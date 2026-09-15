İngiltere, 2026 yılındaki iç saha maçlarını 12 Kasım Perşembe günü Wembley Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayarak tamamlayacak. Bu mücadele, İspanya ve Çekya'nın da yer aldığı A Ligi, A3 Grubu kapsamında oynanacak. Bu, İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda Dallas'ta Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etmesinden bu yana iki takım arasındaki ilk karşılaşma olacak.

Bu maç, Thomas Tuchel'in ekibi için yoğun geçen bir sonbaharın son iç saha karşılaşması olacak. Daha önce İspanya'ya karşı oynanacak açılış maçı tamamen tükenirken, ekim ayında da Çekya İngiltere'yi ziyaret edecek. İngiltere grup aşamasını güçlü şekilde tamamlamak isterken, Hırvatistan maçında da dolu tribünlere yönelik talebin yüksek olması bekleniyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere İngiltere-Hırvatistan maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

İngiltere-Hırvatistan maçı Londra'daki Wembley Stadyumu'nda başlayacak, ancak bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 5 12 Kas 2026 - 14:45 Wembley

İngiltere-Hırvatistan maçının biletleri nereden alınır?

Bu maçın biletleri ilk olarak resmi England Football bilet satış portalı üzerinden satışa sunuluyor. Genel satış daha geniş kamuya açılmadan önce, İngiltere Supporters Travel Club (ESTC) üyeleri ile England+ üyelerine özel ön satış dönemlerinde öncelik tanınıyor.

Bu maç için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

ESTC ön satışı – genel satış öncesinde England Supporters Travel Club üyelerine tanınan öncelikli pencere

England+ ön satışı – biletler tamamen kamuya açılmadan önce kayıtlı üyelere tanınan ikinci öncelikli pencere

İndirimli fiyatlandırma – 65 yaş üstü, öğrenciler ve 16 yaş altı için indirimler ile özel bir Aile Tribünü mevcut

İkincil pazar – resmi sitedeki listeler tükenmişse StubHub başvurabileceğiniz yer

İngiltere'nin İspanya'ya karşı oynayacağı açılış maçının şimdiden tükendiği göz önüne alındığında, bunun için de genel satış açılır açılmaz erken rezervasyon yapılması şiddetle tavsiye ediliyor.

İngiltere-Hırvatistan biletleri ne kadar?

England Football üzerinden resmi fiyatlar £35'ten başlıyor. Standart yetişkin biletleri koltuk konumuna göre £35, £45, £65 ve £80 olarak satışa sunulurken, sınırlı sayıdaki İkinci Kat koltuklarının fiyatı £95 ve £120. Aile Tribünü'nde yetişkinler için fiyat £25, çocuklar için ise £12,50. Stadyumun diğer bölümlerinde 65 yaş üstü, öğrenciler ve 16 yaş altı için £10 indirim uygulanıyor.

StubHub, resmi sitedeki listeler tükenmişse başvurabileceğiniz yer. Bu maç için ikincil pazardaki ilanlar şu anda yaklaşık £75'ten başlıyor.

Yüksek talep gören her milli maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu daha geç değil daha erken garantilemek genel olarak daha güvenli bir seçenek.

İngiltere-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere-Hırvatistan form durumu

İngiltere son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti; bu süreçte 14 gol atıp kalesinde yedi gol gördü. Son maçında Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'yı 6-4 mağlup etti; bu sonuç hem hücum üretkenliğini hem de zaman zaman gösterdiği savunma zaaflarını ortaya koyuyor. Bu serideki tek yenilgi ise İngiltere'nin Dünya Kupası macerasını yarı final aşamasında 2-1'lik galibiyetle sonlandıran Arjantin'e karşı geldi.

Hırvatistan son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti; yedi gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'e 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte daha önce Gana'yı 2-1, Panama'yı ise 1-0 yendi, ancak grup aşamasında İngiltere'ye 4-2 kaybettiği maç bu beş karşılaşma içindeki en ağır yenilgi oldu.

İngiltere-Hırvatistan: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında oynandı ve İngiltere haziran ayında 4-2 kazandı. Ondan önce İngiltere, EURO 2020'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti. İki takım arasındaki son beş maçta daha iyi istatistik İngiltere'nin; İngiltere üç galibiyet alırken Hırvatistan'ın tek galibiyeti, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde 2-1 kazandığı maçta geldi. Bu beş karşılaşma arasında ayrıca 2018-19 UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 2-1'lik bir İngiltere galibiyeti ve 0-0'lık bir beraberlik de yer alıyor.



