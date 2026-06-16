İngiltere - Hırvatistan maçına son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

17 Haziran'da Teksas'ta, Dünya Kupası L Grubu'nda iki Avrupa devinin müthiş mücadelesi ile heyecan doruğa ulaşacak: İngiltere - Hırvatistan.

Bu, iki takımın Dünya Kupası turnuvasında ikinci kez karşılaşması olacak ve ilk maç bir gösterge ise, bizi heyecan verici bir maç bekliyor. Sekiz yıl önce Hırvatistan, uzatmalarda İngiltere'yi eleyerek 2018 Finali'ne katılma hakkını elde etmişti.

İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman?

İngiltere'nin Dünya Kupası maçları

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 27 Haziran Cumartesi İngiltere - Panama (17:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) Bilet

Hırvatistan'ın Dünya Kupası maçları

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba Hırvatistan - İngiltere (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 23 Haziran Salı Hırvatistan - Panama (19:00 ET) BMO Field (Toronto) Biletler 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletlerin sayısı artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazarlar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

İngiltere - Hırvatistan maçının biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030

İngiltere - Hırvatistan maçından ne beklemeli

İngiltere, Hırvatistan ile oynadığı son üç maçta yenilgi yüzü görmemiş olabilir, ancak 2018 Dünya Kupası yarı finalindeki yenilginin acısı hâlâ taze ve Arlington'da oynanacak F Grubu açılış maçında bu yenilginin intikamını almayı hedefliyor.

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en çok desteklenen takımlardan biri olacağına şüphe yok. Atlantik'i aşarak gelen çok sayıda taraftarın yanı sıra, Kuzey Amerika'da da zaten çok sayıda taraftarı bulunuyor.

İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferi için bekleyiş sürerken, büyük sahnedeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduklarını vurguluyor. Bu, taraftarların maçlarını izlemek için akın etmelerinin ve İngiltere biletlerine olan talebin her zaman yüksek olmasının nedenlerinden biri.

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüven kazandı. Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak, 22 gol atıp hiç gol yemeden grubunu birinci sırada tamamladı ve Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu.

Hırvatistan da elemelerde dominant bir güçtü. Zlatko Dalic'in Vatreni takımı, sekiz maçın yedisini kazanarak yenilgisiz bir şekilde grubunu lider olarak tamamladı. Aslında, sadece Prag'da Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldıkları maçta puan kaybettiler.

Hırvatlar yaşlanan bir kadroya sahip olabilir, ancak engin deneyimleri belirleyici olabilir. Arka arkaya iki Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan'ın şansını hafife almak mümkün değil.

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

AT&T Stadyumu, 2009 yılında açılan, Teksas'ın Arlington kentinde bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Stadyumun ana kiracısı NFL'de ün salmış Dallas Cowboys olsa da, mekan konserler, basketbol maçları, rodeo ve profesyonel güreş (WWE) etkinlikleri gibi çeşitli diğer etkinlikler için de kullanılmaktadır.

AT&T Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 11 ABD stadyumundan biri olacak. 94.000 kişilik oturma kapasitesiyle, turnuva sırasında kullanılan en büyük stadyum olacak. İngiltere-Hırvatistan maçının yanı sıra, AT&T Stadyumu dört grup maçı ve yarı finallerden birini de içeren dört eleme maçı daha düzenleyecek.

İngiltere - Hırvatistan: Karşılaşma istatistikleri



