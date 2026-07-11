İngiltere ile Norveç arasındaki karşılaşma öncesinde... Harry Kane, Haaland ile karşılaştırılması hakkında konuştu

İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane, bu Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takımın karşı karşıya geleceği maç öncesinde Norveçli Erling Haaland ile karşılaştırılmayı reddetti ve her ikisinin de sahada farklı bir oyun stiline sahip olduğunu vurguladı; her ne kadar ikisi de forvet pozisyonunda oynasa da.

Kane, bu yılki Dünya Kupası'nda 6 gol attı ve Haaland'ın bir gol gerisinde kaldı. Altın Ayakkabı yarışında ise Kylian Mbappé ve Lionel Messi, 8'er golle başı çekiyor.

"Haaland bir gol makinesi"

Fransız RMC kanalının aktardığına göre, Kane maç öncesi basın toplantısında, “Biz tamamen farklı iki oyuncuyuz. İkimizin de açık forvet pozisyonunda oynadığımızı biliyorum, ancak aslında sahada farklı roller üstleniyoruz” dedi.

"Erling muhteşem ve gol ortalaması olağanüstü. Fiziksel açıdan gerçek bir makine, muazzam bir güce sahip. Ayrıca hücumları sonlandırma yeteneği en üst seviyede ve gol rekoru da bunu kanıtlıyor" diye ekledi.

“Karşılaştırmalardan hoşlanmıyorum”

Bayern Münih’in forveti, Norveçli rakibinden farklı bir oyun stilini tercih ettiğini açıkladı.

"Kendimi farklı bir oyuncu olarak görüyorum. Evet, gol atıyorum, ama topa daha çok dokunmayı ve oyun kurmaya katılmayı seviyorum; yine de açık forvet rolünü de oynayabiliyorum" dedi.

"Aramızda bir karşılaştırma yapılmasını gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" diye ekledi.

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Övgü ve saygı

İngiltere milli takım kaptanı, Haaland’a büyük saygı duyduğunu vurguladı, ancak maç sırasında onun tehlikesini en aza indirgemeyi umduğunu belirtti.

"Ona bir oyuncu olarak büyük saygı duyuyorum ve tabii ki bizim karşımızda sakin olmasını umuyorum, ancak herkes onun harika bir oyuncu olduğunu biliyor" dedi.

Dünya Kupası'nda yıldızlar yarışı

Kane, turnuvadaki en iyi forvetler arasındaki rekabetten bahsetti; bunların başında Kylian Mbappé, Lionel Messi ve Haaland geliyor.

"Bu Dünya Kupası'nın bu açıdan harika olduğunu düşünüyorum, çünkü en iyi forvetlerin hepsi gol atıyor ve bu, büyük turnuvalarda her zaman olan bir şey değil" dedi.

"Taraftarlar ve medya bu rekabeti izlemekten keyif alıyor, bu da beni elimden gelenin en iyisini yapmaya itiyor" diye ekledi.

"Hedefim şampiyonluk, Altın Ayakkabı değil"

Gol krallığı sıralamasında zirveye yaklaşmasına rağmen, Kane önceliğinin İngiltere’yi şampiyonluğa taşımak olduğunu vurguladı.

"Benim asıl hedefim Dünya Kupası'nı kazanmak, Altın Ayakkabı değil" dedi.

"Kişisel olarak, gol açısından iyi bir sezon geçiriyorum, ancak bu seviyede büyük forvetlerin varlığı beni daha da hırslandırıyor ve her zaman elimden gelenin en iyisini yapmam için motive ediyor" diye ekledi.