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UEFA Nations League A
team-logoİngiltere
Wembley
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İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi değerlendirmesi: İngiltere, Uluslar Ligi'nde üstünlük kurmayı hedefliyor

İngiltere - Hırvatistan
UEFA Nations League A
İngiltere
Hırvatistan

Rijeka'daki şaşırtıcı 7-0'lık galibiyetin ve Çekya karşısındaki rahat 3-0'lık zaferin ardından üst üste iki maçı gol yemeden kazanan İngiltere, İspanya karşısında son anlarda gelen 2-1'lik yenilginin acısını unutturup ulusal gururunu yeniden kazanma kararlılığıyla Londra'ya gelen Hırvatistan'ı ağırlıyor.

İngiltere-Hırvatistan: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 5
Wembley

Golleriyle dikkat çeken İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ın gururunu sınayacak

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'taki sondan bir önceki maçında Hırvatistan'ı Wembley'de ağırlayacak. Thomas Tuchel'in takımına çeyrek finale çıkmak için yenilmemek yetecek.

İngiltere, geçen ay Hırvatistan'ı deplasmandaki maçta 7-0 mağlup etmesinin ardından bu karşılaşmaya formda çıkıyor. Bu sonuç, İngiltere'nin yakın dönemde aldığı en farklı galibiyetlerden biriydi. İlk dört grup maçındaki üç galibiyetiyle birlikte bu sonuç, İngiltere'ye Uluslar Ligi'ndeki kaderi üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olma fırsatı verdi.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel'in açıkladığı 25 kişilik kadroda dikkat çeken tercihler var. Jobe Bellingham, kardeşi Jude'un kadroya alınması için girişimde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından 21 yaş altı takımından A millî takıma ilk kez çağrıldı. Fulham'dan Josh King de kadroya davet edildi. Tuchel, 25 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğünü ve karakterini övdü.

En dikkat çekici eksikler Cole Palmer ve Phil Foden. Tuchel, Palmer'ın durumuyla ilgili açık konuştu: Chelsea'nin orta saha oyuncusunun çok fazla millî takım kampını kaçırdığını ve Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösteren oyuncu grubuna öncelik vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Foden ise yeniden kadroya çağrılmaya yakındı ancak Manchester City'de yedek kulübesine çekildi.

Declan Rice, kulübündeki üstün formuyla maça çıkıyor. Bu sezon Premier League'de asist sıralamasının zirvesinde yer alan Rice, hücum bölgesinde giderek artan etkinliği nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan övgü aldı. Trent Alexander-Arnold da önceki millî maç dönemindeki etkileyici performansının ardından kadrodaki yerini korudu. Sağ bekte Ben White ve Jarell Quansah ile forma mücadelesi veriyor.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Hırvatistan ise ciddi baskı altında geliyor. Slaven Bilic'in takımı, Wembley'deki ağır yenilgi de dahil olmak üzere son dört Uluslar Ligi maçının üçünü kaybetti. Grupta üçüncü sırada bulunan Hırvatistan'ın üst tura çıkma umutları fiilen sona ermiş durumda.

Takım haberleri ve kadrolar

İngiltere vs Hırvatistan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • T. Tuchel

Form durumu

ENG

ENG - Form

FRA
K4-6
ESP
K2-3
CZE
K0-2
CRO
K0-7
CZE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
20/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CRO

CRO - Form

POR
K2-1
CZE
K1-2
ESP
K4-1
ENG
K0-7
ESP
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/16
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

İngiltereÇizimHırvatistan
4
1
0
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
İngiltere badge
İngiltere
ENG
7
MS
Dünya Kupası
İngiltere badge
İngiltere
ENG
4
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
2
MS
European Championship
İngiltere badge
İngiltere
ENG
1
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
MS
UEFA Nations League A
İngiltere badge
İngiltere
ENG
2
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
1
MS
UEFA Nations League A
Hırvatistan badge
Hırvatistan
CRO
0
İngiltere badge
İngiltere
ENG
0
MS
14Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

Grp. 3

#PKBKFA+/-PuanForm
1
İspanyaİspanyaESP
4400125+712
K
K
K
K
2
İngiltereİngiltereENG
4301143+119
K
K
K
K
3
HırvatistanHırvatistanCRO
4103414-103
K
K
K
K
4
Çek CumhuriyetiÇek CumhuriyetiCZE
4004210-80
K
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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