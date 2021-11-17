İngiltere Milli Takımı'ndan pizza partisi!

San Marino karşısında alınan 10-0'lık galibiyetin ardından 2022 Katar Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen İngiltere Milli Takımı'nın maçın ardından soyunma odasında adeta pizza partisi vermesi dikkat çekti. Avrupa'nın en zayıf takımlarından birini yenen İngiliz oyuncular, maç sonunda çok sayıda pizza tüketmeyi tercih etti.

In Southgate we crust! England fans spot a mountain of PIZZA boxes after thumping win over San Marinohttps://t.co/z8wc6zRSTA — MailOnline Sport (@MailSport) November 17, 2021

Sık sık takımı birbirine daha da yakınlaştırmaya yönelik antrenmanlar yaptıran Gareth Southgate, farklı zaferin ardından oyuncuların gecenin tadını çıkartması için pizza tüketimine izin verdi. Bir dönem ketçabı yasaklayan Fabio Capello ile çalışan İngiltere Milli Takımı'ndaki bu değişim rahatlığı simgeledi.

Southgate ne söyledi?

Maçın ardından yaptığı açıklamada oyuncularıyla son derece başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten deneyimli teknik adam, kadroya davet ettiği oyunculara teşekkür etmeyi ihmal etmedi:

"Dünya Kupası'nda ne kadar ileri gidebileceğimizi gerçekten de hiç düşünmedim. Şimdi bunu düşünmeye başlayabiliriz. Bu yıl 19 maç oynadık ki bu çok yüksek bir sayı. Hala başarmamız gereken birçok şey var. Rakibimizin gücü ne olursa olsun San Marino maçını ciddiye aldık. Oyuncularımızın gösterdiği oyun disiplini harikaydı."

Southgate yönetiminde EURO 2020'de İtalya ile final oynayan ancak kupayı penaltı atışları sonrasında Roberto Mancini'nin takımına teslim eden İngiltere, son Dünya Kupası'nda ise yarı finalde Hırvatistan'a yenilmişti. Genç ve yüksek potansiyelli kadrosuyla Katar'da şampiyonluk hedefleyen İngilizler, birçok futbol otoritesine göre şampiyonluğun favorisi konumunda.

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