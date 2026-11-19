Eski Everton yıldızı Richard Dunne, GOAL'e yaptığı açıklamada Kiernan Dewsbury-Hall'un son İngiltere kadrosuna alınmadığı için hayal kırıklığı yaşaması gerektiğini söyledi. Chelsea'deki “tuhaf” dönemini geride bırakan başarılı orta saha, Premier League'de ve uluslararası düzeyde oynayacak kalitede olduğunu kanıtladı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Everton'da öne çıktı.

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East Midlands'dan Merseyside'a

2025 yazında Merseyside'a transfer oldu. Transfer için 29 milyon sterlin (38 milyon dolar) ödendiği belirtiliyor . Leicester'da A takıma yükseldikten sonra gelişimi bir ölçüde durmuştu ve o aşamada kendisinden ne bekleneceğini pek az kişi biliyordu.

Yine de Everton'daki ilk sezonunda sekiz gol atarken David Moyes'un orta sahasına da bitmek bilmeyen bir enerji kattı. Bu özellikleri 2026-27 sezonunda da açıkça görülüyor.

Dewsbury-Hall Everton'a neler katıyor?

Dewsbury-Hall, top sürme becerisiyle Everton'ı sık sık ileri taşıyor. Topu geri kazanma ve takım arkadaşlarını zamanında, iyi ayarlanmış paslarla bulma konusunda da aynı derecede etkili.

Everton'ın kilit oyuncularından biri hâline gelince birçok kişi, ilk kez millî takıma çağrılması gerektiğini dile getirdi. Thomas Tuchel, Nottingham doğumlu oyuncunun performansından kuşkusuz haberdardır.

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Ancak kulüp arkadaşı James Garner'ın da aralarında bulunduğu diğer orta saha seçenekleri tercih edilince, Hırvatistan ve İspanya ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için İngiltere kadrosunda ona yer bulunmadı.

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Dewsbury-Hall'un kadroya seçilmeyi hak edip etmediği ve dışarıda bırakılmasının onu hayal kırıklığına uğratıp uğratmaması gerektiği sorulan eski Everton savunmacısı Dunne, IrishBetting.ie iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Formuna bakarsak evet. Everton'ın en iyi oyuncularından biri oldu.

“Everton açıkça çok iyi performans gösteriyor; Premier League'de ilk altı ya da yedi içinde. Bunda onun itici bir rolü var. Bence hayal kırıklığı yaşayabilir ama oyuncuların statüsü ve bulundukları konum konusunda da gerçekçi olmak gerekir.

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“İngiltere, belki de 100 milyon sterlinlik 10 oyuncudan oluşan bir orta saha seçeneğine sahip. Hepsi olağanüstü. İnsanların Dewsbury-Hall'dan İngiltere'nin orta sahadaki seçenekleriyle aynı bağlamda söz etmesi, onun bu sezonki performansının göstergesi.”

Stamford Bridge'de zorlu bir dönem

Dewsbury-Hall, nispeten kısa sürede büyük mesafe katetti. 2024'te Chelsea'ye 30 milyon sterlin (39 milyon dolar) karşılığında katıldıktan sonra Stamford Bridge'deki tek sezonunda sınırlı bir rol üstlenmişti.

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Şampiyonlukla sonuçlanan Konferans Ligi yolculuğunda düzenli olarak oynadı ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferinde de yer aldı. Ancak Premier League'de süre bulmakta zorlandı ve takımın öne çıkan isimlerinden biri olmak istiyorsa başka bir yerde yeni bir başlangıç yapması gerektiğini biliyordu.

Batı Londra'daki yoğun forma rekabetinin bu transferi başından beri biraz tuhaf gösterdiği geçmiş dönem ve gelecekte neler olabileceği sorulan eski İrlanda Cumhuriyeti millî takım stoperi Dunne sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence Chelsea'ye gitmek çoğu oyuncu için tuhaf ve zor. Hikâye hiçbir zaman kusursuz ilerlemiyor. Chelsea'ye gittiğinizde hep başka bir şey oluyor. Her birkaç ayda bir yeni bir oyuncu geliyor, dolayısıyla zor.

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“Ama Leicester'dan Chelsea gibi büyük bir kulübe gitmek de zor. Bence Leicester'dan, beklentilerin Chelsea'deki kadar yüksek olmadığı Everton'a gitmek daha gerçekçi.

“Şu anda gelişiminin o aşamasında olduğunu gösterdi; daha iyiye gidiyor. İnsanlar, ‘Chelsea seviyesinde, İngiltere seviyesinde ve bunu Everton'da kanıtladı’ diyor. Bana kalırsa İngiltere onu istemiyorsa İrlanda olarak onu almaktan fazlasıyla mutlu oluruz!”

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Dewsbury-Hall neden İrlanda'yı temsil edebilir?

Dewsbury-Hall, aile kökeni sayesinde İrlanda'yı temsil etme hakkına sahip ve İrlanda onun durumunu takip ediyor olabilir. İngiltere'den davet gelmezse muhtemelen diğer seçenekleri değerlendirecek.

Ancak bu, başka bir günün konusu. Şimdilik tüm dikkatini kulüp görevlerine ve Everton'ın 23 Kasım'da Brentford deplasmanında sahalara dönüşüne vermiş durumda. Moyes'un takımı şu anda Premier League tablosunda altıncı sırada.