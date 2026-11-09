İngiltere-Hırvatistan: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 Wembley

Golleriyle dikkat çeken İngiltere, Wembley'de Hırvatistan'ın gururunu sınayacak

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'taki sondan bir önceki maçında Hırvatistan'ı Wembley'de ağırlayacak. Thomas Tuchel'in takımına çeyrek finale çıkmak için yenilmemek yetecek.

İngiltere, geçen ay Hırvatistan'ı deplasmandaki maçta 7-0 mağlup etmesinin ardından bu karşılaşmaya formda çıkıyor. Bu sonuç, İngiltere'nin yakın dönemde aldığı en farklı galibiyetlerden biriydi. İlk dört grup maçındaki üç galibiyetiyle birlikte bu sonuç, İngiltere'ye Uluslar Ligi'ndeki kaderi üzerinde büyük ölçüde söz sahibi olma fırsatı verdi.

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Tuchel'in açıkladığı 25 kişilik kadroda dikkat çeken tercihler var. Jobe Bellingham, kardeşi Jude'un kadroya alınması için girişimde bulunduğu yönündeki haberlerin ardından 21 yaş altı takımından A millî takıma ilk kez çağrıldı. Fulham'dan Josh King de kadroya davet edildi. Tuchel, 25 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğünü ve karakterini övdü.

En dikkat çekici eksikler Cole Palmer ve Phil Foden. Tuchel, Palmer'ın durumuyla ilgili açık konuştu: Chelsea'nin orta saha oyuncusunun çok fazla millî takım kampını kaçırdığını ve Dünya Kupası'nda çok iyi performans gösteren oyuncu grubuna öncelik vermeyi sürdürdüğünü belirtti. Foden ise yeniden kadroya çağrılmaya yakındı ancak Manchester City'de yedek kulübesine çekildi.

Declan Rice, kulübündeki üstün formuyla maça çıkıyor. Bu sezon Premier League'de asist sıralamasının zirvesinde yer alan Rice, hücum bölgesinde giderek artan etkinliği nedeniyle Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan övgü aldı. Trent Alexander-Arnold da önceki millî maç dönemindeki etkileyici performansının ardından kadrodaki yerini korudu. Sağ bekte Ben White ve Jarell Quansah ile forma mücadelesi veriyor.

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Hırvatistan ise ciddi baskı altında geliyor. Slaven Bilic'in takımı, Wembley'deki ağır yenilgi de dahil olmak üzere son dört Uluslar Ligi maçının üçünü kaybetti. Grupta üçüncü sırada bulunan Hırvatistan'ın üst tura çıkma umutları fiilen sona ermiş durumda.

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