İngiltere - Hırvatistan maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, AT&T Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

17 Haziran’da Teksas’ta, Dünya Kupası L Grubu’nda iki Avrupalı devin müthiş mücadelesi ile heyecan başlıyor: İngiltere – Hırvatistan.

Bu, iki takımın Dünya Kupası turnuvasında ikinci kez karşılaşması olacak ve ilk maç bir gösterge olarak alınırsa, bizi heyecan dolu bir maç bekliyor. Sekiz yıl önce Hırvatistan, uzatmalarda İngiltere'yi eleyerek 2018 Finali'ne çıkmayı başarmıştı.

İngiltere - Hırvatistan maçı ne zaman?

İngiltere'nin Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Biletler 23 Haziran Salı İngiltere - Gana (16:00 ET) Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 27 Haziran Cumartesi İngiltere - Panama (17:00 ET) MetLife Stadyumu (East Rutherford, New Jersey) Bilet

Hırvatistan'ın Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Biletler 17 Haziran Çarşamba Hırvatistan - İngiltere (15:00 CDT) AT&T Stadyumu (Arlington) Biletler 23 Haziran Salı Hırvatistan - Panama (19:00 ET) BMO Field (Toronto) Biletler 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

İngiltere - Hırvatistan Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda birincil bilet temini artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Burası, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

Yeniden satış alıcıları için önemli bir nokta: biletlerin sayısı çok sınırlı olabilir ve biletler ara sıra ortaya çıkabilir. Yeniden satış biletlerini garantilemek isteyen taraftarlar, platformu sık sık kontrol etmeli, biletler ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve ödeme bilgilerini önceden hazır bulundurmalıdır.

İngiltere-Hırvatistan maçı biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 16 - Çeyrek Final Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

İngiltere - Hırvatistan maçından ne beklemeli?

İngiltere, Hırvatistan ile oynadığı son üç maçta yenilgi yüzü görmemiş olabilir, ancak 2018 Dünya Kupası yarı finalinde aldığı yenilginin acısı hâlâ taze ve Arlington'da oynanacak F Grubu açılış maçında bu yenilginin intikamını almayı hedefliyor.

İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda en çok destek gören takımlardan biri olacağına şüphe yok. Atlantik'i aşarak gelen çok sayıda taraftarın yanı sıra, Kuzey Amerika'da da halihazırda çok sayıda taraftarı bulunuyor.

İngiltere'nin 1966'dan bu yana ilk büyük uluslararası turnuva zaferini kazanması için bekleyiş sürerken, büyük sahnedeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın (ve dünyanın) en seçkin futbol takımlarından biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu aynı zamanda taraftarların maçlarını izlemek için akın etmelerinin ve İngiltere biletlerine olan talebin her zaman yüksek olmasının nedenlerinden biri.

Dünya Kupası elemelerinin ilk aşamalarında, Andorra’ya karşı 1-0 ve 2-0’lık galibiyetler de dahil olmak üzere bazı beklenenin altında performanslar sergilemesine rağmen, İngiltere Thomas Tuchel’in rehberliğinde özgüvenini artırdı. Sekiz maçta sekiz galibiyet alarak grubunu lider tamamlayan takım, 22 gol atıp hiç gol yemedi ve Dünya Kupası Finalleri’ne katılmayı garantileyen ilk Avrupa takımı oldu.

Hırvatistan da elemeler boyunca baskın bir güç oldu. Zlatko Dalic’in Vatreni’si yenilgisiz kalarak sekiz maçın yedisini kazanıp grubunu lider tamamladı. Aslında, tek puan kaybı Prag’da Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kaldıkları maçta yaşandı.

Hırvatlar'ın kadrosu yaşlanıyor olabilir, ancak engin deneyimleri belirleyici olabilir. Arka arkaya iki Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen bu takımın şansını hafife almak doğru olmaz.

AT&T Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

AT&T Stadyumu, Teksas’ın Arlington kentinde bulunan ve 2009 yılında açılan, açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Stadyumun ana kullanıcısı, NFL’de ün salmış Dallas Cowboys takımı olsa da, bu mekan konserler, basketbol maçları, rodeo gösterileri ve profesyonel güreş (WWE) etkinlikleri gibi çeşitli diğer etkinlikler için de kullanılmaktadır.

AT&T Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak 11 ABD stadyumundan biri olacak. 94.000 kişilik oturma kapasitesiyle, turnuva boyunca kullanılacak en büyük stadyum olacak. İngiltere-Hırvatistan maçının yanı sıra, AT&T Stadyumu dört grup maçı ve yarı finallerden birini de içeren dört eleme maçı daha sahne alacak.

İngiltere - Hırvatistan: Karşılaşma istatistikleri



