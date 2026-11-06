Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, İngiltere'nin kasım ayında Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı. Kadroda ağabeyi Jude Bellingham'a katılan 21 yaşındaki oyuncu, kardeşiyle birlikte İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen kardeşlerin yer aldığı seçkin listeye girmenin eşiğine geldi.

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Jobe Bellingham, Tuchel'in kadrosunda Jude'a katıldı

Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından ilk kez İngiltere A Millî Takımı'na çağrıldı. 21 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için seçilen 25 kişilik kadroda yer aldı.

Daha önce İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'nın kaptanlığını yapan Jobe, A millî takımda ağabeyi Jude Bellingham'a katıldı.

Jobe ilk maçına çıkarsa Bellingham kardeşler, İngiltere A Millî Takımı'nda forma giyen 22. kardeş grubu olacak.

İngiltere formasını giyen yakın dönem kardeşler: Chalobah, Neville ve Charlton

Getty Images

Bellingham kardeşlerden önce savunma oyuncuları Trevoh ve Nathaniel Chalobah, Trevoh'un Haziran 2025'te Senegal karşısında ilk maçına çıkmasıyla İngiltere forması giyen 21. kardeş grubu olmuştu. Nathaniel ise A millî takım formasını bir kez, 2018'de İspanya'ya karşı 3-2 kazanılan Uluslar Ligi maçında giydi.

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Chalobah kardeşlerden önce birlikte forma giyen son kardeşler Gary ve Phil Neville'dı. Phil, 1996'da ilk maçına çıkarak Gary'ye katıldı. İkili, 2007'ye kadar İngiltere adına yan yana oynadı.

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Daha eskiye gidildiğinde, Dünya Kupası şampiyonları Bobby ve Jack Charlton sırasıyla 1958 ve 1965'te ilk maçlarına çıktı ve İngiltere'nin unutulmaz 1966 zaferinde önemli rol oynadı.

İngiltere forması giyen kardeşlerin tam listesi

Tarihî listede, İngiltere Erkek A Millî Takımı'nı temsil eden 22 kardeş grubu yer alıyor:

19. yüzyıl ve ilk öncüler: Charlie ve William Clegg; William ve Herbert Rawson; Hubert ve Frank Heron; Alfred ve Ed Lyttelton; Ernest, Charlie ve Arthur Bambridge (listedeki tek üçlü); Arthur ve Harry Cursham; Fred ve Jack Hargreaves; Arthur ve Percy Walters; Alf ve Charley Dobson; Charlie ve Alf Shelton; Robert ve Arthur Topham; Charlie ve Tom Perry; Frank ve Fred Forman; Charles ve Geoffrey Wilson; Bertie ve Rex Corbett.

Charlie ve William Clegg; William ve Herbert Rawson; Hubert ve Frank Heron; Alfred ve Ed Lyttelton; Ernest, Charlie ve Arthur Bambridge (listedeki tek üçlü); Arthur ve Harry Cursham; Fred ve Jack Hargreaves; Arthur ve Percy Walters; Alf ve Charley Dobson; Charlie ve Alf Shelton; Robert ve Arthur Topham; Charlie ve Tom Perry; Frank ve Fred Forman; Charles ve Geoffrey Wilson; Bertie ve Rex Corbett. 20. yüzyıl: Frank ve Reg Osbourne; Clem ve George Stephenson; Jack ve Sep Smith; Bobby ve Jack Charlton (1958–70); Gary ve Phil Neville (1995–2007).

Frank ve Reg Osbourne; Clem ve George Stephenson; Jack ve Sep Smith; Bobby ve Jack Charlton (1958–70); Gary ve Phil Neville (1995–2007). Modern dönem: Nathaniel ve Trevoh Chalobah (2018, 2025); Jude ve Jobe Bellingham (2020, 2026).

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Slayt 4: İngiltere'nin gözü Uluslar Ligi hedeflerinde

İngiltere, 12 Kasım Perşembe günü Hırvatistan'ı Wembley'de ağırlayacak, ardından 15 Kasım Pazar günü İspanya ile karşılaşmak için Metropolitano Stadyumu'na gidecek.

C Grubu'nda ikinci sırada bulunan İngiltere, Hırvatistan'a yenilmezse gelecek mart ayında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek finallerindeki yerini garantileyecek.

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Tuchel'in kadrosu gelecek haftanın başında bir araya gelecek. Jobe ve Jude ise İngiliz futbolunun kardeşler tarihine yeni bir sayfa eklemeye hazırlanıyor.