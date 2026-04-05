Pazar akşamı gerçekleştirilen İngiltere Kupası yarı final kura çekimi, iki dev takım olan Manchester City ve Chelsea arasında dengeli iki eşleşme ortaya çıkardı.

Kura çekimi, bu akşam West Ham ile Leeds United arasında oynanan ve 2-2 berabere biten ve penaltı atışlarında Leeds United'ın galip geldiği çeyrek final maçının ardından yapıldı.

Manchester City, çeyrek finalde Liverpool'u 4-0'lık ezici bir skorla elemişti. Chelsea ise üçüncü lig takımlarından Port Vale'yi 7-0'lık büyük bir farkla mağlup etmişti.

Southampton ise Premier Lig lideri Arsenal'i 2-1 yenerek büyük bir sürpriz yarattı.

Yarı final eşleşmeleri şu şekilde belirlendi:

- Chelsea × Leeds United

- Manchester City × Southampton

Yarı final maçları 25 ve 26 Nisan tarihlerinde Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

