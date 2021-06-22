İngiltere liderlik için sahaya çıkıyor! D Grubu'nda günün maçları ve tüm ihtimaller

Euro 2020 D Grubu'nda son güne girilirken dört takım da üst tur şansını sürdürüyor.

Puan durumu

O G B M A Y Av Puan Çek Cumhuriyeti 2 1 1 0 3 1 2 4 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1

Çek Cumhuriyeti-İngiltere

Londra’daki maç TSİ 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Çek Cumhuriyeti: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Holeš; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Sarı kart sınırındaki oyuncular: Bořil, Hložek, Masopust

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Grealish, Kane, Sterling

Sarı kart sınırındaki oyuncular: Foden

Beraberlik durumunda iki takım da gruptan çıkmayı garantileyecek, ancak grup liderliği için İngiltere’ye galibiyet gerekiyor.

İngiltere grubu ilk sırada tamamlarsa son 16 turundaki maçını Wembley’de oynayacak.

Son 18 maçının 14’ünde kalesini gole kapatan İngiltere, savunmada sorun yaşamıyor olsa da hücumda vites arttırmak zorunda. Gruptaki ilk iki maçında sadece bir gol atabilen İngiltere’de özellikle Harry Kane’in devreye girememesi sorun teşkil ediyor.

Menajer Gareth Southgate yaptığı açıklamalarla Kane’e olan güvenini yineledi. İki yıl önce İngiltere’nin Çek Cumhuriyeti’ni 5-0 yendiği maçta fileleri havalandıran kaptan, aynı rakibe karşı kendini bulabilir.

Çarpıcı istatistik

Çek Cumhuriyeti, İngiltere ile deplasmanda oynadığı üç maçı da kazanamadı (1B, 2M).

Hırvatistan-İskoçya

Glasgow’daki mücadele TSİ 21.00’de TRT Spor ekranlarında olacak.

Muhtemel 11’ler

Hırvatistan: Livaković; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Ivanušec, Perišić; Petković

Sarı kart sınırındaki oyuncular: Brozović, Ćaleta-Car, Kovačić, Lovren

İskoçya: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams

Sarı kart sınırındaki oyuncular: McGinn, O'Donnell

İngiltere beraberliğiyle moral bulan İskoçya, ev sahibi olarak çıkacağı maçı kazanıp bir ilke imza atmak istiyor. İskoçya bugüne kadar katıldığı 10 büyük turnuvada hiç grup aşamasının ötesine geçemedi.

Diğer maçta alınacak sonuca göre, galibiyet iki takıma da ikinciliğin kapısını açabilir. Ancak Hırvatistan için tablo pek iç açıcı değil. Üst tur şansını sürdürmek için kesinlikle kazanması gereken Hırvatistan, daha önce grubun son maçında benzer senaryoyla karşılaştığı beş büyük turnuvaya da erken veda etmişti.

Çarpıcı istatistik

İskoçya, Hırvatistan’a karşı oynadığı son beş maçı kaybetmedi (2G, 3B).

Gruptan çıkma senaryoları

Çek Cumhuriyeti üst turu garantiledi ve İngiltere’ye kaybetmezse grubu lider bitirecek.

İngiltere kazanır ve İskoçya, Hırvatistan’ı yenerse, Çekler ikinci sırayı alacak.

İngiltere kazanır; Hırvatistan, İskoçya’yı yener ve averajda Çek Cumhuriyeti’ni geride bırakırsa, Çekler üçüncü olacak.

İngiltere üst turu garantiledi ve kazanırsa grubu lider bitirecek.

Çek Cumhuriyeti kazanır; İskoçya, Hırvatistan’ı yener ve averajda İngiltere’yi geçerse, İngilizler üçüncü olacak.

Hırvatistan kazanırsa üst tura çıkacak. İkincilik için averajla Çek Cumhuriyeti’ni geride bırakma şansları da sürüyor.

İskoçya kazanırsa üst tura çıkacak. İkincilik için averajla İngiltere’yi geride bırakma şansları da sürüyor.