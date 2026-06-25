İngiltere'li futbolcu: İslami inançlarım, Barty ile el sıkışmamı engelliyor

İngiltere milli takım oyuncusu Jed Spence, geçen Salı akşamı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda oynanan ve golsüz berabere biten iki takım arasındaki maçtan birkaç dakika önce Gana’nın yıldızı Thomas Partey ile el sıkışmayı reddetti.

Boston'da oynanan maçın başlamasından önce, her iki takımın oyuncuları da milli marşlarının çalınmasının ardından geleneksel maç öncesi el sıkışma ritüeli için sıraya girdi; ancak Spence, İngiltere milli takımından Parti ile el sıkışmayı reddeden tek oyuncu oldu.

Bu olay, Londra Emniyet Müdürlüğü’nün geçtiğimiz Temmuz ayında Barty’ye 5 adet tecavüz ve 1 adet cinsel saldırı suçlaması yöneltmesinin ardından gerçekleşti; Şubat ayında ise 32 yaşındaki oyuncuya iki adet tecavüz suçlaması daha yöneltilmişti.

İngiltere Futbol Federasyonu, maç öncesinde oyuncuların Villarreal'in yıldız oyuncusuna selam vermelerini engelleme olasılığını daha önce değerlendirmiş, ancak daha sonra İngiltere milli takım oyuncularına bu konuda serbest bırakma kararı almıştı.

Spence, "AS" gazetesine verdiği demeçte tutumunu şöyle gerekçelendirdi: “Kendi inançlarım var ve onlara göre yaşıyorum. Kararlarımı inancım yönlendiriyor; kutsal kitaplarımın bana ne öğrettiğini ve dinimin bana ne öğrettiğini biliyorum.”

Spence sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar olanları istedikleri gibi yorumlamakta özgürdür, ancak ben ayrıntılara girmeyeceğim ya da tutumumu açıklamayacağım.”

Spence, açıklamalarına şöyle devam etti: “İngiltere taraftarlarına sesleniyorum: Eğer davranışlarım herhangi birinizin beklentilerini boşa çıkardıysa ya da sizi rahatsız ettiyse, içtenlikle özür dilerim. Asla böyle bir niyetim olmadı. Herkese saygı duyuyorum, ancak aynı zamanda inançlarıma da sadık kalmalıyım.”

Tottenham’ın yıldızı Spence, tarihte İngiltere milli takımını temsil eden ilk Müslüman futbolcu olarak biliniyor.







