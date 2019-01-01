İngiltere Lig Kupası'nda bugün hangi maçlar televizyondan izlenebilecek?
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İngiltere'de futbol heyecanı hafta arasında oynanacak Lig Kupası maçları ile devam edecek.
Kupada bugün sekiz maç oynanacak. Maçların programı şöyle:
21:45 | Portsmouth-Southampton
21:45 | Preston North End-Manchester City
21:45 | Crawley Town-Stoke City
21:45 | Watford-Swansea City
21:45 | Arsenal-Nottingham Forest
21:45 | Colchester-Tottenham
21:45 | Luton Town-Leicester City
21:45 | Sheffield Wednesday-Everton
İngiltere Lig Kupası'nın Türkiye'de yayıncısı var mı?
İngiltere Lig Kupası'nın Türkiye'deki yayıncısı BeINSports ve bugün yayınlanacak sekiz maçın ikisi televizyondan ikisi de BeIN CONNECT üzerinden canlı yayınlanacak.
BeINSports'un yayınlayacağı maçlar ve kanal bilgileri şöyle:
|Saat
|Maç
|Yayıncı
|21:45
|Portsmouth-Southampton
|beIN CONNECT
|21:45
|Preston North End-Manchester City
|beIN SPORTS HD 4
|21:45
|Arsenal-Nottingham Forest
|beIN SPORTS MAX HD 1
|21:45
|Colchester-Tottenham
|beIN CONNECT