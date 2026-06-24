2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, önümüzdeki Cumartesi günü Panama ile oynanacak maçtan birkaç gün önce, İngiltere milli takım kampında endişe hakim.

İngiliz Yayın Kurumu BBC’ye göre, İngiltere milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının son maçı olan Panama karşılaşması öncesinde Reece James ve Declan Rice’ın durumunu değerlendirecek.

27 yaşındaki Rice, dün Salı günü İngiltere'nin Gana ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Boston'daki stadyumdan topallayarak çıktı ve sol baldırında kalın bir bandaj takıyordu.

Kaynaklar, bu sakatlığın ABD'deki turnuvada uzun vadede forma giyme şansını etkileyeceğine dair büyük bir endişe olmadığını belirtti.

Ancak Panama maçında oynayıp oynamayacağına dair bir karar verilmeden önce durumun değerlendirilmesi ve dinlenmeye ihtiyaç duyulduğu anlaşılıyor; İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel ve ekibi, onu maça sokmanın risklerini değerlendirmek zorunda.

Arsenal'in orta saha oyuncusu, Hırvatistan maçında da, sakatlığı bulunan diz arkasındaki sinir ağrısı nedeniyle oyundan alınmıştı.

James, Cumartesi günü New Jersey’de oynanacak İngiltere maçı yaklaşırken tıbbi değerlendirmeye de tabi tutulacak.

26 yaşındaki oyuncu, Gana maçını baştan sona tamamladı, ancak önümüzdeki 24 saat içinde doktorlar tarafından muayene edilecek.

Chelsea'nin kaptanı, geçmişte sık sık sakatlıklarla boğuşmuştu ve antrenman yükü yakından takip edilecek.

"The Telegraph" gazetesi ise, Rice'ın karışık bölgeden geçerken, sol bacağında kalın bir kompresyon bandajı takılı halde topallayarak Gillette Stadyumu'ndan ayrıldığını bildirdi. Medya mensuplarının yanından geçerken hafifçe gülümsedi, ancak fiziksel kondisyonu birkaç gündür en iyi durumda değildi.

Bu durum, 2025-2026 sezonunda Arsenal formasıyla tüm turnuvalarda 55 maça çıkmasının yanı sıra İngiltere Milli Takımı'ndaki maçları da eklendiğinde, toplamda 63 maça ulaştığı göz önüne alındığında anlaşılabilir bir durumdur.

Gazete şöyle yazdı: “Declan Rice, diz arkasındaki tendonlarında sinir ağrısı çekiyor. Bu nedenle Thomas Tuchel, ‘Üç Aslanlar’ın galibiyeti henüz kesinleşmemiş olmasına rağmen, açılış maçının ikinci yarısında onu akıllıca oyundan aldı. Amaç, basitçe yeni atanan ikinci kaptanı korumaktı. Çünkü İngiltere teknik direktörünün her zaman vurguladığı gibi: Oyuncu, onun ihtiyaçları ve sağlığı her zaman önceliklidir."

Maçların yoğunluğuna rağmen Rice, fiziksel durumu hakkında konuşmak istemedi. Gana ile berabere kaldıkları maçın ardından Arsenal oyuncusu, İngiliz taraftarların moralini yükseltmek için yeniden ikinci kaptanlık görevini üstlendi ve şöyle dedi: "11 oyuncusu da bu şekilde savunmaya çekilen bir takıma karşı oynamak her zaman zordur, ancak çözümler bulmalıyız. Panama karşısında grubu lider bitirmek için hâlâ iyi bir şansımız var, bu yüzden pozitif olmalıyız."