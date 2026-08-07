Ivan Toney, yaralanmayla sonuçlanan saldırı suçlamasıyla itham edildi. Bunu The Telegraph bildirdi. İngiltere Milli Takımı formasını on kez giyen oyuncunun, aralık ayında Londra’daki bir gece kulübünde uygunsuz davranışlarda bulunduğu öne sürülüyor.

Toney’nin (30), 5 Aralık’ı 6 Aralık’a bağlayan gece Soho semtindeki söz konusu gece kulübünde kafa attığı iddia ediliyor. O sırada iki saldırı vakası ve bir kamu düzenini bozma vakası şüphesiyle doğrudan gözaltına alındı.

Olayla ilgili polis açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Polis, 6 Aralık Cumartesi günü saat 00.47’de W1, Wardour Street’e çağrıldı. Mağdur hastaneye kaldırıldı; yaralanmanın hayati tehlike oluşturmadığı ve kalıcı sonuçlar doğurmayacağı bildirildi.”

Sonunda Toney kefaletle yeniden serbest bırakıldı. Metropolitan Police tarafından yürütülen soruşturmanın ardından şimdi resmen suçlandı. 24 Eylül’de mahkemeye çıkması gerekiyor.

Forvetin sözcüsü, “Ivan, kendisine suçlama yöneltildiğini kabul ediyor ve bundan doğal olarak sarsılmış olsa da, mahkeme önünde adını temize çıkarma fırsatını elde etmeyi dört gözle bekliyor” dedi.

Toney, 2024’ten bu yana Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de forma giyiyor; kulüp onu 2024’te Brentford’dan kadrosuna kattı. 2022’de ise FA’in bahis kurallarını tam 232 kez ihlal ettiği için sekiz ay men cezası almıştı.

Bu yaz ayrıca İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde Toney, bitime kısa süre kala oyuna girdi. Üçüncülük maçında ise ilk 11’de başladı.