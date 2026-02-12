İngiltere milli marşı: God Save the King şarkı sözlerinin tamamı ve anlamı

Uluslararası futbol maçları öncesinde milli marşların çalınması, bu sporun uzun yıllara dayanan bir geleneğidir. Oyuncular, sahada mücadele başlamadan önce son bir coşkulu jest için saha kenarında sıralanırlar.

Bazıları için - oyuncular da dahil - milli marş duyguları harekete geçirir ve onu söylemek uluslararası futbolun vazgeçilmez bir parçasıdır. Diğerleri ise saygıyla sessizce bu anı izlerken, çok az sayıda kişi ise milli marşı sevmez.

GOAL , İngiltere milli marşını, sözlerini ve anlamını inceliyor .

İngiltere futbol takımının milli marşı nedir?

Adı: Tanrı Kralı Korusun Besteci: Bilinmiyor Kabul edildiği yıl: 1745

"Tanrı Kralı Korusun"(eski adıyla "Tanrı Kraliçeyi Korusun"), İngiltere milli takımının uluslararası maçlarda kullandığı marştır.

Resmi olarak God Save the King, Birleşik Krallık'ın milli marşıdır, ancak 1745'te ilk kez ortaya çıktığından beri İngiltere ile özdeşleşmiştir.

Genel olarak, spor alanında God Save the King'in sadece ilk kıtası kullanılır, bu da FIFA'nın milli marşlarla ilgili düzenlemelerine uygun olduğu anlamına gelir. Bu düzenlemelere göre, her takımın marşı 90 saniyeyi geçmemelidir.

Bu şarkı genellikle ülke spor etkinliklerinde temsil edildiğinde kullanılır, ancak bazı istisnalar vardır. Örneğin, İngiltere kriket takımı marşı olarak "Jerusalem" şarkısını kullanır.

Marşı kimin yazdığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, İngiliz besteci John Bull'a atfedilmektedir.

'God Save the King' şarkı sözlerinin tamamı

Getty Images

God Save the King (veya God Save the Queen), 1745 yılında İngiliz milli marşı olarak kabul edildi ve günümüze kadar bu statüsünü korudu.

Şarkı, hüküm süren hükümdara bir övgü niteliğinde olup, onun hükümdarlığının ilahi koruma altında olmasını ve düşmanlarının yok olmasını dile getirmektedir.

Orijinal sözler, özellikle o dönemin İngiliz hükümdarı Kral II. George'a atıfta bulunmaktaydı ve yıllar içinde, bazıları daha militarist bir ton taşıyan birçok versiyonu ortaya çıkmıştır.

Ancak, şarkı daha sonra standart hale getirilmiştir ve bu versiyonun tamamını aşağıda görebilirsiniz.

Tanrı Kralı Korusun

Tanrı, merhametli Kralımızı korusun!

Asil Kralımız çok yaşa!

Tanrı Kralı korusun!



Ona zafer,

Mutlu ve şanlı olsun,

Uzun süre hüküm sürsün:

Tanrı Kralı korusun!



Ey Tanrımız, kalkın,

Düşmanlarını dağıt,

Ve onları düşür:

Politikalarını boz,

Kurnaz hilelerini boşa çıkar,

Umutlarımızı sana bağlıyoruz:

Tanrı hepimizi korusun.

En seçkin armağanlarını sakla,

Onun üzerine dökülsün;

Uzun süre hüküm sürsün:

Kanunlarımızı korusun,

Ve bize her zaman,

Kalbimizle ve sesimizle şarkı söylememiz için,

Tanrı Kralı korusun!

Tartışmalar ve alternatif İngiltere marşları

Futbolda Birleşik Krallık dört milli takımla temsil edilir: İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler. Ancak, sadece İngiltere ve Kuzey İrlanda takımları maçlardan önce İngiliz milli marşını kullanırken, İskoçya ve Galler takımları kendi benzersiz milli marşlarına sahiptir - 'Flower of Scotland' ve 'Hen Wlad Fy Nhadau' ('Atalarımın Eski Ülkesi').

İskoçya ve Galler'in spor için ayrı ve farklı marşlar benimsemesi nedeniyle, İngiltere'nin resmi olarak tüm Birleşik Krallık'ı kapsayan İngiliz milli marşını kullanması, politikacılar, taraftarlar ve sporcular arasında zaman zaman tartışma konusu olmuştur.

Bu konu birçok kez gündeme getirilmiş ve 2016 yılında İşçi Partisi milletvekili Toby Perkins'in, İngiltere'ye özgü bir milli marşın benimsenmesini talep eden önerisi İngiliz parlamentosunda tartışılmıştır. Perkins, İngiltere maçları öncesinde çalınan "God Save the Queen" marşının "İngiltere ve Britanya'yı eşanlamlı olarak gördüğümüzü yansıttığını" belirtmiştir.

Kampanya grubu 'Anthem4England' tarafından 2007 yılında yapılan bir ankette, İngiltere kriket takımının kullandığı şarkı olan 'Jerusalem', 'Land of Hope and Glory' ve 'Rule Britannia' gibi önerilerin önünde en çok tercih edilen alternatif olarak birinci sırada yer aldı. Perkins de dahil olmak üzere diğerleri, yeni bir şarkının özel olarak yazılabileceğini önerdiler.

İlginç bir şekilde, God Save the Queen bazen rakip taraftarların olumsuz tepkisiyle karşılandı. Örneğin 2005 yılında, Galler ve İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı öncesinde, Cardiff'teki Galler taraftarları marşı yuhaladı. O zamanlar İngiltere kaptanı olan David Beckham, "Oyuncular zaten maç için heyecanlıydılar, ama bunu duyduklarında, bu bizi kesinlikle motive etti" dedi.

2017 yılında, İskoçya Futbol Federasyonu (SFA), Glasgow'da İskoçya ile İngiltere arasında oynanan Dünya Kupası eleme maçı öncesinde taraftarların God Save the Queen'i yuhalaması üzerine FIFA tarafından 4.000 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Premier Lig kulübü Liverpool'un taraftarları da "Scouse not English" (İngiliz değil, Scouse) ruhuna uygun olarak marşı yuhaladıklarıyla bilinir.

Diğer takımlar da God Save the King'i kullanıyor mu?

Getty Images

Bahsedildiği gibi, Kuzey İrlanda takımı da uluslararası maçlar öncesinde God Save the King'i marş olarak kullanıyor, ancak bu tartışmalara yol açıyor.

Bu marş, Kuzey İrlanda'da özellikle bölgedeki kendilerini İngiliz değil İrlandalı olarak gören kişileri temsil etmediği için bölünmeye neden olmaktadır.

İrlanda Futbol Federasyonu (IFA) eski başkanı Jim Shaw, 2016 yılında Belfast Telegraph gazetesine verdiği röportajda marşın yarattığı zorluğu kabul etti.

Shaw, "Bu marşı kullanmaya devam edersek insanları rahatsız ederiz ve bu marş kaldırılırsa birçok taraftarın öfkeleneceğini biliyoruz" dedi. "Ancak Kuzey İrlanda'nın milli marşının ne olacağına İrlanda Futbol Federasyonu karar veremez. Bu karar Stormont'taki özerk hükümete aittir."

Birleşik Krallık'ın marşı olan God Save the Queen (eski haliyle), 2012 Olimpiyatları sırasında Team GB futbol takımı tarafından da kullanıldı. Ancak, hem erkek hem de kadın takımlarındaki bazı oyuncular, özellikle Galler ve İskoçya'dan gelenler, marşı söylemedikleri için bazı kesimlerden eleştiri aldı.

Başka bir yerde, Liechtenstein'ın milli marşı"Oben am jungen Rhein"("Genç Ren Nehri'nin Tepesinde") God Save the King'i kullanmasa da, aynı melodiyi kullanıyor ve bu, Kuzey İrlanda ve İngiltere ile oynanan maçlarda küçük bir karışıklığa neden oluyor.

İlginç bir şekilde, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri, God Save the King'i resmi kraliyet marşı olarak kullanıyor, ancak her birinin kendi marşı da var.

Daha fazla bilgi