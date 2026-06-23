İngiltere - Gana maçı için son dakika biletleri nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, Gillette Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Hırvatistan ile oynadıkları Dünya Kupası L Grubu açılış maçının ardından İngiltere, şimdi Gana ile karşılaşmak üzere Foxborough’daki Gillette Stadyumu’na gidiyor (23 Haziran). Kara Yıldızlar, 2010 yılında çeyrek finale yükselmesiyle tanınır.

İngiltere, önceki Dünya Kupası turnuvalarında Afrika takımlarıyla birçok unutulmaz karşılaşmaya imza attı; bunlara 1990'da Kamerun'a karşı uzatmalarda elde ettiği 3-2'lik destansı galibiyet ve 2018 grup aşamasında Tunus'a karşı uzatma dakikalarında aldığı 2-1'lik zafer de dahildir.

Şu ana kadar her iki ülke için de Kuzey Amerika'daki turnuva iyi geçiyor. Thomas Tuchel'in Three Lions'ı, Hırvatistan ile oynadıkları maçta ikinci yarıdaki muhteşem performansının ardından 4-2 galip gelerek kükredi; Gana ise Panama karşısında son dakikalarda attığı golle tam puanı aldı.

İngiltere - Gana maçı ne zaman?

İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 17 Haziran Çarşamba İngiltere - Hırvatistan AT&T Stadyumu (Arlington) 4-2 23 Haziran Salı İngiltere - Gana Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 27 Haziran Cumartesi Panama - İngiltere MetLife Stadyumu (East Rutherford) Biletler

Gana'nın 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih Maç Yer Son Skor / Biletler 14 Haziran Pazar Gana - Panama BMO Field (Toronto) 1-0 23 Haziran Salı İngiltere - Gana Gillette Stadyumu (Foxborough) Biletler 27 Haziran Cumartesi Hırvatistan - Gana Lincoln Financial Field (Philadelphia) Bilet

İngiltere - Gana maç biletleri nasıl alınır

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerden farklı olarak, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Piyasalar: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin kullanım koşullarını kontrol edin.

İngiltere - Gana maç biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması 32'li Tur - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Gillette Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Gillette Stadyumu, Massachusetts eyaletinin Foxborough kasabasında bulunan çok amaçlı bir stadyumdur. Stadyum, Boston şehir merkezinin yaklaşık 20 mil güneybatısında yer almaktadır. 2002 yılında açıldığından beri hem NFL'deki New England Patriots hem de MLS'deki New England Revolution takımlarının ana sahası olarak hizmet vermektedir.

Futbol dışında, dünyanın en büyük müzik yıldızlarından pek çoğu Foxborough'daki bu mekanda sahne almıştır. 2025 yılı boyunca AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd ve Coldplay, burada konser veren sanatçılardan sadece birkaçıydı. Bu yılın ilerleyen aylarında Usher, Bruno Mars ve Ed Sheeran gibi pek çok sanatçı da Gillette Stadyumu'nda sahne alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu’nun seyirci kapasitesi 65.000 olup, bu sayıya 5.876 kulüp koltuğu ve 82 lüks loca dahildir. Stadyum, 2026 Dünya Kupası kapsamında toplam yedi maça ev sahipliği yapacak; bunlardan beşi grup maçı, ikisi ise eleme turu karşılaşmaları olacaktır.

İngiltere - Gana maçından ne beklenebilir?

ENG Son maç GHA 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler İngiltere 1 - 1 Gana 1 Gol sayısı 1 2,5 gol üzeri maçlar 0/1 Her iki takım da gol attı 1/1



