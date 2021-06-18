İngiltere, İskoçya karşısında Harry Kane'i topla buluşturamadı

Yıldız golcü, İngiltere’nin Euro 2020’de İskoçya ile oynadığı karşılaşmada varlık gösteremedi.

İngiltere, Avrupa Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında İskoçya ile 0-0 berabere kaldı.

Maç boyunca hücumda istediği kadar etkili olamayan İngiltere, İskoçya kalesine yalnızca bir isabetli şut gönderebildi.

Bu tabloda takımın en önemli gol silahı Harry Kane’in topla çok az buluşabilmesinin payı büyüktü. 74 dakika sahada kalan Kane, sadece 19 kez topla buluşabildi. Maça ilk 11’de başlayan tüm oyuncular arasında topa açık ara en az temas eden isim Kane oldu.

Tottenham’ın yıldız oyuncusu iki şut denemesinde de isabet bulamazken, bitime 26 dakika kala yerini Marcus Rashford’a bıraktı.

Southgate'ten değişiklik açıklaması

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, maçtan sonra yaptığı açıklamada Harry Kane'i oyundan alma sebebine değindi.

"Savunma arkasına yapılacak koşulara ihtiyacımız vardı. Marcus'un bu enerjiyi sağlayabileceğini düşündüm. Kendimden başlayarak dönüp aynaya bakmalı ve daha iyisini yapmalıyız. Bu akşam kazanmak için gerekeni yapamadık."

Kane, İngiltere’nin 1-0 kazandığı Hırvatistan maçında 82 dakika süre almış ve 26 kez topla buluşmuştu.

Chelsea’nin yükselişteki genç oyuncusu Mason Mount ise sergilediği performansla göz doldurdu. İngiltere’nin açtığı 15 ortanın dokuzu Mount’tan geldi. 10 ikili mücadele kazanan ve beş top kapan Mount, her iki kategoride de zirvedeydi.

Maçtan diğer notlar

İngiltere, İskoçya karşısına büyük turnuvalardaki en genç 11’iyle çıktı. Sahadaki oyuncuların yaş ortalaması 25 yıl 31 gün olarak kayıtlara geçti.

Büyük turnuvalardaki 17. golsüz beraberliğini alan İngiltere, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde bu skoru en fazla elde eden ülke.

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