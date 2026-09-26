İngiltere, cumartesi akşamı İspanya’ya karşı oynadığı nefes kesen UEFA Uluslar Ligi maçını 2-3 kaybetti. Thomas Tuchel’in ekibi, Wembley’de erken geri düşmesine rağmen skoru 2-1’e çevirdi, ancak dünya şampiyonu ikinci yarıda Álex Baena ve Mikel Oyarzabal’ın golleriyle tamamen geri döndü. Bu iki İspanya golünden önce Harry Kane, penaltı noktasından ender görülen bir hatayla İngiltere’nin üçüncü golünü atma fırsatını değerlendiremedi.

Tuchel, maç öncesinde James Trafford’u Jordan Pickford’a tercih ederek ve sağ bekte Trent Alexander-Arnold yerine Jarell Quansah’ı oynatarak sürpriz yaptı. Myles Lewis-Skelly, orta sahada Elliot Anderson’ın yanında başladı. İspanya ise santra öncesinde Eric García’nın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkmasının ardından yerine Marc Pubill’i sahaya sürdü.

İspanya maça rüya gibi başladı. İngiliz oyuncu Marc Guéhi, ikinci dakikada topla fazla oyalanınca Lamine Yamal topu ondan zekice kaptı ve Trafford’un yanından soğukkanlı bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1. Kısa süre sonra Ferran Torres farkı ikiye çıkardığını düşündü, ancak golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İngiltere toparlandı, ancak ilk bölümde en net fırsatlar yine İspanya’ya aitti. Trafford, 16. dakikada Ferran’ın 0-2 yapmasını ayağıyla önledi. Forvet kısa süre sonra bir kez daha kaleciyle karşı karşıya kaldı, ancak topu dışarı göndererek çok büyük bir fırsatı harcadı. Dani Olmo da Yamal’ın şık hazırlığının ardından gole çok yaklaştı.

Oyunun gidişatına ters şekilde İngiltere, 37. dakikada beraberliği yakaladı. Anderson topu kazandı, ardından Anthony Gordon ile Jude Bellingham hızlı bir kontraatak başlattı ve Gordon bunu soğukkanlı bir vuruşla sonuçlandırdı. Dört dakika sonra Harry Kane, Nico O'Reilly’nin ortasını Marc Cucurella’nın tuhaf biçimde başarısız kalan müdahalesi sonrası kafayla ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı.

Devre arasının ardından İngiltere farkı açmak için çok önemli bir fırsat yakaladı. Bellingham, Rodri’nin faulünün ardından VAR incelemesiyle bir penaltı kazandırdı, ancak Kane hafifçe kayarak topu sert şekilde direkten patlattı. Böylece kaptan, skoru 3-1’e getirme fırsatını kaçırdı.

Bu hata İngiltere’ye pahalıya mal oldu. Álex Baena ve Mikel Oyarzabal oyuna girdi, kısa süre sonra da İspanya O'Reilly’nin top kaybını değerlendirdi. Olmo, Baena’yı buldu ve o da ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşla skoru 2-2’ye getirdi.

Bukayo Saka daha sonra İngiltere’yi yeniden öne geçirmeye çok yaklaştı, ancak belirleyici gol diğer tarafta geldi. Baena, 74. dakikada Oyarzabal’ı İngiltere savunmasının arasına gönderdi, yedek kulübesinden gelen oyuncu da topu Trafford’un üzerinden ince bir aşırtmayla filelere yollayarak skoru 2-3 yaptı. İngiltere bu darbenin ardından bir daha toparlanamadı ve böylece UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk grup maçını dünya şampiyonuna karşı kaybetti.







