İngiltere - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Euro 2020 Elemeleri A Grubu'nda yer alan İngiltere ile Kosova karşı karşıya geliyor.
Müsbakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan orta hakem Felix Zwayer yönetecek.
Geride kalan üç karşılaşmada puan kaybı yaşamyan İngiltere, A Grubu'nda 9 puanla 1. sırada yer alıyor.
Kosova ise 4 maç sonunda topladığı 8 puanla grubunda 2. basamağa yerleşti.
İki ekip, A Grubu'nda ilk defa karşılaşacak. Kosova'da oynanacak maç ise 17 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
İngiltere - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta?
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İngiltere ile Kosova 10 Eylül Salı günü TSI 21:45'te karşılaşacak.
İngiltere - Kosova maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İngiltere - Kosova mücadelesi S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus üyeliği bulunması gerekmektedir.