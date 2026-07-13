İngiltere maçına hazırlık kapsamında... Arjantin, Messi olmadan antrenmanlara geri döndü

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile oynanacak maç öncesindeki fiziksel toparlanma planı kapsamında, bugün Pazar günü Kansas City kompleksinde gerçekleştirilen antrenmanlarda, yıldız oyuncu Lionel Messi de dahil olmak üzere as kadrosundaki oyuncularına tam bir dinlenme fırsatı verdi.

Arjantinli "TYC" kanalının internet sitesine göre, antrenmanlar yedek oyuncular ve İsviçre maçında oyuna sonradan girenlerle sınırlı kaldı; as kadro oyuncuları ise yorucu çeyrek final maçında 120 dakikadan fazla süre oynadıktan sonra tribünden izlemekle yetindi.

Scaloni, turu geçtikten sonra düzenlediği basın toplantısında, “İyileşeceğiz; bence ihtiyacımız olan ve en önemli olan da budur,” diyerek, şu anda odak noktasının oyuncuların son aşamaya hazırlanmak üzere enerji ve güçlerini geri kazanmaları olduğunu vurguladı.

Tıbbi ekibin gözetiminde antrenmana çıkan tek oyuncu, sol ayak bileğinde aldığı darbe nedeniyle hâlâ ağrı çeken Nicolás González oldu. González, antrenmana yaralı bacağını birkaç dakika gererek başladıktan sonra hafif antrenmanlara geri döndü.

Olumlu bir gelişme olarak, Arjantin kampındaki tıbbi kaynaklar, İsviçre maçının uzatma dakikalarında fiziksel sorunlar nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalan Cristian Romero ve Leandro Paredes’in sakat olmadığını, sahadan çıkışlarının yorgunluk ve bazı hafif çürüklerden kaynaklandığını doğruladı.

Nikolas Otamendi, savunmada Romero’nun yerini alırken, Paredes sahayı terk etti ve yerine tek ayak üzerinde yürür gibi olan José López girdi; ancak tıbbi muayeneler ciddi bir sakatlık olmadığını doğruladı.

İlk plana göre takım, Pazartesi sabahına kadar Kansas City’de kalacak ve Atlanta’ya, “Üç Aslan” ile oynanacak heyecanla beklenen karşılaşmanın sahnesine gitmeden önce sabah antrenmanı yapacak.

Arjantin milli takımı, Salı günü Atlanta’da ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Ardından, büyük finalin katılımcılarından birini belirleyecek olan bu kritik maçtan bir gün önce, Mercedes-Benz Stadyumu’nda Scaloni’nin her zamanki basın toplantısı düzenlenecek.