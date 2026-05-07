İngiltere - Hırvatistan maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

17 Haziran'da Teksas'ta, Dünya Kupası L Grubu'nda iki Avrupa devinin müthiş mücadelesi ile heyecan doruğa ulaşacak: İngiltere - Hırvatistan.

Bu, iki takımın Dünya Kupası turnuvasında ikinci kez karşılaşması olacak ve ilk maç bir gösterge ise, bizi heyecan dolu bir maç bekliyor. Sekiz yıl önce Hırvatistan, uzatmalarda İngiltere'yi eleyerek 2018 Finali'ne katılma hakkı kazanmıştı.

GOAL, Arlington'daki AT&T Stadyumu'nda oynanacak İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası maçı için biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları dahil olmak üzere tüm bilgileri sizlere sunuyor.

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası maçı ne zaman?

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Bilet 27 Haziran Cumartesi İngiltere - Panama (17:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) Bilet

Hırvatistan'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba Hırvatistan - İngiltere (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Bilet 23 Haziran Salı Hırvatistan - Panama (19:00 ET) BMO Field (Toronto) Bilet 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Taraftarlar, Eylül 2025'ten bu yana FIFA sitesi üzerinden 2026 Dünya Kupası maçlarının resmi biletlerini satın alabilmektedir.

Dünya Kupası bilet satışlarının son resmi aşaması olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başladı ve turnuva sonuna kadar devam edecek.

İlk aşamalarda bilet alamadınız mı? Aşağıda tüm yeniden satış seçeneklerini bulabilirsiniz:

Resmi kanal, FIFA.com/tickets adresinden erişilebilen FIFA Yeniden Satış/Değişim Pazarı'dır. İlk olarak Ekim 2025'te açılan platform, 2 Nisan'da yeniden açıldı ve her maçın başlama saatinden bir saat öncesine kadar açık kalacak.

Bu platform Kanada, ABD ve diğer ülkelerdeki sakinler tarafından kullanılabilirken, FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) ise Meksika sakinlerine yöneliktir.

StubHub gibi üçüncü taraf satıcılar da 2026 Dünya Kupası biletleri sunacaktır.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 FIFA Dünya Kupası maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışında üst katta yer alır.

Resmi fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Ev sahibi ülkeler hariç grup maçları için ilk tahminler 60 - 620 dolar arasındaydı.

Ek bilgi için FIFA Dünya Kupası bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi üçüncü taraf satış sitelerini takip edin.

İngiltere - Hırvatistan karşılaştırmalı maç sonuçları

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası tahmini

İngiltere, Hırvatistan ile oynadığı son üç maçta yenilgi yüzü görmemiş olabilir, ancak 2018 Dünya Kupası yarı finalinde aldığı yenilginin acısı hâlâ taze ve Arlington'da oynanacak F Grubu açılış maçında bu yenilginin intikamını almayı hedefliyor.

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en çok desteklenen takımlardan biri olacağına şüphe yok. Yaz aylarında Atlantik'i aşarak gelmesi beklenen büyük kalabalığın yanı sıra, Kuzey Amerika'da halihazırda çok sayıda taraftarı da bulunuyor.

İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferini bekleyişi sürerken, büyük sahnedeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduklarını ortaya koyuyor. Bu durum, taraftarların maçlarını izlemek için akın etmelerinin ve İngiltere maç biletlerine olan talebin her zaman yüksek olmasının nedenlerinden biri.

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında Andorra'ya karşı 1-0 ve 2-0 galibiyetler de dahil olmak üzere bazı vasatın altında performanslara rağmen, İngiltere Thomas Tuchel'in rehberliğinde özgüvenini artırdı. Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan, 22 gol atan ve hiç gol yemeyen İngiltere, Dünya Kupası Finalleri'ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu.

Hırvatistan da elemelerde dominant bir güçtü. Zlatko Dalic'in Vatreni'si yenilmezliğini koruyarak sekiz maçın yedisini kazanarak grubunu lider tamamladı. Aslında, sadece Prag'da Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldıkları maçta puan kaybettiler.

Hırvatlar yaşlanan bir kadroya sahip olabilir, ancak engin deneyimleri belirleyici olabilir. Arka arkaya iki Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Hırvatistan'ın şansını hafife almak mümkün değil.

İngiltere - Hırvatistan maçı nerede oynanacak?

AT&T Stadyumu, 2009 yılında açılan, Teksas'ın Arlington kentinde bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Stadyumun ana kiracısı NFL'de ün salmış Dallas Cowboys olsa da, mekan konserler, basketbol maçları, rodeo ve profesyonel güreş (WWE) etkinlikleri gibi çeşitli diğer etkinlikler için de kullanılmaktadır.

AT&T Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 11 ABD stadyumundan biri olacak. 94.000 kişilik oturma kapasitesiyle, turnuva sırasında kullanılacak en büyük stadyum olacak. İngiltere - Hırvatistan maçının yanı sıra, AT&T Stadyumu dört grup maçı ve yarı finallerden birini de içeren dört eleme maçı daha düzenleyecek.