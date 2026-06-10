İngiltere - Hırvatistan 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

İngiltere - Hırvatistan maçı 17 Haziran 2026 tarihinde saat 20:00 GMT ve 16:00 EST'de başlayacak.

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İngiltere - Hırvatistan: Maçın arka planı

Teksas'ta oynanacak bu maç, turnuvanın en rekabetçi gruplarından birinde güçlü bir başlangıç yapmaya kararlı iki takım için büyük önem taşıyor. Yurtiçinde beklentilerin yükseldiği bir ortamda, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, akıcı ve agresif taktik yaklaşımının futbolun en büyük sahnesinde de başarılı olabileceğini kanıtlamak isteyecek ve küresel başarı arayışında etki yaratmaya aç, son derece organize ve yılmaz bir takımı yönetecek. Karşılarında ise Zlatko Dalić'in liderliğindeki disiplinli ve dirençli bir Hırvatistan takımı duruyor. Pragmatik yapısı ve ölümcül teknik soğukkanlılığıyla bu takımı alt etmek son derece zor; yorulmak bilmeyen bir takım çalışması ve tecrübeli oyuncuların zekâsına güvenerek, dünya devlerini çileden çıkaracak ve cezalandıracak. Dünya standartlarında tesisleri ve turnuvaya tutkuyla bağlı seyircileriyle muhteşem Dallas Stadyumu'nda (AT&T Stadyumu) oynanacak bu karşılaşma, açılış turunun en dikkat çekici maçlarından biri olacağa benziyor.

Grup L'de güçlü rakipler Gana ve Panama'nın da yer alması nedeniyle, iki takım da başlangıçta tökezleme lüksüne sahip değil. İngiltere, bu maçı dünya elitleri arasındaki yükselen itibarını pekiştirmek, tarihi 1966 turnuvasındaki başarılarını tekrarlama veya aşma yolunda bir adım daha atmak ve vizyoner teknik direktörünün yönetiminde kaydettiği muazzam taktiksel ilerlemeyi sergilemek için mükemmel bir fırsat olarak görecek. Hırvatistan ise, son dönemdeki ikonik podyum başarıları sırasında kazandıkları psikolojik özgürlük ve turnuva tecrübesinden yararlanarak, bu neslin bir kez daha beklentilerin sınırlarını aşabileceğini kanıtlamak için sabırsızlanıyor. Arlington'da ışıklar parıldarken, Dünya Kupası açılış maçının yoğunluğu ve baskısını görmezden gelmek imkansız olacak. Kolektif kontratak, hassas kadro yönetimi ve son üçte bir sahada kusursuz uygulama, değerli bir açılış galibiyetini kimin alacağını belirlemede muhtemelen belirleyici bir rol oynayacak.

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İngiltere'nin etkileyici eleme marşı

Üç Aslanlar, UEFA eleme turlarını son derece sorunsuz ve yenilgisiz tamamlayarak Kuzey Amerika'ya gitme biletini garantiledi. İngiltere, sinirleri yıpratan play-off dramalarına kapılmak yerine, K Grubu'nu taktiksel kontrol ve ezici kadro derinliğinin sergilendiği bir vitrine dönüştürdü.

Avrupa'daki başarılı yürüyüşlerinin temelini, kusursuz hücum dizileri ile son derece disiplinli bir savunma yapısının yıkıcı birleşimi oluşturdu. Thomas Tuchel'in göreve gelmesinden önce İngiltere Futbol Federasyonu'nun (FA) geçici yönetiminin ilk yönlendirmeleri altında, İngiltere rakipsiz bir tempo belirledi ve Belgrad'da Sırbistan'ı acımasızca 5-0 mağlup etmesi de dahil olmak üzere, deplasmanlarda aldığı ezici galibiyetlerle bölgesel rakiplerini sistematik olarak alt etti. Tüm eleme turu boyunca çok az puan kaybederek ve mutlak bir üstünlükle liderliği garantileyen takım, finallere doğrudan katılmayı rahatlıkla garantiledi ve ülkenin tüm dikkatini ana sahneye yönelik taktik planını son rötuşlara odaklamasına olanak sağladı.

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Hırvatistan'ın turnuvaya uzanan uzun yolu

İngiltere, grubunu süpürmek için klinik verimliliğe güvenirken, Vatreni takımı taktiksel direnç, tecrübeli oyuncuların soğukkanlılığı ve grup aşamasındaki muazzam olgunlukla tanımlanan bir eleme kampanyası sayesinde finallere katılmayı garantiledi. Rekabetçi bir Avrupa ortamında yol alan Hırvatistan, eşsiz turnuva geçmişini kullanarak yüksek baskı altındaki anları idare etti ve potansiyel eleme endişelerini bastırdı.

Hırvatistan'ın dünya sahnesine uzanan yolculuğunun en belirgin özelliği, olağanüstü oyun yönetimi ve orta sahadaki derin teknik istikrarıydı. Zlatko Dalić'in uzun süredir devam eden liderliği altında takım, ikonik ve savaşta sertleşmiş çekirdek kadrosuna, yükselen yerli yetenekleri başarıyla entegre etti. Ev maçlarını sarsılmaz bir kaleye dönüştürerek ve zorlu, fiziksel olarak yorucu deplasman maçlarında olağanüstü bir soğukkanlılık sergileyerek Hırvatistan, grup rakiplerini sistematik olarak geride bıraktı. Kalan maçlara gerek kalmadan doğrudan eleme hakkını garantileyen Hırvatistan, yapısal planlarının sporun en büyük sahnesi için mükemmel bir şekilde tasarlandığını bir kez daha kanıtladı.

İngiltere - Hırvatistan takım haberleri

İngiltere takım haberleri

Üç Aslanlar, turnuvanın erken aşamalarında şampiyonluk iddialarını ortaya koymaya kararlı, inanılmaz derecede derin ve yetenekli 26 kişilik kadrosuyla Teksas'ta kamp kurdu. Yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in yapısal rehberliği altında, kadro keskin bir taktiksel odaklanma ile çalışıyor ve Tuchel'in turnuva tecrübesiyle şekillenen titiz taleplerine hızla uyum sağlıyor. İngiltere'nin açılış maçına girerken en büyük avantajı, hücum alanlarında sahip olduğu fantastik derinliktir; bu da onlara yapısal yaklaşımlarını anında değiştirmek için çok sayıda yol sunmaktadır.

Takımın sembolü olan kaptan Harry Kane tam formunda ve Bukayo Saka'nın elektrik gibi hızı ve seçkin karar verme yeteneği ile desteklenerek forvet hattının ucunda yer alacak. Jude Bellingham, orta sahadan ileriye doğru oyun kurarak hücumun öncülüğünü üstlenecek. Daha geride, orta sahada Declan Rice, Kobbie Mainoo ile birlikte fiziksel üstünlük kurup tempoyu belirleyecek, John Stones ise savunma hattını koordine ederek arkadan organize bir oyun kurmayı sağlayacak.

Hırvatistan takım haberleri

Vatreni, dünya sahnesinde her zaman daha favori görülen rakiplerini geride bırakmalarını sağlayan seçkin turnuva geçmişine güvenerek, kendilerine özgü kolektif soğukkanlılıklarını sergileyerek Dallas’a geldi. Baş antrenör Zlatko Dalić, efsanevi ve savaşta kendini kanıtlamış çekirdek kadroyu dinamik ve atletik genç oyuncularla dengeleyen, son derece deneyimli ve uyumlu 26 kişilik bir kadro oluşturdu. Hırvatistan'ın en büyük gücü, baskı altında gösterdiği mutlak istikrar olmaya devam ediyor ve Dalić'in tercih ettiği sistem, tam bir psikolojik güvenle işliyor.

Takımın tartışmasız kalbi, zamansız Luka Modrić olmaya devam ediyor. Modrić, dünya klasında, baskıya dayanıklı orta saha motor odasında Mateo Kovačić ile birlikte maçın yapısal temposunu kontrol edecek. Forvette, Bruno Petković'in fiziksel varlığı, stoperleri rahatsız ederek Andrej Kramarić'in yararlanabileceği boşluklar yaratmaya çalışacaktır. Defansif olarak, Joško Gvardiol, ileriye dönük pasları ve sağlam müdahaleleriyle savunma hattını sağlamlaştırmaya hazırdır ve güvenilir ilk kaleci Dominik Livaković'in önünde elit bir kalkan görevi görür.

Teknik direktör profilleri ve taktik felsefeler

Thomas Tuchel (İngiltere)

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Elit bir turnuva stratejisti ve sahada üst düzey bir satranç ustası olan Thomas Tuchel, İngiltere'ye son derece sofistike bir avantaj ve keskin, klinik bir yönlendirme sağlıyor. Avrupa'nın en iyi kulüplerinde prestijli kıtasal kupalar kazandıktan sonra uluslararası sahneye çıkan Alman taktikçi, taktiksel verimlilik ve yapısal akıcılığa odaklanıyor. Üç Aslanlar'ı pasif top hakimiyeti kalıplarından uzaklaştırarak, yüksek baskı altındaki eleme ortamlarında hakimiyet kurmak için tasarlanmış keskin ve akıllı bir oyun planı talep ediyor.

Tuchel, pozisyonel üstünlük ve yıldırım hızındaki hücum dizilerini merkezine alan esnek, top hakimiyetine dayalı bir felsefe uyguluyor. Sık sık dinamik bir 3-4-2-1 veya asimetrik bir 4-2-3-1 dizilişini tercih ediyor; ters oyun kurucuları kullanarak orta kanalları yönlendirirken, atletik kanat beklerine rakibi genişletme görevi veriyor. Tuchel, rakibin savunma hattını açığa çıkarmak için kısa, hesaplı pas dizileri kullanarak, ardından hızlı dikey paslarla savunmayı aşmayı hedefleyen, mutlak teknik hassasiyet talep ediyor. Dallas'taki ana hedefi, takımının yaratıcı özgürlüğü ile savunma istikrarını dengelemek ve orta saha ikilisinin keskin top kaybı durumlarına karşı disiplinli kalmasını sağlamak olacak.

Zlatko Dalić (Hırvatistan)

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Hırvatistan'ın altın neslinin tartışmasız mimarı olan Zlatko Dalić, sakinlik, tecrübeli bir soğukkanlılık ve olağanüstü insan yönetimi ile öne çıkıyor. Milli takımın dizginlerini elinde tutarak dünya sahnesinde arka arkaya tarih yazan başarılar elde eden deneyimli teknik direktör, psikolojik dayanıklılık, taktiksel olgunluk ve baskı altında mutlak güvene dayanan sıkı sıkıya bağlı bir kardeşlik kurmuştur. Dalić, efsanevi orta saha çekirdeğini en üst düzeye çıkarırken, genç ve enerjik savunma yeteneklerini de sorunsuz bir şekilde kadroya dahil etme becerisiyle büyük saygı görmektedir.

Dalić, takımını oyunun temposunu ve ritmini tamamen kontrol etmek üzere tasarlanmış, teknik açıdan üstün ve top hakimiyetine dayalı bir 4-3-3 düzeni etrafında organize ediyor. Taktiksel kimliği, baskıya dayanıklı orta saha düzenlerine dayanıyor; kısa ve keskin pas kombinasyonlarıyla rakipleri yorup oyunun kontrolünü derin bölgelerden ele geçiriyor. Topa sahip olmadığında Hırvatistan, kompakt bir orta blok oluşturmaya odaklanıyor, orta sahadaki boşlukları kapatıyor ve akıllı bir şekilde pozisyon değiştirerek oyunu kanatlara yönlendiriyor. Bu prestijli açılış maçındaki en büyük zorluğu, İngiltere'nin patlayıcı hücum hattını bozmak, geçiş aşamalarında sıkı bir yapısal disiplin sağlamak ve klinik bir oyun yönetimi ile maçı tanıdık, daha yavaş bir alana çekmek olacak.

26 kişilik Dünya Kupası kadroları

İngiltere Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans oyuncuları: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha oyuncuları: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvetler: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Hırvatistan Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Defans: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Orta saha oyuncuları: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Forvetler: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

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İngiltere - Hırvatistan maçının kilit karşılaşmaları

Harry Kane - Josip Šutalo: Bu, ceza sahasındaki ağır siklet mücadelenin tanımı olacak. İngiltere'nin dünya çapında bir kaptanı ve golcü olan Kane, klinik liderliğiyle takımını Kuzey Amerika'ya yenilgisiz bir şekilde taşıdı. Akıllı top tutma, derin alanlara düşme ve ceza sahasındaki ölümcül vuruşlarla öne çıkıyor. Josip Šutalo ise tam anlamıyla ateş hattında olacak; sağlam ve keskin Hırvat stoper, Kane'in dönmesini veya kanat forvetleri için oyun kurmasını engellemek için kusursuz pozisyon algısını, fiziksel gücünü ve hava topu zamanlamasını kullanmalıdır.

Bukayo Saka vs Joško Gvardiol: Saka, olağanüstü direkt hızlanma, keskin içe kesme ve birinci sınıf bire bir top sürme yeteneğiyle İngiltere'nin kanatlarda patlayıcı hücum katalizörü olarak turnuvaya giriyor. Oyun ileriye doğru geçtiği anda kanatta yararlanabileceği en ufak bir boşluk bile arayacak. Ancak, karşısındaki Joško Gvardiol, dünya klasında, son derece sağlam bir savunmacı. Saka'nın elektrik gibi hızı ve bireysel hünerleri, elit kanat oyuncularını kilitlemede ve oyuna müdahale etmek için öne çıkmada üstün olan, fiziksel olarak dominant Hırvat savunma oyuncusunu geçmenin bir yolunu bulabilecek mi?

Jude Bellingham – Mateo Kovačić: Orta sahanın en büyük taktiksel savaş alanı. Kovačić, Vatreni için yorulmak bilmeyen, preslere karşı dirençli bir ustadır; olağanüstü top taşıma istatistikleri, keskin müdahaleler ve arka hattını korumak için yoğun baskı altında sergilediği soğukkanlılığıyla öne çıkar. Bellingham'ın görevi ise bu savunma duvarını yıkmak ve ileri orta saha rolünden Three Lions'ın hücum temposunu yönetmek olacak. Güçlü, dinamik sürüşleri ve akıllı yarı alan aşırı yüklemelerini kullanarak Kovačić'i pozisyonundan uzaklaştırıp İngiltere'nin dikey geçişlerini tetiklemesi bekleniyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Thomas Tuchel, İngiltere'nin muhtemel ilk 11'ini henüz onaylamadı ve maç öncesinde herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi açıklanmadı. Takımın Florida'daki hazırlıkları devam ederken, maçın başlama saatine yakın bir zamanda güncellemeler yapılması bekleniyor.

Zlatko Dalic'in Hırvatistan'ı da şu aşamada kesinleşmiş bir kadro haberine sahip değil. Herhangi bir sakatlık veya cezalı oyuncu bildirilmedi ve muhtemel ilk 11 açıklanmadı. Maç öncesindeki günlerde kadroyla ilgili yeni gelişmeler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

İngiltere, son dönemde karışık bir performans sergilemiş ve tüm turnuvalarda son beş maçının üçünü kazanmıştır. En son 6 Haziran'da Yeni Zelanda'yı 1-0 yenerek galibiyetle ayrılmış olsa da, Mart ayında Japonya'ya 1-0 yenilmiş ve aynı uluslararası maç döneminde Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştır. Daha önceki sonuçlar arasında, İngiltere'nin arka arkaya iki maçta kalesini gole kapatarak kazandığı Dünya Kupası elemelerindeki Arnavutluk ve Sırbistan galibiyetleri yer almaktadır.

Hırvatistan'ın formu da benzer bir tutarsızlık hikayesi anlatıyor. En son 7 Haziran'da Slovenya'yı 2-1 yendiler, ancak sadece birkaç gün önce, 2 Haziran'da Belçika'ya 2-0 yenildiler. Ayrıca Nisan ayında Brezilya'ya 3-1 yenildiler. Belçika yenilgisinden önceki iki galibiyetlerini Kolombiya ve Karadağ'a karşı aldılar ve Hırvatistan bu galibiyetlerin her birinde üç gol attı. Son beş maçında Dalic'in takımı dokuz gol attı, ancak yedi gol yedi.

Karşılaşma İstatistikleri

Bu iki takım arasındaki en son karşılaşma, 13 Haziran 2021'de Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. İngiltere son beş karşılaşmanın üçünü kazanırken, Hırvatistan bir galibiyet elde etti ve bir maç berabere sonuçlandı. Hırvatistan'ın bu serideki tek galibiyeti, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 yenerek finale yükseldiği maçta geldi. Beş karşılaşmada toplam 14 gol atıldı ve bunların dokuzu İngiltere'ye ait, bunlara Eylül 2009'daki 5-1'lik eleme galibiyeti de dahil.

Puan Durumu

L Grubu'nda Hırvatistan şu anda ikinci sırada yer alan İngiltere'nin önünde lider konumda bulunuyor.