"İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Meksika maçında Declan Rice'ı oynatarak büyük bir risk alıyor"

BBC Sport’un haberine göre, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Meksika ile oynanacak son 16 turu maçı için Declan Rice’a güveniyor. Öyle ki, Arsenal’in orta saha oyuncusu, kendi ağrı eşiğini oldukça zorlamak zorunda kalacak.

Rice, İngiltere milli takımında tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu ve kağıt üzerinde zorlu geçecek Meksika maçı öncesinde Tuchel, tur atlama şansını en üst düzeye çıkarmak için elinden geleni yapmaya kararlı.

İngilizlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı pek de ikna edici olmayan maçta (2-1), Rice, maçın bitimine az bir süre kala, Harry Kane'in 2-1'i getiren golünden hemen sonra nihayet oyundan alınarak kenara çekildi.

"Ona çok geç sordum ve o da 'Takım için oynayabilirim ama çok fena acı çekiyorum' dedi," diye anlattı Tuchel, maçtan sonra Rice'ın DR Kongo maçındaki değişikliği hakkında.

"Declan çok şiddetli ağrısı olduğunu söylüyorsa, artık dayanamayacağını bilirsiniz; bu yüzden onu oyundan çıkardığımız için memnun oldu. Maçtan sonra bunun bir sorun olmadığını, iyileşeceğini söyledi."

"Yani bir sakatlık yoktu. Sadece ağrısı vardı, umarım durumu iyidir. Daha çok sinir ağrısı gibi bir şey." Bu sinir ağrısı, Rice’ın beline ve hamstringlerine yayılmış durumda.

BBC’nin bildirdiğine göre, Rice hâlâ bu sinir ağrısından oldukça fazla rahatsızlık duyuyor. Yine de devlet televizyonu, eski West Ham oyuncusunun Meksika maçında ilk 11’de yer alması için hazır hale getirileceğini öngörüyor. Böylece Tuchel, Rice’ın erken bir aşamada oyundan çıkmak zorunda kalma riskini göze alıyor.

Son iki maçı hamstring sakatlığı nedeniyle kaçıran, ancak şu anda tekrar grup antrenmanlarına katılan Reece James’in durumu da belirsizliğini koruyor.

Yedek oyuncusu Jarell Quansah da ayak bileği sorunları nedeniyle DR Kongo maçında kadroda yer almamıştı. Meksika maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsiz.

Bu arada, maç Pazar gecesi Pazartesi sabahına doğru “her zamanki gibi” kararlaştırılan saat olan 02.00’de (Hollanda saati) başlayacak. Şiddetli hava koşulları tehdidine rağmen, ilgili ülkeler ve FIFA, bir süreliğine gündemde olan seçenekler olmasına rağmen, maçı öne almamaya veya ertelememeye karar verdiler.