İngiltere Hükümeti'nin Türkiye kararı Şampiyonlar Ligi finalini tehlikeye soktu

İngiltere Hükümeti'nin Şampiyonlar Ligi finalini yüksek riskli ülkeler arasına dahil ettiği Türkiye'den almak için girişimlere başlayacağı belirtidi.

Chelsea ve Manchester City arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere hükümeti, Türkiye'yü koronavirüs pandemisindeki yüksek riskli ülkeler grubuna dahil etti.

Alınan bu kararla birlikte finalin İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanması da tehlikeye girdi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın yaptığı açıklama doğrultusunda İngiltere'ye Türkiye üzerinden giriş yapan üst sporcular da dahil olmak üzere herkes bir otelde 10 gün boyunca karantinaya alınmak zorunda kalacak.

Bu durum böylelikle Euro 2020'ye hazırlanan İngiltere Milli Takımı'nı da büyük bir kaosa sürüklemiş olacak.

Telegraph'ta yer alan habere göre İngiltere Hükümeti Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, İngiltere'ye verilmesi için UEFA ile temaslara başladı.

Yapılan görüşmelere Chelsea ve Manchester City yöneticileri de destek olurken, önümüzdeki günlerde bu konu hakkındaki resmi girişimlerin bakanlar nezdine başlaması bekleniyor.

İngiltere çok zor durumda

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanırsa, bu karar en çok Euro 2020'deki ilk maçını 13 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynayacak İngiltere Milli Takımı'nı etkileyecek.

Raheem Sterling, Phil Foden, John Stones, Kyle Walker, Mason Mount, Ben Chilwell ve Reece James gibi oyuncular 8 Haziran'a dek karantinada olacak.

Bu oyuncuların final karşılaşmasının ardından doğrudan İngiltere'ye dönmek yerine Türkiye'den önce yüksek risk taşımayan bir ülkeye gidip oradan aktarmalı bir şekilde İngiltere'ye dönmeleri şimdilik seçeneklerden biri gibi dursa da milli oyuncuların bu yönde bir adım atıp atmayacağı netleşmedi.

Öte yandan hükümet yetkilileri Telegraph'a yaptıkları açıklamada alınan karantina kararının milli futbolcular için yumuşatılmasının ve iki takımda forma giyen milli takım oyuncularının bu karardan muaf olmalarının önünü açabileceklerini belirtti.

Ancak bu yönde bir adım atılsa bile bu karar İstanbul'daki finali izlemeye gelecek İngiliz taraftarları etkilemeyecek.

Manchester City sessiz

İngiltere Hükümeti'nin altığı kararı değerlendiren Goal'ün Manchester City muhabiri Jonathan Smith, alınan kararın taraftarların İstanbul'a gelmesini bir hayli zorlayacağını söyledi:

"Maçın seyircili oynanabilmesi için UEFA'nın finali İngiltere'ye vermesi oldukça mantıklı görünüyor. Hükümetin bu konuda UEFA ile bazı temasları oldu ancak Manchester City cephesi sessizliğini koruyor.

"Finalin İstanbul'dan ikinci kez alınması elbette ki pek hoş olmaz ancak finali pandemi açısından pek de iyi olmayan bir konumda oynatmak da herkesin güvenliğini tehlikeye atacak."

Thomas Tuchel ne söyledi?

Finalin geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanması gerektiğini ancak Portekiz'e alındığını belirten Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, finalin oynanması gereken şehire dair çekimser konuştu:

"Türkiye'de durumun oldukça ağır olduğunu biliyoruz. Şu anda Şu anda İstanbul seyahatine hazırlanıyoruz ancak bugünlerde her şeyin çok hızlı değişebildiğini görüyoruz.

"Finalin İngiltere'ye alınması gerektiğini söylemek bu tartışmalara dahil olmak anlamına gelir ve ben bunu istemiyorum. İlgilendiğim tek şey nerede oynanırsa oynansın takımımı bu maça hazırlamak.

"Chelsea bünyesinde bu konuya ilişkin görüş bildirecek ve karar herkese güvenim sonsuz. Şu anda tek istediğim takımımı maça hazırlamak."

Villa Park alternatifi

Goal'ün Chelsea muhabiri Nizaar Kinsella de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, finalin İstanbul'dan alınmasının mevcut durumdaki en iyi seçenek olacağını söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonunun finale ev sahipliği yapmak için yaptığı tüm hazırlıklara büyük bir saygı duyuyorum. Türkiye büyük futbol tarihi ve zengin kültürüyle Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmayı kesinlikle hak ediyor.

"Ama bununla birlikte pandeminin getirdiği koşulları da göz önünde bulundurunca bu finalin İngiltere'de oynanmasının daha iyi bir seçenek olacağına inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki yıllarda bir başka Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için UEFA ile anlaşarak, bunun karşılığında bu finalin İngiltere'de düzenlenmesine onay verebilir.

"İngiltere hükümetinin Avrupa Süper Ligi'nin iptal olması için UEFA'ya verdiği büyük desteği unutmamak gerekiyor. Bu yüzden İngiltere ve UEFA'nın arası şu anda oldukça iyi. UEFA finali İstanbul'da oynatma konusunda oldukça kararlıydı ancak hükümetin Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler sınıfına dahil etmesi işleri daha farklı bir boyuta taşıdı.

"Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarihte Wembley'de Championship play off'larının oynanacak olması Wembley'i seçenekler arasından çıkartıyor ancak Aston Villa'nın sahası Villa Park uygun bir seçenek."

United tarafı için sorun yok

Manchester United'ın Avrupa Ligi finalini oynayacağı Polonya'nın yüksek riskli ülkeler arasında yer almaması ise United taraftarlarını sevindirdi.

Finalde Villarreal ile karşılaşacak United oyuncuları, dönüşte milli takım kampına dahil olabilecek. United taraftarları ise karantina süreçlerini otelde değil evde geçirecek.

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