İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A'da İspanya ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere'nin Avrupa şampiyonu İspanya ile iştah kabartan bir UEFA Uluslar Ligi maçında karşı karşıya geleceği dev uluslararası futbol gösterisi Wembley Stadyumu'na geri dönüyor.

İngiltere taraftarları, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü dünya futbolunun teknik açıdan en yetenekli milli takımlarından birine karşı İngiltere'nin kendisini test etmesini görmek için ikonik ulusal stadı dolduracak.

Taraftarlar, milli maç arasının öne çıkan karşılaşmalarından biri için elektrik yüklü bir atmosfer yaratmaya hazır şekilde Wembley'i beyaz ve kırmızıdan oluşan bir duvara çevirecek.

GOAL , 2026/27 UEFA Uluslar Ligi fiyatları, Wembley Stadyumu maç bilgileri, başlama saatleri ve resmi rezervasyon ayrıntıları dahil olmak üzere İngiltere-İspanya biletlerini satın almak için ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere - İspanya maçı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Londra'daki Wembley Stadyumu'nda yerel saatle 19.45'te başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Uluslar Ligi maçları için, genel giriş tribünlerinden executive hospitality paketlerine kadar uzanan, resmi futbol federasyonu portalları veya doğrulanmış ikincil bilet pazarları üzerinden yönetilen birden fazla bilet seçeneği bulunuyor.

90 bin kapasiteli Wembley Stadyumu'ndaki uluslararası maçlara olan aşırı talep nedeniyle bilet satışları yapılandırılmış aşamaları takip eder:

My England Football Üyeleri: Genel giriş biletleri için öncelikli erişim, belirlenmiş ön satış pencereleri sırasında kayıtlı My England Football üyelerine ve England Supporters Travel Club (ESTC) üyelerine verilir.

Genel satış: Kalan genel giriş koltukları resmi FA biletleme portalı üzerinden halka sunulur. Ancak İspanya'ya karşı oynanan yüksek profilli maçlar düzenli olarak erken üye aşamalarında tükenir.

İkincil bilet platformları: Tükenen bölümler veya maç günü son dakika koltukları için arama yapan taraftarlar, doğrulanmış biletleri StubHub gibi ikincil bilet pazarları üzerinden satın alabilir.

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Wembley Stadyumu'ndaki UEFA Uluslar Ligi maçları için nominal bilet fiyatları, oturma kategorisine, görüş açısına ve yaş uygunluğuna göre değişiklik gösterir:

Kategori kademeleri: Wembley'deki genel giriş biletleri, 1. Kategori'den (1. Seviye ve 2. Seviye uzun kenar koltukları) 4. Kategori'ye kadar (üst kat köşe/kale arkası) sınıflandırılır ve yetişkin nominal bilet fiyatları genellikle £35 ile £110+ arasında değişir.

İndirimli biletler: Belirlenen genel giriş bölümlerinde Gençler (16 yaş altı), Genç Yetişkinler ve Yaşlılar için indirimli biletler mevcuttur.

Koltuk konumu: Merkezi yan tribünler ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) premium manzara için daha yüksek fiyatlandırmaya sahiptir, üst katlar ise giriş seviyesi fiyatlar sunar.

Dijital mobil biletler: Wembley Stadyumu'na maç girişi tamamen dijitaldir. Seyirciler, mobil biletlerini resmi dijital cüzdanlar veya maç günü biletleme uygulamaları aracılığıyla doğrudan akıllı telefonlarında alır.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Wembley Stadyumu'ndaki UEFA Uluslar Ligi maçlarında, seyahat eden İspanya taraftarlarına belirlenmiş deplasman sektöründe koltuk ayrılır (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

UEFA Uluslar Ligi maçları için deplasman sektörü nominal bilet fiyatları UEFA yönergeleri kapsamında düzenlenir ve genel olarak €35 ile €60 arasında değişir.

Resmi deplasman kontenjanından bilet satın almak için seyahat eden taraftarların, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun resmi taraftar kulübüne (Selección Española / RFEF) kayıtlı üye olması gerekir. Deplasman bölümü kontenjanları resmi RFEF biletleme kanalları üzerinden dağıtılır ve düzenli olarak kurum içi üye kuralarıyla tükenir.

İngiltere - İspanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - İspanya form durumu

İngiltere bu maça son beş maçında aldığı dört galibiyetle giriyor ve bu maçların tamamı Dünya Kupası'nda oynandı. Son karşılaşmaları 18 Temmuz'da çeyrek finalde Fransa'ya karşı alınan 6-4'lük galibiyetti; bu sonuç takımın hücum tehdidinin altını çizdi. Turnuva sırasında Norveç'i 2-1, Meksika'yı da 3-2 yendiler, ancak yarı finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olmaları Dünya Kupası serüvenlerini sona erdirdi. Bu beş maçta İngiltere 11 gol attı ve sekiz gol yedi.

İspanya'nın son formu olağanüstü. De la Fuente'nin takımı Dünya Kupası'ndaki beş maçının tamamını kazandı, yedi gol atıp yalnızca iki gol yedi. Son sonuçları 19 Temmuz'da finalde Arjantin'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti ve yarı finalde de Fransa'yı 2-0 mağlup ettiler. Üst üste gelen bu beş galibiyetlik seri, beş maçın üçünde gol yemeden tamamlanan karşılaşmaları da içeriyordu.

İngiltere - İspanya: Son karşılıklı maçların karnesi

Bu taraflar arasındaki son karşılaşma, 14 Temmuz 2024'te Euro 2024 finalinde İspanya'nın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Son beş karşılaşmada üstünlük, İngiltere'nin bir galibiyetine karşılık üç galibiyet ve bir beraberlikle İspanya'da. Bu seride İngiltere'nin tek galibiyeti, 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde Sevilla'da 3-2 kazandıkları maçta geldi.

İngiltere - İspanya puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta turnuva başlarken İngiltere şu anda üçüncü, İspanya ise dördüncü sırada yer alıyor.