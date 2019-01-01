Avrupa Şampiyonası Eleme

İngiltere - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yorum()
Getty
EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, Kosova'yı konuk ediyor.

Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda yer alan İngiltere ile Kosova karşı karşıya geliyor.

Müsbakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Felix Zwayer yönetecek.

Geride kalan üç karşılaşmada puan kaybı yaşamyan İngiltere, A Grubu'nda 9 puanla 1. sırada yer alıyor.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Kosova ise 4 maç sonunda topladığı 8 puanla grubunda 2. basamağa yerleşti.

İki ekip, A Grubu'nda ilk defa karşılaşacak. Kosova'da oynanacak maç ise 17 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

İngiltere - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Kosova 10 Eylül Salı günü TSI 21:45'te karşılaşacak.

İngiltere - Kosova maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere - Kosova mücadelesi S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliği bulunması gerekmektedir.

Kapat