İngiltere hükümetinin UEFA ile Şampiyonlar Ligi finali pazarlığı sürüyor

Chelsea ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınabileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz devi Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ülkeye ilişkin soru işaretleri devam ediyor. UEFA'nın daha önce 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladığı final karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler finali tehlikeye soktu.

İngiltere'nin Türkiye'yi koronavirüs salgınındaki yüksek riske sahip ülkeler grububa dahil etmesiyle beraber finali oynayacak iki İngiliz takımının taraftarları için İstanbul seyahati zora girdi. İngiliz milletvekili Michael Gove Birleşik Krallık hükümetinin finali bu ülkeye taşımak için girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Michael Gove ne söyledi?

Sky News'e konuşan Gove, İngiliz taraftarların finalin bu ülkede oynanması yönündeki çağrılarına olumlu cevap vermek için temaslarını sürdürdüklerini söyledi:

"Oğlum bir Chelsea taraftarı ve finali burada izlemeyi çok isterdi. Meslektaşım Oliver Dowden bu konuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunmam doğru olmaz ama İngiliz taraftarları mutlu etmek istiyoruz."

Final İngiltere'ye alınırsa nerede oynanacak?

İngiltere bugün itibarıyla İstanbul'da görünen finale ev sahipliğini alırsa Wembley en muhtemel senaryo gibi görünüyor. Finalin Wembley'e verilmesi halinde aynı tarihte bu statta oynanması planlanan Championship play off'ları da başkı bir stada alınacak.

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