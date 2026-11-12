Harry Kane, İngiltere formasıyla rekor niteliğindeki 126. maçını galibiyet golüyle taçlandırdı ancak taktik açıdan en önemli katkısını penaltısından çok önce yaptı. Gerilere gelip ileriye koşu yapan takım arkadaşlarını paslarıyla bulan kaptan, Morgan Rogers’ın açılış golüyle sonuçlanan atağı başlattı. İngiltere, Wembley’de Hırvatistan’ı 2-1 yenerek Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

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Bu, Thomas Tuchel'in takımının üst üste dördüncü galibiyetiydi. Pazar günü Madrid'e gidecek İngiltere, dünya şampiyonu İspanya'yı yenmesi hâlinde A3 Grubu'nun zirvesine çıkacağını biliyor. Hırvatistan ise tarihinde ilk kez üst üste dört maç kaybetti ve şimdi Çekya'yı evinde ağırlayacağı maçta A Ligi'ndeki yerini korumak zorunda.

İngiltere oyunu kontrol etti ancak farkı açamadı. Ev sahibi ekip topa %54 oranında sahip oldu, rakibinin 13 şutuna karşılık 15 şut çekti ve 1,22'ye karşı 2,81 gol beklentisi (xG) üretti. Ancak bu 2,81'in 0,79'u penaltıdan geldi. İsabetli şutlarda ise Hırvatistan 5-4 öndeydi ve en etkili anlarının tamamını ikinci yarıda yaşadı.

İngiltere'nin taktik düzeni

Tuchel, Çekya galibiyetinin ardından üç değişiklik yaptı. Declan Rice, Dan Burn ve Anthony Gordon takıma dönerken İngiltere 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Marc Guehi ve Ezri Konsa'nın sakatlıkları nedeniyle stoperde Jarell Quansah ile Burn birlikte oynadı; savunmanın beklerinde Trent Alexander-Arnold ve Lewis Hall yer aldı. Orta sahada Rice ile Elliot Anderson, Rogers, Jude Bellingham ve Gordon'ın arkasında görev yaptı. En uçta ise Kane vardı.

İngiltere'nin hücumdaki altı oyuncusu, hücum bölgesinde sabit rollere bağlı kalmak yerine pozisyon değiştirme özgürlüğüne sahipti. Plan, savunma arkasına koşu yapan oyuncular için topları Hırvatistan savunmasının üzerinden aşırmaktı. İngiltere ilk yarıdaki 20 uzun topunun 16'sında bir takım arkadaşını buldu ve bu pasları sık sık Kane attı. 11. dakikada kendi yarı sahasının gerisinden sol kanattaki Hall'a çapraz bir pas gönderdi. 24. dakikada yine geriye gelip arka direkteki Bellingham'a aşırtma bir pas attı. Bellingham topu kale sahasına çevirdi, Josko Gvardiol uzaklaştıramadı ve Rogers topu Dominik Livakovic'in yanından ağlara gönderdi.

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Alexander-Arnold'a sağ bekten ileri çıkma serbestliği tanınmıştı. Savunmada bek olarak görev yapsa da İngiltere topa sahipken sağ kanattaki hücumlarına düzenli olarak katkı verdi. 20. dakikada Rogers'a uzak direğe doğru bir orta açtı, 18. ve 40. dakikalarda ise ceza sahası çizgisi civarından şut çekti. İngiltere'nin hücumları iki kanada neredeyse eşit dağıldı. Hall ile Gordon, 29. dakikada ve Gordon'ın 55. dakikadaki şutunda sol kanatta birlikte pozisyon üretti.

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Maçın öne çıkan oyuncusu Rogers'dı. Golünün yanı sıra 16. dakikada Anderson'a, 35. ve 55. dakikalarda Bellingham'a şut fırsatı hazırladı. Açılış golünden kısa süre önce son çizgiye inip geriye çıkardığı top Hırvatistan savunmasına takıldı. 51. dakikada ise Rice'ı ara pasıyla savunma arkasına kaçırdı. Rice'ın geriye çevirdiği topu Kane'in dokunarak ağlara göndermesi beklenirken Josip Stanisic araya girdi. Bu, Rogers'ın İngiltere formasıyla Wembley'de rekabetçi bir maçta attığı ilk gol ve Hırvatistan'a karşı iki maçta attığı ikinci goldü.

Burn'ün 2,01 metrelik boyu İngiltere'ye bir başka silah sağladı. 27, 30 ve 89. dakikalarda duran toplarda kafa vuruşları yaptı ve ev sahibi ekibin hava toplarının %60'ını kazanmasına katkı sağladı. Ancak penaltı hariç İngiltere'nin duran topları yalnızca 0,20 xG değerindeydi.

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Hırvatistan'ın taktik düzeni

Takımının 2007'deki ünlü 3-2'lik galibiyetinden bu yana ilk kez Wembley'e dönen Slaven Bilic, İspanya yenilgisinin ardından dört değişiklik yaptı. Ivan Smolcic, Josip Misic, Petar Sucic ve Martin Baturina takıma girerken Luka Modric yedek kulübesine geçti. Kâğıt üzerinde diziliş 4-2-3-1'di. Kaleci Livakovic'in önünde Smolcic, Luka Vuskovic, Stanisic ve Gvardiol; orta sahada Misic ile Mateo Kovacic; Igor Matanovic'in arkasında ise Nikola Vlasic, Sucic ve Baturina yer aldı.

Hırvatistan maça etkili başladı. Önde baskı kurdu, İngiltere'nin baskısını pasla aşmaya çalıştı, ilk beş dakikada iki korner kazandı ve ilk dakikada Kovacic'in şutu üstten auta gitti. Ancak Rogers'ın golünden sonra çok daha geriye çekildi; sık sık beşli savunma hattı ve önünde bir ön liberoyla savunma yaptı. İlk yarıda İngiltere'nin altı müdahalesine karşılık 15 müdahalede bulundu.

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Bunun bedeli, devre arasına kadar neredeyse hiçbir tehdit oluşturamayan bir hücum performansıydı. Hırvatistan'ın devre arasındaki xG değeri 0,21'di. Beş şutunun üçü ceza sahası dışından geldi; bunların arasında Kovacic'in 33. ve Baturina'nın 42. dakikada doğrudan Jordan Pickford'ın üzerine giden şutları da vardı. İlk yarıdaki dokuz ortasının hiçbiri bir takım arkadaşına ulaşmadı. Ev sahibi ekibin İngiltere ceza sahasındaki 16 topla buluşmasına karşılık Hırvatistan bu bölgede yalnızca altı kez topla buluştu.

Hırvatistan ileri çıktığında sol kanadı kullandı. Hücumlarının %42'si bu taraftan gelişti. Gvardiol, 22. dakikada Misic'e uzaktan şut fırsatı hazırlayan koşusunda olduğu gibi Alexander-Arnold'a karşı ileri çıktı. İngiltere'nin de hücumda en çok kullandığı kanat burasıydı. Böylece Alexander-Arnold'ın bulunduğu taraf, sahanın iki yönünde de en hareketli bölge oldu.

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Taktik mücadele

Hırvatistan, İngiltere'yi açık oyunda zorlayamadı. Maç boyunca açık oyundan ürettiği xG yalnızca 0,34'tü. Duran toplarda ise durum farklıydı: Bu pozisyonların değeri 0,87 xG oldu ve maçın iki kritik anı da kornerlerden geldi.

Hırvatistan'ın 59. dakikadaki beraberlik golü, İngiltere'nin kısa aralıklarla iki korner vermesinin ardından geldi. İlk korner Hall'dan, ikincisi Gordon'dan çıktı. Gvardiol ortayı kafayla indirdi. Quansah, kale sahası içinden topu kafayla Pickford'a geri göndermeye çalıştı ancak Sucic topu üst ağlara gönderdi. Bu, İspanya'nın ilk maç gününde attığı galibiyet golünden bu yana İngiltere'nin yediği ilk goldü.

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İngiltere'nin yanıtı da bir kornerden geldi. İleri çıkan Quansah'ı Smolcic yere çekti. VAR incelemesinin ardından hakem Morten Krogh penaltı noktasını gösterdi ve Hırvatistan'ın sağ bekine sarı kart çıkardı. Livakovic soluna atılırken Kane, 64. dakikada topu kalenin ortasından ağlara göndererek millî formayla 92. golünü attı.

Bu gol maçtaki belirsizliği gidermedi. İngiltere ikinci yarıda Hırvatistan ceza sahasında 19 kez topla buluştu. Hırvatistan ise ilk yarıdaki altı topla buluşmasına karşılık ikinci yarıda İngiltere ceza sahasında 17 kez topla buluştu ve bu devredeki sekiz şutunun tamamını ceza sahası içinden çekti. İkinci yarıdaki xG değeri 1,01'di; bu, penaltı çıkarıldığında İngiltere'nin 0,94'lük değerinden yüksekti.

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Maç içi değişiklikler

İlk hamle Bilic'ten geldi. 70. dakikada ileri uçta Matanovic'in yerine Ante Budimir, Sucic'in yerine de Mario Pasalic oyuna girdi. Altı dakika sonra Bilic daha hücumcu bir değişiklik yaparak sarı kartı bulunan Smolcic'in yerine Marco Pasalic'i aldı. Misic'in yerine giren 41 yaşındaki Modric ise kaptanlık pazubendini taktı.

Ardından Hırvatistan'ın son bölümdeki baskısı geldi. Budimir, 76. dakikada kafa vuruşuyla Pickford'ı kurtarışa zorladı. Modric'in pasıyla savunma arkasına sarkan Vlasic, 82. dakikada Burn'ü geçip şutunu az farkla dışarı gönderdi. 88. dakikada ise Quansah, Budimir'i durdurmak için kayarak araya girmek zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında Vuskovic ve Budimir kornerlerden yaptıkları kafa vuruşlarında kaleyi bulamadı. Bunlar, Hırvatistan'ın bir puan almak için yakaladığı en iyi fırsatlardı.

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Tuchel değişikliklerini pazar günkü maçı düşünerek yaptı. 78. dakikada James Garner, Ben White ve Rio Ngumoha; Rice, Alexander-Arnold ve Gordon'ın yerlerine oyuna girdi. Bu mevki değişiklikleriyle İspanya deplasmanı öncesinde ilk 11'de başlayan üç oyuncu dinlendirildi. Garner, 86. dakikada Bellingham'ın geriye çevirdiği topla skoru 3-1 yaptığını düşündü ancak Bellingham ofsayttaydı. Hırvatistan'ın son değişikliği 90. dakikada geldi: Kovacic'in yerini Lovro Majer aldı.

Sonuç

İngiltere'nin ilk golü, Tuchel'in istediği oyunu tam olarak yansıttı: Kane geriye geldi, Bellingham arka direkte topla buluştu ve Rogers atağı bitirdi. Ancak Hırvatistan'ın beşli savunması maçın yakın skorla sürmesini sağladı. Duran toptaki bir hata konuk ekibe beraberliği getirdikten sonra son bölümde daha tehlikeli olan taraf Hırvatistan'dı. Kane'in penaltısı tarihî geceyi İngiltere lehine sonuçlandırdı, fakat verilen kornerler ve Hırvatistan'ın son dakikalarda yarattığı fırsatlar, İspanya maçı öncesinde Tuchel'i düşündürecek.