünya Kupası Finali'ne yükselmeyi başarırsa, oynayacağı maçların tarih, saat ve yerleri aşağıdaki gibidir.

Çeyrek finalde Norveç'i mağlup eden İngiltere, şimdi Çarşamba günü (15 Temmuz) Arjantin ile karşılaşmak üzere Atlanta'ya gidiyor.

İki takım, 1962 Dünya Kupası'na kadar uzanan geçmişte, önceki Dünya Kupaları'nda beş kez karşı karşıya geldi. İngiltere, 1986'da (Maradona'nın "Tanrı'nın Eli") ve 1998'de (Beckham'ın kırmızı kartı) Güney Amerikalı rakibine karşı unutulmaz mağlubiyetler yaşasa da, bu rekabetçi karşılaşmalarda "Üç Aslanlar" 3-2'lik bir üstünlüğe sahip.

Bu maçı kazanması halinde İngiltere, finalde Fransa veya İspanya ile karşılaşacak.

Tarih (yerel başlama saati) Tur Mekan Olası Karşılaşma Biletler 15 Temmuz (15:00 ET) Yarı Final Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) İngiltere - Arjantin Biletler 19 Temmuz (15:00 ET) Final MetLife Stadyumu (East Rutherford) 104. Maç: TBC - Fransa veya İspanya Biletler

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı - Son sıralama

Turnuvadaki sekizinci golünü Fransa'nın Fas ile oynadığı çeyrek final maçında atan Kylian Mbappé, Lionel Messi ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası Altın Ayakkabı sıralamasında yeniden zirveye yükseldi. Ancak, şu anda altı golle İngiltere'nin kahramanları Harry Kane ve Jude Bellingham, Kuzey Amerika'da en çok gol atan oyuncu unvanı için yarışmaya devam ediyor.

Oyuncu (Takım) Gol Sayısı Sonraki Maç - Biletler Kylian Mbappé (Fransa) 8 İspanya'ya karşı - Biletler Lionel Messi (Arjantin) 8 İngiltere maçı - Biletler Erling Haaland (Norveç) 7 Eleme Harry Kane (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Jude Bellingham (İngiltere) 6 Arjantin maçı - Biletler Ousmane Dembele (Fransa) 5 İspanya maçı - Biletler Vinícius Júnior (Brezilya) 4 Eleme Julián Quiñones (Meksika) 4 Elendi Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Elendi Mikel Oyarzabal (İspanya) 4 Fransa maçı - Biletler

2026 Dünya Kupası'nda İngiltere'den ne beklemeli?

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırdı.

Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan ve 22 gol atıp hiç gol yemeyen İngiltere, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu. İngiltere taraftarları artık 60 yıllık acının nihayet sona ermesini diliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileri?

Haziran 2022’de, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak 16 şehir açıklandı (ikisi Kanada’da, üçü Meksika’da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri’nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılmış veya kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: