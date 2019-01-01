Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda bugün hangi maçlar televizyondan izlenebilecek?

Son güncelleme
Yorum()
Getty Images
İngiltere Lig Kupası'nda 3. Tur maçlarında bugün sekiz maç oynanacak ve bu maçların ikisi televizyondan naklen yayınlanacak.

İngiltere'de futbol heyecanı hafta arasında oynanacak Lig Kupası maçları ile devam edecek.

Kupada bugün sekiz maç oynanacak. Maçların programı şöyle:

21:45 | Portsmouth-Southampton

21:45 | Preston North End-Manchester City

21:45 | Crawley Town-Stoke City

21:45 | Watford-Swansea City

21:45 | Arsenal-Nottingham Forest

21:45 | Colchester-Tottenham

21:45 | Luton Town-Leicester City

21:45 | Sheffield Wednesday-Everton

Haberin devamı aşağıda

İngiltere Lig Kupası'nın Türkiye'de yayıncısı var mı?

İngiltere Lig Kupası'nın Türkiye'deki yayıncısı BeINSports ve bugün yayınlanacak sekiz maçın ikisi televizyondan ikisi de BeIN CONNECT üzerinden canlı yayınlanacak.

BeINSports'un yayınlayacağı maçlar ve kanal bilgileri şöyle:

Saat Maç Yayıncı
21:45 Portsmouth-Southampton beIN CONNECT
21:45 Preston North End-Manchester City beIN SPORTS HD 4
21:45 Arsenal-Nottingham Forest beIN SPORTS MAX HD 1
21:45 Colchester-Tottenham beIN CONNECT
 

 

Kapat