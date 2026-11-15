İspanya, Riyadh Air Metropolitano'da İngiltere'ye 3-2 yenilince Uluslar Ligi A3 Grubu'ndaki liderliği averajla kaybetti ve 43 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

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Dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya'nın grubu lider bitirmesi için beraberlik yeterliydi. Thomas Tuchel'in takımı, ilk yarıda önde baskı kurarak İspanya'ya isabetli şut fırsatı tanımadı ve devre arasına kadar daha iyi oynayan taraf oldu. Pau Cubarsi ceza sahasında Harry Kane'e faul yaptı; İngiltere kaptanı, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltıyı gole çevirdi.

İkinci yarıda İspanya için işler daha da kötüleşti. Ezri Konsa, 53. dakikada Declan Rice'ın kullandığı korneri kafayla ağlara gönderdi. Dört dakika sonra Ben White üçüncü golü attı. İspanya, maçı %64 topa sahip olma oranı ve 23 şutla tamamlamasına rağmen üç gol geriye düşmüştü.

Geri dönüşü Lamine Yamal başlattı. Elliot Anderson, 63. dakikada Yamal'ı çekerek durdurdu ve İngiltere'nin orta saha oyuncusu kırmızı kart gördü. İki dakika sonra Mikel Oyarzabal penaltıyı gole çevirdi. Yamal, 75. dakikada oyuna sonradan giren Nico Williams'ın attığı ikinci golün de asistini yaptı. İspanya son bölümde James Trafford'un kalesini abluka altına aldı ancak İngiltere kalecisi gole izin vermedi.

İşte Riyadh Air Metropolitano'daki maçın ardından İspanya oyuncularının performans notları...

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Kaleci ve savunma

Unai Simon (6/10): İlk dakikada Jude Bellingham'ın yakın mesafeden şutunu, ilerleyen dakikalarda da kafa vuruşunu kurtardı. Yediği üç golde de yapabileceği bir şey yoktu.

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Marc Pubill (6/10): Maça sağ bekte başladı ancak fazla etkili olma fırsatı bulamadan 21. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Pau Cubarsi (5/10): 41. dakikada Kane'i düşürerek gol perdesini açan penaltıya sebep oldu. Devre arasında yerini Dean Huijsen'e bıraktı.

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Aymeric Laporte (6/10): İspanya'nın ilk yarının sonu ile ikinci yarının başı arasındaki 12 dakikada üç gol yemesini önleyemedi. 72. dakikada bir kornerde gole yaklaştı. 90. dakikada ise devamındaki şutuyla beraberliği yakalama fırsatı buldu ancak Trafford parmaklarının ucuyla müthiş bir kurtarış yaptı.

Marc Cucurella (6/10): Morgan Rogers'ın ceza sahasına yönelen koşusunu durdurduğu için 50. dakikada sarı kart gördü. Hücuma çıkmayı sürdürdü. 80. dakikada savunmaya çarpıp yön değiştiren ortasında Trafford'u kurtarışa zorlayarak ön direkte gol atmaya çok yaklaştı.

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Orta saha

Martin Zubimendi (6/10): İspanya topa sahip olurken orta sahanın gerisinde pas trafiğini sürdürdü ancak İngiltere'nin ilk yarıdaki baskısının ev sahibi ekibi zorlamasına engel olamadı. 72. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fabian Ruiz (7/10): İspanya'nın topa sahipken oyununu sürdürmesini sağladı ancak İngiltere'nin önde baskısı karşısında boş alan bulmakta zorlandı. Devre düdüğünün ardından White ile itişme yaşadı ve devre arasında oyundan alınan üç oyuncudan biri oldu.

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Mikel Merino (6/10): Sakin bir gece geçirdi. 35. dakikada Yamal'a şut fırsatı hazırladı, dört dakika sonra da kendi şutu engellendi. Devre arasında yerini Fermin Lopez'e bıraktı.

Alex Baena (7/10): 90 dakikanın tamamında oynadı ve İngiltere savunmasını aşmaya çalıştı. Ortaları ve pasları Pedro Porro, Williams ve Yamal'a fırsatlar yarattı ancak 68. dakikada kendini yere bıraktığı için sarı kart gördü.

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Hücum

Lamine Yamal (8/10): İspanya'nın açık ara en tehlikeli hücum oyuncusuydu ve Lewis Hall'a sürekli sorun çıkardı. Anderson'ın kırmızı kart görmesine yol açan penaltıyı kazandırdı, Williams'ın golünün asistini yaptı ve son ana kadar Trafford'u zorladı. 57. dakikada itirazdan sarı kart gördü.

Mikel Oyarzabal (7/10): Ofsayta da düştüğü ilk yarıda çoğu zaman ileride yalnız kaldı ancak penaltıda soğukkanlılığını koruyarak Trafford'u ters köşeye yatırdı. 72. dakikada kullandığı kornerle Laporte'a da gol fırsatı hazırladı.

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Yedekler ve teknik direktör

Pedro Porro (6/10): Sakatlanan Pubill'in yerine erken oyuna girdi ve sık sık hücuma çıktı ancak iki kafa vuruşu fırsatını değerlendiremedi, uzaktan şutunda da topu üstten dışarı gönderdi. Ayrıca dört faul yaptı.

Dean Huijsen (6/10): Devre arasında Cubarsi'nin yerine girdi. İngiltere'nin dört dakika içinde iki gol attığı sırada sahadaydı ancak maç İspanya'nın lehine döndükçe oyununu toparladı.

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Fermin Lopez (6/10): Devre arasında Merino'nun yerine girdi ve ceza sahasına girmeyi sürdürdü. Dört şut çekti; 72. ve 90. dakikalarda Trafford'u kurtarışa zorladı.

Pedri (7/10): Devre arasında Ruiz'in yerine girdikten sonra oyunun temposunu değiştirdi. Dar alanlarda dönme ve Yamal ile paslaşma becerisi, İspanya'nın ikinci yarıya hâkim olmasına yardımcı oldu. Uzatma dakikalarında Trafford'u son bir kurtarışa zorladı.

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Nico Williams (7/10): 72. dakikada oyuna girdi ve üç dakika sonra kontra atakta Yamal'ın ortasını direğin iç kısmına çarptırarak golü attı. White'ın son anda yaptığı müdahale, 84. dakikada ikinci golünü atmasını engelledi.

Luis de la Fuente (5/10): İlk 11'i ilk yarıda İngiltere karşısında etkisiz kaldı ve devre arasına kadar Trafford'u zorlayamadı. Devre arasında yaptığı üç değişiklik ve Williams'ı oyuna alması geri dönüşü başlattı ancak ilk bir saatte oluşan farkı kapatmaya yetmedi.