Jadon Sancho, Manchester United kariyerine kötü bir başlangıç yapmasının ardından İngiltere menajeri Gareth Southgate tarafından İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilmedi.

73 milyon sterlinlik bir bedelle Manchester United'a transfer olan Sancho, yeni takımında düzenli olarak oynamadığı için İngiltere Milli Takımı'ndaki yerini de kaybetti. Milli takım kadrosunu açıklayan Southgate, Jadon Sancho'yu kadroya almadı.

Jesse Lingard ve Kieran Trippier gibi milli takımın tecrübeli oyuncuları da İngiltere Milli Takımı'na çağrılmadı. Ancak Machester United'ın yıldızı Marcus Rashford ve Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jude Bellingham, İngiltere Milli Takımı'na katılmayı başardı.

Ne söylendi?

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında karar verme sürecinden bahsederken, "Milli takımımızda çok fazla rekabet var. Geçen maçlarda eksik oyuncularımız vardı ama bu sefer herhangi bir sıkıntımız yok ve genç oyuncularımızı da kadromuza dahil ettik.

"Oyuncularımın hepsi çok kaliteli ve birbirlerini zorluyorlar. Güçlü bir ekibe sahibim. "Son haftalara baktığımızda, Arsenal'in oyun kurucusu Emile Smith Rowe ve Connor Gallagher gibi oyuncular Premier Lig'de iyi bir performans sergilediler. Bu oyuncuların performansları beni mutlu ediyor ama kadrodaki derinliğimiz şimdilik bizim için yeterli.

"Güçlü bir U21 takımına sahip olmamız kötü bir şey değil. Bu tip oyuncular orada forma giyecekler ve biz de onları takip etmeyi sürdüreceğiz.

"Onlar, şimdilik iyi bir yoldalar ama biraz daha beklemeleri gerekcek. Kadromuzdaki diğer futbolcularımızı değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'nın I Grubu'ndaki durumu nasıl?

İngiltere, oynadığı sekiz maçın ardından ikinci sıradaki Polonya'ya 3 puan önünde 20 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Southgate'in takımı, 6 galibiyet ve 2 beraberlik ile eleme aşamasında henüz maç kaybetmedi.

İngiltere Milli Takımı, 12 Kasım Cuma günü Wembley'de Arnavutluk'u ağırlarken 15 Kasım Pazartesi günü ise San Marino'ya konuk olacak.